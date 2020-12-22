Ayna ayna söyle bana

@uklulknh Ankara’da hava günlük güneşlik. #SOKAĞACIKMAYASAĞI var diye mi böylesin hain? Yasak yokken fırtına çıkmadığı kalıyor.
@ufuksarikaya_4 Yasak var diye bu kadar güzelsin dimi Ankara? Başka açıklaması olamaz, yoksa şu an kasırga, yağmur, çamur yağması lazımdı.
@5xkare Ankara’da aralık ayında bir hafta sonunda böyle güzel bir havaya denk geliyorsun ama çıkamıyorsun.
@kesmesekerii Bundan 10 sene öncesine kadar Ankara’da bu zamanlar kar yağar, okullar bile tatil olurdu. Şimdi ne kar yağıyor ne yağmur, hava da sokağa çıkma yasağının olduğu bugün aksine öyle güzel ki Ankara’da. Yine gelir o güzel günler inşallah, hayırlısı.
@bilgeytzz Devletimizin verdiği market hakkını kullanmak üzere sokağa çıktım. Ankara’da son ayların en mükemmel havası var ve sokaklar aşırı güzel.
@nurluamanursuz1 Ne zaman sokağa çıkma yasağı olsa Ankara’da hava çok güzel oluyor kadere bak.
@emelfd Ankara’da hava o kadar güzel ki... Kulaklığı takıp ne güzel yürünürdü ama yasak.
Belki çalışmak için şehirden göçerken, yeni bir hayat için Ankara’ya gelirken, üniversiteye başlarken, mezun olup kentteki son anlarını yaşarken, hiç unutulmayacak bir tatile giderken yahut bir sevdadan kaçarken... Soğuktur. ‘Hadisene’ deyip duran bir tez canlı gibidir. Uzun süre oturamazsınız. Sanki eğimiyle sizi harekete geçmeye iter... AŞTİ’nin demir banklarından söz ediyorum. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada bir ‘AŞTİ duygusallığı’ hakimdi. Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’deki bankın ağzından, Tık Sokağı’na yaraşır bir açıklama yaptı. @ankarabbld Twitter hesabından yapılan açıklamada, AŞTİ’nin ve bankların yenileneceği belirtildi. Kentlinin eski dostu demir bankların duygusal paylaşımı özetle şöyleydi:
“Beni hatırladınız mı? Ben buz gibi Ankara ayazında soğuğu içine çekip sizi tir tir titreten ama vazgeçemediğiniz o demir bankım. Kimi zaman uyumak isteyenlere sıcak bir yatak kimi zaman da dinlenmek isteyenlere rahat bir koltuk oldum. Ne kavuşmalar gördüm. Hasretle yol gözleyenler, özlemler, vuslatlar... Ben nerede miyim? Her Ankaralı zaten bilir, AŞTİ’deyim! AŞTİ’nin demirbaşıyım ben. Herkes yolcu, ben hancıyım. Ah o kalabalıklar yok mu? Kimi asker ocağına gider havaya 3 kere atılır 2 kere tutulur; kimi yavrusuna kimi de sevdasına sarılır... Uğurlamalar genelde hüzünlüdür. Geliş sevinçlerinin ise gözünü seveyim. Fakat ben ve arkadaşlarım artık yorulduk, eskidik. Bizim şöyle baştan aşağı güzel bir yenilenmeye ihtiyacımız var.”
EMEĞİN VAR BENDE
Paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Kimi “Bir gece sende sabahladım. Hakkını helal et” dedi, kimiyse banklardan birini anı olarak almak istedi. İşte o yorumlar:
İki cümlesinden biri ‘Korona bitince’yle başlayan kentlinin bu ruh hali, sosyal medyaya da yansıyor. Kimi koronavirüs tehlikesi geçtiğinde düğün salonu tutup yakınlarıyla Ankara havası oynayacağını söylüyor, kimiyse Başkent’te hâlâ COVID-19 olmayanlara plaket verilmesi önerisinde bulunuyor. İşte, canına tak eden kentlinin gözünden koronavirüs tweet’leri:
@Elodorakis Corona Ankara oyun havalarına girmeye başladı mı? Çünkü gün gelecek ve ‘Nerden geliyon coronalı’ diye şarkılar söylenecek.
@unicornemie Korona, gençliğimi ve Ankara’yı benden aldın.
