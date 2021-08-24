Kafamda deli sorular

En çok kafa karıştıran ise ‘Hocam’ hitabı oldu. Genç dimağlar hoca sanıldığını sanarak şok yaşadı. İşte yorumlar:
@psychoavni Sıraya girmek için bile sıraya girdiğimiz zaman.
@Keleesssss Tuvalete gitmek için 2 kat inip 1 kat çıkmam gerektiği an anlamıştım bu okulun neler çektireceğini.
@pandispanya99 Yaya geçidinde birkaç kez üst üste yol verilmişti.
@ozgeaakar Okul tanıtımında dağıttıkları haritayla nerede olduğumuzu bulmaya çalışıyorduk. Tam bulduk, emin bir şekilde sağa döndük gidiyoruz, arkadan bir ses, ‘Hocam orası KKTC kampüsü.’
HOCA SANILDIĞINI SANANLAR
@cerenyalcin Taksiye otostop çekince taksinin durması.
@ssinem06 Mis gibi şehirdir Ankara. Tunalı’da keyifle yürürsün, Kuğulu Park’ta vakit geçirirsin, Ankara Kalesi’ne gidersin, Beşevler’de alışveriş yaparsın. Tanısan çok seversin aslında.
@abozkurt06 Soğuksu’da piknik, Eymir’de yürüyüş ve bisiklet, Rahmi Koç Müzesi ziyareti.
@aquavit0642 Kızılcahamam tarafında doğa gezisi ve kamp yapabilirsin, Beypazarı gezilebilir.
@yazIverdim Hamamönü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Nallıhan, Beypazarı ziyaret edilebilir.
@MelisKarakas3 Sadece Anıtkabir bile 3 seçeneğe yeterli bence.
@kuguvaga ‘Amerika’da’ diye okudum. Anlık bi tadım kaçtı ama şu an çok iyiyim.
@fatma65ekici Anıtkabir, Hamamönü, Çıkrıkçılar Yokuşu, Ankara Kalesi, Eymir ve Mogan Gölü ilk aklıma gelen yerler.
Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken, kimi “Simitte marka Ordu’dur” dedi, kimi Samsun simidinin Ankara’yı geçeceğini iddia etti. Yorumlarda pek çok kentin adı geçti. Anlaşılan o ki her kentin simidi kendi sakinlerine güzel. Tabi ki Ankara simidinden sonra... İşte “Bu dünyada sıcak simitten daha güzel bir şey var mı” paylaşımına gelen yorumlar:
@berilKarabulut Var; Ankara simidi.
@uhtred_fb Sıcak 2 simit.
@metinsolmaz Ankara dışında yapılanlara mesela gevrek denebilir. Simit dünyada bir tek Ankara’da yapılıyor.
@tsselma Ankara sokak simidi diyeceksiniz.
Paylaşımlardan ilki @BurakBoysan2’ye aitti. Sophia Loren’in neredeyse yarım asır önceki Ankara ziyaretini Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan @BurakBoysan2, paylaşıma, “Sophia Loren gelmiş 47 sene önce. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ziyaretinden kareler.(1974)” notunu düşmüş. Merak edip gazetemizin arşivini karıştırdığımda, Kelebek ekinde yer alan ve günlerce devam eden yazı dizisini buldum. Olgunlaşma Enstitüsü’nden bir karede, şu bilgiye yer verilmiş:
“Sophia Loren’in Ankara’daki günleri hayli hareketli geçti. Kokteyller, resepsiyonlar, basın toplantıları, film galaları... Olgunlaşma Enstitüsü de Sophia için bir defile düzenledi. Ünlü yıldız hayran kaldı kıyafetlere. “Bu elbiselerin yanında Christian Dior’unki bile solda sıfır kalır” dedi. Defileden sonra da mankenleri ayrı ayrı tebrik etti, bu hatıra fotoğrafını çektirdi.”
Öte yandan, “Evimizin yeni üyesiyle tanışın” notuyla @bebe06_’nın fotoğrafını paylaşan @06khaleesi, paylaşımın ardından, “Tiviti zorla attırdılar haberiniz olsun çaktırmayın hiç sevmedim bu pisiyi” dedi.
