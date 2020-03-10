Bir süredir sosyal medyada arzıendam eden Ayrancım Derneği, takipçilerine soruyor, ‘Ayrancı neresi?’ Atakule’nin aşağısı mı, Cinnah’ın yanı mı, pazarın üstü mü, Kuğulu Park’ın sağı mı yoksa meclisin yukarısı mı?
Herkesin anılarında yer tutan bir Ayrancı var. İşte, Twitter hesabından takip edebileceğiniz @AyrancimD’yi yanıtlayan sosyal medya sakinlerinin ‘Ayrancı’sı:
@1umut06 Vizontele Fikri’ye sormak lazım. Ankara’yı diyorum avucunun içi gibi bilir.
@PartTimeSith Ortada bir park var.
@Sinankimkizaten Aşağı mı yukarı mı?
@emrekko AVM’lerde bulabileceklerinizden çok daha fazlasının olduğu yer.
@dmrmeryem Hayatımın en güzel yıllarından birini geçirdiğim Refik Belendir ve Jose Marti!
@ploaver Evim, okulum, arkadaşlarım, uzun yürüyüşlerim, bol ağaçlı sokaklarım, mavi dolmuşum, öğrenciye indirim yapan müzik marketim... #güvenevler
@prathse Kuğulu Park’a giderken Kuveyt (Eski Güven) Caddesi-Güvenlik Caddesi kesişimindeki ışıklar, ben bebekken o köşede hep kaza olduğu ve bundan dolayı sürekli ağladığım için konulmuş. Ya da ben sadece canım babamın zaferi olarak görmek istediğimden böyle diyorum #ayrancililik
@NihanAksakalli Memleketim.
@solakoglu_asl Büyüdüğüm, ayrılamadığım, nefes aldığım, evim.
@serenciyas Şili Meydanı’nın öte yakası.
@fthmhmtkblk Pazardan sonra bize her yer Ayrancı.
Peki ya sizin gönlünüzdeki haritada Ayrancı ne tarafta?
MÜHENDİSLİK HARİKASI
Başkent’ten sokak hâllerini takipçileriyle paylaşan @everyday_ankara, üzerinde ‘Ne var neye baktın’ ve ‘Fırtına’ yazıları bulunan ilginç bisikletin fotoğrafına ‘Mühendislik harikası’ notunu düştü. @everyday_ankara, “Umarım ceza yemez trafik polisinden” derken, paylaşıma “Doğuştan mühendis” yorumu geldi.
@CinAliBizim‘İ GEÇİNCE KARŞIDA
KENTİN farklı bir rengine dikkat çeken @KaraaslanMzffr, paylaştığı, dış cephesi mozaikle kaplı bina fotoğrafına, “Ankara, Tunalı’daki bir apartmanın dış cephesine 1976’da yapılan ve F. Baykal imzalı mozaik eser. Sanatçı, eserine hangi ismi koydu bilmiyorum ama tam anlamıyla Anadolu’nun renkleri. #Ankara” notunu düştü. Paylaşıma @dp_tugbaortac’ın yorumu, “Nasıl güzel bir Bülten Sokak detayı. @CinAliBizim‘i geçince, karşıda” oldu.
OĞLUM İZDİVACINIZA TALİP
@1mortissa, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın ünlü kedisi Khaleesi’ye yukarıdaki fotoğrafla seslendi ve “Khaleesi hanım merhaba. Oğlum izdivacınıza talip” notunu düştü. Talebi kibarca reddeden @06khaleesi ise “Pek de yakışıklıymış, Allah sahibine bağışlasın. Ama benim başım bağlı” dedi.
BU SOKAĞIN SONUNDA YAZ VAR
@asenakatun, güneşin göz kırptığı bu neşeli fotoğrafı, “Gölbaşı’nın sahile iniyormuş hissi veren yeri” notuyla paylaştı. Sahiden fotoğraf insanda, denizden çıkıp yazlığa dönerken terliğine kum dolmuş, burnunun üstü güneşten kızarmış, yanından bir çocuk kolluklarıyla koşarak geçivermiş, yediğin süt mısırın tuzu denizin tuzuna karışıp dudaklarında kalmış hissi uyandırıyor.