@_GATA37 Koronavirüs bitsin ilk işim düğün salonu tutup eş dost herkesi çağırıp Ankara havası oynayacağım.
@asudeekeskin Ankara’da şu an herkes burnunu çekiyor ve korona mı oldum diye bütün gün düşünüyor.
Şehir yaşamında, pandemiyle birlikte insanlar üçe ayrılır oldu: -Maske takmayanlar. -Maske takıp burnunu açıkta bırakanlar. -Maske takmayanlara ve burnunu açıkta bırakanlara bugüne kadar piyasada kalmayı başaran mucizevi bir ürün olan plastik sivrisinek tokatlayıcıyla vurmak isteyenler. Vaziyet böyleyken, Ankaralılar için maskenin bir faydası daha ortaya çıktı; ayaza karşı koruma özelliği. Dilerim bu fayda, maskenin doğru kullanımını arttırır. Öte yandan soğuk havada maske takmakta zorlananlar da var. Hem maske hem gözlük takmak zorunda kalan bir kentliyse, bunun Ankara ayazında imkânsız olduğunu söylüyor. İşte soğukla ve koronavirüsle mücadele eden Ankaralıların tespitleri:
ÇOK İYİ İKİLİ OLDULAR
@dmrlenda
Fotoğraf, ‘Pirinçhan, Ahi Elvan Camii ve Arslanhane aynı karede’ notuyla paylaşılmış.
Hollanda Rijksmuseum’dan ödünç alınan, 18’inci yüzyıla ait tablo, yaklaşık iki yıldır müzede misafir. Önceleri ‘Halep Manzarası’ olarak bilinen eserin, Prof. Dr. Semavi Eyice tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Ankara’ya ait olduğu tescillenmiş. Kentin kültür ve ticaret hayatıyla ilgili görsel bir belge niteliğindeki tabloyu gördükten sonraysa, @ankaramanzarasi Instagram hesabını yeniden inceledim. Hesapta, kentin tarihi ve kültürel hafızası, Ankara Manzarası tablosu ile belgeselinin detayları, şehre dair paylaşımlar ve Ankara Sözlüğü gönderileri yer alıyor.
Muhammed Murat Arslan’ın kaleme aldığı; zıtlar mecmuası, su perileri, entekke, sof, hemhüm, sergah, belde-i mamure gibi Ankara’ya dair pek çok detayın bulunduğu sözlük ilgimi çekti. Bunun üzerine konuştuğum @muhmuratarslan, şu bilgileri verdi:
“Hem tarihi hem güncel paylaşımlar yapıyoruz. Hikâyemiz belgesel yapım süreci ile başladı. Belgeselle aynı isimdeki sosyal medya hesaplarını açtık. Ankara Sözlüğü ise yeni bir girişim. Kent belleğine ait unsurları kısa tanımlarla popüler platformlarda paylaşıyoruz. Beklentimizin üstünde ilgi gördü. 100 adet kelime veya kelime öbeği hedefliyoruz. Hatta bir kitapçık olarak bastırmayı planlıyoruz bunları.”
Köprünün ayağındaki iki dükkân yerli yerindeydi. Kırtasiyeye uğrayıp, sadece anı olsun diye hiç ihtiyacım olmayan bir şeyler aldım, sohbet ettim. Binanın yıkılıp yenileneceğini, kırtasiyenin de kapanacağını öğrendiğimde üzülmüştüm. 90’ların başında, okul ihtiyaçları genellikle bu kırtasiyeden karşılanır, Cebeci Köprüsü’nden geçilip Soysal Sokak’taki İltekin İlkokulu’na ulaşılırdı pürtelaş. Bazen de kırtasiyenin tam karşısındaki yufkacıdan alınan yufkayla, davul fırında börek yapılırdı... Bizim ‘Eskiye rağbet olsaydı bitpazarına nur yağardı” diyen bir atasözümüz bile var. Eski dükkânların, işletmelerin de çoğunluğun gözünde bir önemi yok haliyle. Oysa, çocukluğunda simit aldığın fırından çocuğunun da simit almasının bir değeri yok mu? Ya da o fırının kendine has, değişmeyen bir lezzetinin keyfine torununla birlikte varmanın... Var elbet.