MİSAFİR DEĞİLMİŞ
Ailenin bir diğer üyesi ise @SkyAnkara. Mart ayında sosyal medyada boy göstermeye başlayan @SkyAnkara, Game of Thrones’tan ilhamla kendini şöyle tanımlıyor: “Hrrgil Hanesi’nden İsminin Birincisi, Bozkırın Sky’ı, Andallar’ın ve İlk İnsanların Kralı, Bizim Krallık’ın Hükümdarı, Diyarın Koruyucusu.” Twitter’da sık sık ev arkadaşı @06khaleesi ile atışan @SkyAnkara, futbolla yakından ilgileniyor. Bir süre önce @bebe06_’nın fotoğrafını “Bugün çok yoğunum misafir var evde” notuyla paylaşan @SkyAnkara’, ardından, “Misafir değilmiş” açıklamasıyla şaşkınlığını dile getirdi.
@06khaleesi: Arkadaşıma yarın saat fotoğrafımı çek diye yalvardıktan sonra verdiğim poz.
23 Nisan yaklaşırken, yurt dışından çocukları misafir edebileceğimizi öğrenip, çok heyecanlanıyoruz. Ailelerse ikiye ayrılıyor: -Misafir olacak çocukla çat pat da olsa ortak bir dili bile konuşamamayı ve daha bir dolu imkânsızlığı mesele etmeyenler. -Emanet çocuğu Ankara’da tropikal örümcek sokabilme ihtimali dahil pek çok kötü olasılık aklına üşüşenler. Benim ailem ikinci gruba dahildi. Yaptığım hiçbir duygu sömürüsü işe yaramadı. Mavi elbiseli, saçları Afrika örgülü, siyahi bir kız hatırlıyorum. Hatta bu satırları yazarken aradığım fotoğrafını da buldum. Solda ben, arkada kıymetli öğretmenim Leman Özveren. O kızı misafir eden arkadaşım, vedalaşırken saçlarından bir örgüyü kendisine bıraktığını söylemiş, tüm ısrarlarımıza rağmen getirip göstermemişti. Bu tatlı misafirlik hepimizin hayaliydi. Anlattığı hikâye de öyle heyecan vericiydi ki yalan söylemiş olma ihtimalini düşünmedik bile... İşte bizim ağırlamadığımız, sadece 23 Nisan’da İltekin İlkokulu’nun bahçesinde bir araya geldiğimiz bir çocuk, benim anılarımda böyle yer etti. Tüm bunları hatırlamama ise @inantemelkuran’ın “80’lerde Ankara’da oturup, evlerine yurt dışından 23 Nisan gösterileri için gelen çocukları misafir eden arkadaşlar anlatabilir mi anılarını. Kulağımızın pası gitsin biraz” tweet’i vesile oldu. İşte yanıtlar:
BAHÇELİ BEBESİ TANIŞTIRMADI
@birnefeslikgun Çok istemiştim, ilkokulum Çinçin Mahallesi’nde olduğu için bizim okula vermemişlerdi. Bahçeli’de oturan bir akrabamıza vermişlerdi. Çok istememe hatta ağlamama rağmen tanıştırmadı Bahçeli bebesi bizi. Hâlâ sevmem o akrabamı. Sınıf farkını o 23 nisanda öğrendim.
@LeydiDapanvil Daniela. Moldovalıydı. Misafir etmiştik bir ay kadar. Ortak dil yok denecek kadar azdı ama biz çok iyi anlaşmıştık. Çok anı var ama en güzeli birbirimizin düğünlerine gitmemizdi. Onca yıl sonra birbirimizi ilk gördüğümüz an direkt gözyaşları pıt pıt.
@birdelimelodi Her gün iş çıkışı önünden geçiyorum ve aklımda sadece bu düşünce oluyor. Yalnız değilmişim teșekkürler.
@nurccicek Tüm Ankara’nın hayali.
@slothwr Bu şehre her gittiğimde sıkılmaktan benim de aklıma denemek geliyor eğlenirim belki diye.
@seek_there Ceki çen abimiz yaptı o işi yıllar önce.
@Atreyuna Jackie Chan misiniz acaba?