Ayrancı neresi?
Bir süredir sosyal medyada arzıendam eden Ayrancım Derneği, takipçilerine soruyor, ‘Ayrancı neresi?’ Atakule’nin aşağısı mı, Cinnah’ın yanı mı, pazarın üstü mü, Kuğulu Park’ın sağı mı yoksa meclisin yukarısı mı?
Herkesin anılarında yer tutan bir Ayrancı var. İşte, Twitter hesabından takip edebileceğiniz @AyrancimD’yi yanıtlayan sosyal medya sakinlerinin ‘Ayrancı’sı:
@1umut06 Vizontele Fikri’ye sormak lazım. Ankara’yı diyorum avucunun içi gibi bilir.
@PartTimeSith Ortada bir park var.
@Sinankimkizaten Aşağı mı yukarı mı?
@emrekko AVM’lerde bulabileceklerinizden çok daha fazlasının olduğu yer.
@dmrmeryem Hayatımın en güzel yıllarından birini geçirdiğim Refik Belendir ve Jose Marti!
@ploaver Evim, okulum, arkadaşlarım, uzun yürüyüşlerim, bol ağaçlı sokaklarım, mavi dolmuşum, öğrenciye indirim yapan müzik marketim... #güvenevler
@prathse Kuğulu Park’a giderken Kuveyt (Eski Güven) Caddesi-Güvenlik Caddesi kesişimindeki ışıklar, ben bebekken o köşede hep kaza olduğu ve bundan dolayı sürekli ağladığım için konulmuş. Ya da ben sadece canım babamın zaferi olarak görmek istediğimden böyle diyorum #ayrancililik
@NihanAksakalli Memleketim.
@solakoglu_asl Büyüdüğüm, ayrılamadığım, nefes aldığım, evim.
@serenciyas Şili Meydanı’nın öte yakası.
@fthmhmtkblk Pazardan sonra bize her yer Ayrancı.
Peki ya sizin gönlünüzdeki haritada Ayrancı ne tarafta?
MÜHENDİSLİK HARİKASI
Başkent’ten sokak hâllerini takipçileriyle paylaşan @everyday_ankara, üzerinde ‘Ne var neye baktın’ ve ‘Fırtına’ yazıları bulunan ilginç bisikletin fotoğrafına ‘Mühendislik harikası’ notunu düştü. @everyday_ankara, “Umarım ceza yemez trafik polisinden” derken, paylaşıma “Doğuştan mühendis” yorumu geldi.
@CinAliBizim‘İ GEÇİNCE KARŞIDA
KENTİN farklı bir rengine dikkat çeken @KaraaslanMzffr, paylaştığı, dış cephesi mozaikle kaplı bina fotoğrafına, “Ankara, Tunalı’daki bir apartmanın dış cephesine 1976’da yapılan ve F. Baykal imzalı mozaik eser. Sanatçı, eserine hangi ismi koydu bilmiyorum ama tam anlamıyla Anadolu’nun renkleri. #Ankara” notunu düştü. Paylaşıma @dp_tugbaortac’ın yorumu, “Nasıl güzel bir Bülten Sokak detayı. @CinAliBizim‘i geçince, karşıda” oldu.
OĞLUM İZDİVACINIZA TALİP
@1mortissa, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın ünlü kedisi Khaleesi’ye yukarıdaki fotoğrafla seslendi ve “Khaleesi hanım merhaba. Oğlum izdivacınıza talip” notunu düştü. Talebi kibarca reddeden @06khaleesi ise “Pek de yakışıklıymış, Allah sahibine bağışlasın. Ama benim başım bağlı” dedi.
BU SOKAĞIN SONUNDA YAZ VAR
@asenakatun, güneşin göz kırptığı bu neşeli fotoğrafı, “Gölbaşı’nın sahile iniyormuş hissi veren yeri” notuyla paylaştı. Sahiden fotoğraf insanda, denizden çıkıp yazlığa dönerken terliğine kum dolmuş, burnunun üstü güneşten kızarmış, yanından bir çocuk kolluklarıyla koşarak geçivermiş, yediğin süt mısırın tuzu denizin tuzuna karışıp dudaklarında kalmış hissi uyandırıyor.