Cemrelerin koronavirüs karantinasında olduğu iddia edildi. Güneşe ateş ettikleri efsanesi dilden dile dolaşan hemşehrilerinin yöntemini Ankara ayazı üzerinde denemek isteyen Adanalı bir vatandaş, “Ankara’da soğuğa ateş eden ilk Adanalı olarak tarihe geçeceğim ama ateşli silahlara karşı olduğum için sadece hayal ediyorum” dedi. İkinci olarak, Ankaralının kullandığı ‘la’ ile popüler kültür ‘la’sının bir olup olmayacağı masaya yatırıldı. Popüler kültür ‘la’sı kulağı tırmalarken, ‘Ankara’nın kadim notası la’nın kentli tarafından kullanıldığında cümleye yedirildiği, var mı yok mu anlaşılmadığı tespiti yapıldı. Üçüncü soru ise; Başkent’in, ‘İllere Göre Risk Haritası’nda ‘çok yüksek riskli(kırmızı)’ iller arasında yer alması nedeniyle soruldu: ‘Gri diyenler utanıyor mu?’
DÜŞEN CEMRELERİN AKIBETİ NE OLDU
Kent, sabahtan akşama dört mevsimi yaşatan hava durumuyla kendine sosyal medyada yine geniş yer buldu. @ince_named, ‘D vitamini almak için harika bir yer. OSTİM sanayi’ notunu düşerken, daha D vitaminin vücuttaki emilim süreci tamamlanmadan gelen kar yağışı, kentliyi bir kez daha şaşırttı. İşte Twitter’daki paylaşımlar:
@duayenn06 Ankara takıntılı eski sevgili gibi inatla kıştan çıkmak istemiyor.
@Ankaragibiyizz Ankara’nın hava durumu ruh halimden daha dengesiz resmen kış ile yaz kavga ediyor gibi.
@kilicogluali Ankara’ya düşen cemrelerin akıbetini bilen var mı? Korona karantinasındalar sanırım. Bu ne soğuk bir hava böyle.
@sheyda2 #Ankara aralıksız kar yağıyor. Ben kış uykusuna giriyorum. Yaz gelince uyandırırsınız.
National Geographic Türkiye resmi hesabı @natgeotvturkiye, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: “@fdilekuyar’ın objektifinden / Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin dezenfeksiyon çalışmalarından bir kare. National Geographic Your Shot fotoğrafçısı Dilek Uyar, pandemi süreci boyunca gece gündüz toplu taşımaları ilaçlayan ekipleri fotoğrafladı.” Gönderiyi retweet’leyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06 ise “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Türk kadınının başarı karesinde yanında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.
GÜZEL OLDUĞU KADAR ÜRKÜTÜCÜ
İşte Dilek’in başarısına sosyal medyadan gelen yorumlar:
Belki siz de kentin bir köşesinde karşılaşmışsınızdır bu ilginç ilanlarla. Görenleri şaşırtan ve gülümseten ilanların sahibi, Instagram hesabından takip edebileceğiniz @hikmeti_tabiyeci. Kentli de yavaş yavaş onu tanımaya ve sevmeye başladı. İşte aldığı yorumlardan bazıları:
DİREKLERE BAKARAK YÜRÜYORUM
@serdarsurucu68
Darmadağın bir evi dip köşe temizleyip düzenlemek gibidir. Akıl karışıklığına iyi gelir, ruhu ferahlatır. Sorunları çözmese de kişinin üzerindeki etkisini azaltır. Tunalı’dan Kızılay’a tabanvayla gitmek de güzeldir ama aynı tadı vermez. Tunalı’dan Kızılay’a yürünen yol günübirlik bir seyahatse, Cebeci-Kızılay yürüyüşü bir haftalık yaz tatilidir. Her bahsi geçtiğinde bana ilk gençliğimin geçtiği Talatpaşa Bulvarı’ndaki Biberci Apartmanı’nı, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki İnek Bayramı’nı, sahnedeki Yeni Türkü’yü hatırlatır... Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi, “3 kilometrelik bir yolda hayatınızı sorguladınız mı hiç” sorusuyla başlayan bir gönderi paylaştı ve bana o günleri hatırlattı. @ankarabbld’nin paylaşımını Twitter hesabından okuyabilirsiniz. Özetle şunlar ifade edilmiş:
YÖN VEREN DÜZLÜK
“Yokuşu bol olan şehrin öyle bir düzlüğü var ki, binlerce kişinin yaşamına yön verdi. Bunların büyük bir kısmı Ankara’ya okumaya gelmişti. Gelin Cebeci’den Kızılay’a yürüyelim... Kızılay’da yapılacak bir şey mutlaka bulunur diye düşünmüşsündür, hele bir yola koyulayım da... Cebeci’nin ara sokaklarından usul usul yürüyerek Cemal Gürsel’e çıkmış, o defalarca yürüdüğün güzergâhı yeniden adımlamaya başlamışsındır. Bu yolu belki beş yüzüncü kez yürüyorsundur; kaç insanın yanından geçmişsindir, aklındakiler kaçıncı kez gelişmiştir, kararların gene değişmiştir ama yol hep aynı yoldur. Seni sana bağlamıştır yeniden Cebeci’den Kızılay’a yürümek.”
2017 yılında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın 1512 Teknogirişim desteği ile Bioladybug şirketini kuran, ‘Gelin böceğinin yapay besinde kitle üretimi’ projesini başarılı bir şekilde tamamlayan Ayık, hem çocuklara hem sürdürülebilir tarıma dokunan mesleğinin hikâyesini anlattı:
“Tarımın ana hedefi, sadece birim alandan çok ürün almak olmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir tarım tekniklerine uygun, çevreye, insan ve hayvan sağlığına duyarlı ürünler yetiştirmektir. Kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerden en ümit verici, çevre dostu, ucuz ve en sürdürülebilir olanı ise ‘Biyolojik mücadele’dir. Uğur böceği, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de biyolojik mücadelenin simgesi durumundadır. Ülkemizde örtü altı, tarla ve bahçe tarımında ana zararlılardan olan kırmızı örümcekler, yaprak pireleri, beyaz sinekler, yaprak bitleri, kabuklu bitler, unlu bitler gibi birçok türün biyolojik mücadelesinde uğur böceğine ihtiyaç duyulur.
@shivarezaei1997 Çok ağladım o gün. O zaman Ankara’yı hiç sevmedim. Ama şu an Ankara’ya aşığım.
@hebahkaya 3/9/2017 Hayatımın en kötü günü.
@d.maskovki 15 Kasım 2015. Tişört giyiyordum ve cehennem gibi kar yağıyordu.
@shabnamh8881 En güzel gündü ama işler ve yapılacaklar listesi ile dolu ve tabii ki çok soğuk bir gün.
Kimi “Ankara’da her yasak günü hava nasıl bu kadar güzel olabiliyor” diye sorarken, büyük bir çoğunluksa ekmek almaya gitti. İşte eviyle fırın, bakkal, market arasında mekik dokuyanların tweet’leri:
@twiitankara Hava süper bugün 7-8 kere ekmek alınır.
@banufidann Ekmek almak için çıkmıştım, 2 km yürüyüp #cemalsüreyaparkı’na kadar gelmişim. #ankara
@Ayssr3 Hava öyle güzel ki Ankaralıların en az 5 kere ekmek almaya gittiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam.
@Bozkurttcann5 Ulan Ankara yasak var diye bu kadar güzelsin ama en az 10 kez ekmek almaya gönderir bu hava.
@gorbagoy Ankara’da yaz havası var. Tam ekmek almaya gitmelik hava.
@ankarageddo Abi bu hava şaka mı?
İş makinesi izlemeye meftun insanımızın yoğun ilgisiyle karşılaşan uygulamayı, ilk 24 saatte 205 bin kişinin takip ettiği açıklandı. Kar takip uygulaması sosyal medyada masaya yatırılırken, ortak tepki ‘Fena sarıyor’ oldu. Kimi izlerken yemek için mısır patlatacağını söyledi, kimiyse ‘Terapi gibi’ benzetmesi yaptı. İşte yorumlar:
@Nihatefeisik Abonelik sistemi ücretli yayına geçmeyin siz de.
@coffee1ord Ankara kar takip izliyorum, fena sarıyor.
@yenilenicel Ankara’yı özlemiştim. İyi geldi, sürekli belediyenin kar küreme araçlarını takip ediyorum.
GEL DE İZLEME
@delititan Tam ders çalışıyordum gel de izleme şimdi.
Profiline ‘Ciddiye alınması gereken son Atakule hesabıdır. Resmi değil, aslını yaşatan bir taklittir’ notunu düşen @kentinsimgesi, bir de kuleacildimi.com web sitesini eklemiş. Siteye girdiğinizde ‘Hayır’ yanıtıyla karşılaşıyorsunuz. İlk paylaşımına “Şimdiden söyleyeyim, kule ne zaman açılacak bilmiyorum” notunu düşen @kentinsimgesi, Atakule’yi Super Mario ile birleştirdiği bir başka çalışmasını ise “Üzgünüm Mario! Prensese kavuşamazsın çünkü kule daha açılmadı” notuyla paylaşmış.
SAURON’UN GÖZÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da Twitter hesabından paylaştığı videoya, ‘Ankara’nın tanıtım filmi gibi olmuş’ benzetmesi yapıldı. İşte Zeynep’in kamerasından Ankara’ya gelen yorumlar:
@Gökyüzü Sanki Ankara diye bir film çıkacakmış da bu da fragmanı gibi olmuş.
Kaldırımların buzunun aylarca çözülmediği, bir yerlerde mahsur kaldığımız, dolmuşların çıkmadığı Dikmen yokuşlarında yuvarlandığımız günleri birer birer gençlik anılarımızın durduğu sandığa kaldırdık. Bu kış şehrimizde kar, perhiz yemeğine atılan tuz kadar göründü. Yağmurlar terk-i diyar eyledi. Kentin meşhur ayazından da bir süredir haber alınamıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Ankara’da 1927-2019 yılları arası ocak ayı istatistikleri şöyle:
-Ortalama sıcaklık 0.1 derece.
-Ortalama en yüksek sıcaklık 4.1 derece.
-Ortalama en düşük sıcaklık -3.2 derece
-Ortalama yağışlı gün sayısı 12.3
Aynı yıllar arasında görülen en düşük sıcaklık -24.9 dereceyle 5 Ocak 1942’ye ait. Bu satırları yazdığım yılın ilk pazar günü ise 10 dereceyle sokağa çıkma yasağına veryansın ettiriyor.
‘Evde kal’dığımız bu uzun süreçte ‘Al gözüm seyreyle’ dedik ve hayatı internet deryasında, alargadan izledik. Her zamankinden fazla takip ettiğimiz sosyal medyanın gündemini, bu yıl da sayfalarımıza taşıdık. Maskeli dolmuştan Amsterdam’daki 06 plakalı arabaya, Freddie Mercury’nin mikrofonundan Ankara’nın ‘Dalgacı Mahmut’una, kum fırtınasından çevrim içi sınav aynasına yıl boyu Tık Sokağı’nda yer alan envaiçeşit garipliği sizin için derledim. 2020’nin ilk gününde sayfalarımızda yer alan temennim pek işe yaramadı. Bir kez daha herkese neşeli, zahmetsiz, güzel bir yıl dilerim.
YORGUN VE GURURLU
Yılın ilk ayına, Ankara’da yaşanan ve kentliyi korkutan depremlerin ardından Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem damga vurdu. 5 yaşındaki Azize Çelik’i enkazdan çıkaran Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Ömer İpek, Twitter hesabından, “Şükürler olsun halimize yorgunuz ama gururluyuz” dedi. Sosyal medyada ise yürekleri ısıtan bir dayanışma vardı.
Kafamda deli sorular
Tık Sokağı’nda bu hafta, her telden Ankaralı soru işaretleri var. Kimi ‘Bir Ankaralı’yı en çok ne mutlu eder’ diye soruyor, kimiyse neden koronavirüs öncesinde AŞTİ’de maske takılmadığını sorguluyor. İşte o cevapsız sorular:
@ankyranos Bir Ankaralı olarak anlayamadığım bir şeyi sormak istiyorum; İstanbul’da neden taksiler müşteri almıyor?
@samettekbas7 Korona bittikten sonra ülkenin her yerinde, eş zamanlı Ankara’nın Bağları çalıp oynamamız yok mu peki? Herkesin buna ihtiyacı varmış gibi hissediyorum.
@cerbozkurt Biz zaten neden normal zamanlarda AŞTİ’de maske takmıyorduk ki?
@onurhanersoy Ben Ankara’ya hiç gitmedim. Şimdi bu Ankara Barış Bıçakçı’nın falan anlattığı gibi bir yer mi yoksa Ankaralı Namık’ın anlattığı gibi bir yer mi yoksa Ezhel’in anlattığı gibi bir yer mi?
@twiitankara BİR ANKARALIYI EN ÇOK NE MUTLU EDER?
1-Ankara’ya dönüş yolculuğu.
2-Gurbetteyken Ankara’dan getirilen yiyecekler.
3-Ankaralı biriyle evlenmek.
4-Gölbaşı’nda mangal yapmak.
5-Şehir dışında 06 plaka görmek veya başka bir Ankaralıyla karşılaşmak.
@serenciyas Sürekli tanıdıklarla karşılaşmak, etkinlikler için yer bulamam telaşı yaşamamak hatta son gün bilet almak, efil efil esen yaz akşamları, iş çıkışı spontane kahveler, sakin sokaklar ve caddeler, güzel insanlar. Neden Ankara’da yaşamıyorum sorusunun altını çizip duruyorlar.
EN BÜYÜK SORUN NE
Sosyal medyada sorulan sorulara @ankarageddo da ‘Sizce Ankara’nın en büyük sorunu ne’ ile katıldı. İşte Twitter sakinlerinin cevapları:
@OnurYal76318188 Denize çok uzak.
@gamzeli_Gamze06 Herkesin herkesi tanıması. Kimi görsek birbirini tanıyor.
@sedefates Bağları.
@amavangogh Çok kalabalık olması.
@mzzz_h Başka semtte sevgilin olunca uzak mesafe ilişkisine dönmesi.
@atakoglukezban Göçmenler ve onların şehir hayatına uyumsuzlukları.
@cumbokaridess Gece ulaşımın zor olması.
@hakanhedef Şehrin alt yapısı sıkıntılı. Yoğun yağışın yaşandığı günlerde su taşmaları yaşanıyor. Kaldırımlar da çok çıplak daha çok ağaçlandırılabilir. Daha fazla kütüphane ve daha fazla etkinlik de düzenlenmeli. Son olarak raylı sistemler şehrin en uç noktalarına kadar ulaşabilmeli.
@sudemss0 Kızılay’da yavaş yürüyen insanlar.
@chefdincer Pavyonlar biraz daha uygun olmalı.
@BesikASK_0606 Her yerin beton olması.
@beyzagnlu Şu an benim orada olmamam.
@mespetitsfils Bazı otobüs hatlarının sıklığının artırılması lazım. İnsanın kafasını duvara sürtesi geliyor.
@Retweetbey06 Denizi yok dümeni çok.
@marjinalkoyunn Ulaşım yapısının garipliği. Semtler arası ulaşımın zor olması. Örneğin Batıkent-Ümitköy, Etimesgut-Batıkent, Dikmen-Çayyolu, Yenimahalle-Mustafa Kemal Mahallesi gibi bir yol planı varsa yol eziyet haline geliyor. Çok az alternatif var. Metroyla Batıkent-Ümitköy yapsan zaten 1,5 saat.
ANKARALI YANITLAR
Soru işaretleri sosyal medyanın uçsuz bucaksız derinliğinde salınırken, @onediocom, Twitter hesabından, “Sadece sizinle aynı ilde yaşayanların anlayabileceği bir cümle bırakın” çağrısında bulundu. İşte Ankaralı yanıtlar:
@ozunyeniaygrgl Ssk yiyelim.
@ipekev1 Buraya bakarlar.
@TheYkk16856941 ASPAVA.
@Kubrasad3 Dost’un önünde buluşalım.
@arkandakii Şaşmaz’dan geciyor mu?
@meltemderler +Metroya mı bineceksin? -Yok, Ankaray’a bineceğim. +Abi o da metro değil mi işte? -Hayır, Metro Batıkent tarafına gidiyor.
@SemihBerik La bebe.