DİLERİM HEP YAŞASINLAR
Instagram hesabından takip edebileceğiniz
Kuğulu Park’ta vegan çorba dağıtan @vegan_sanat, ‘Yaşamdan yana ol. Vegan ol’ çağrısında bulunuyor, ‘Vegan Soru Bank’ ve ‘Vegan Merdiven’ olarak isimlendirdikleri etkinliklerle, kimi zaman bir bankta, kimi zamansa yol üstünde bir merdivende veganlığı anlatıyordu. Onur Sunal ve Alper Uzuncan’dan oluşan @vegan_sanat, son olarak ‘Veganize İşler’ Youtube kanalında da arzıendam etmeye başladı. Bilgilendirici pek çok içeriğin yer aldığı kanalda ilk göze çarpan yemek tarifleri. Bu tarifler, vegan olmanın sıkıcı beslenmek anlamına gelmediğinin en güzel kanıtı. Kanalda, pastadan baklavaya, tel kadayıftan mantıya, yoğurttan kaymaklı ekmek kadayıfına çok sayıda lezzetin vegan reçeteleri yer alıyor. Veganize İşler kanalı, vegan olma hikâyelerine de ev sahipliği yapıyor. Neden ve nasıl vegan olduğunu anlatan isimler, izleyiciye ilham veriyor. Öte yandan, veganlar kahvaltıda ne yer, tatilde ne yapar, vegan yoğurt nasıl mayalanır, veganlar kalsiyumu ve B12 vitaminini nereden alır gibi sorular da, ‘Veganize İşler’in videolarında cevap buluyor.
BASİT, UCUZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
“Biz etik veganız” diyen Onur ve Alper’le kısa bir görüşme yaptım. Mesajları şöyle: “Şiddetsiz ve saygılı iletişim biçimlerini kullanıyoruz. Sokakta veganlık anlatırken gerçekleşen diyalogları paylaşmak istiyorduk. Bu amaçla yola çıkıp, kanalımızı vegan etkinlik adına akla gelebilecek her türlü etkinliği yayınlamak için kurduk. Asıl amacımız vegan anlatımının tabana ulaşması, veganlığın basit, ucuz ve sürdürülebilir olduğunu göstermek ve tüm toplumun vegan olmasına katkıda bulunmak.”
@birumutkara, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, “Ankara’ya hasret gezdiğim bir gün daha. Öyle susuyorum bazen şehre. En Ankara’da olduğumu hissettiren yer Selanik’in Sakarya’da olan kısmı. Hele Ziya Gökalp’ten o köşeyi dönmek. Çiçekçisi dönercisi lostrası” dedi ve “Acaba kimlere neresi en çok Ankara geliyor, Ankara’da hissettiriyor” diye sordu. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama şehirler arasında hasretlerin en büyüğü genellikle Ankara’ya duyuluyor. Paylaşıma gelen yorumlarda da özlem göze çarpıyor:
RÜZGÂRI ESTİ SANKİ
@sonfecigudubet En Ankara’da hissettiğim yer Karanfil Yüksel kesişimindeki Limon Bazaar önü. Burası sanki Ankara’yı ilk gördüğüm yer. Seni çok özledim güzel Ankara.
@hocaagnim Ahh ben de, bazen ben de çok özlüyorum.
@denizamuk Ankara’ya o kadar hasret kaldım ki...
@zehraacetnn 7. Cadde’den 3. Cadde’ye amaçsız bir şekilde yürümek, canım akşam akşam bunu çekti. Ankara bir insan olsan sana aşık olurdum.
Bu hafta size takip ettiğim bazı çizerlerden bahsetmek istiyorum. İlki @arch.antares. Bir tabure, bir çanta dolusu kalem ve bir çizim defteriyle Botanik Park’ı atölyeye dönüştürmüş ve Atakule’yi resimlemiş. Bu kare bana, Clarissa Pinkola Estes’in ‘Kurtlarla Koşan Kadınlar’ kitabındaki şu cümleyi anımsattı: “Benim için yalnızlık daha çok kendimle birlikte her yere taşıdığım ve ihtiyaç duyduğumda etrafıma açtığım katlanmış bir orman gibidir.”
ANKARALI OLMAK FARKLIDIR
@polibunny ise sevilen, özlenen mekânları çizerek her hafta takipçileriyle buluşturuyor. Son olarak Atakule’yi resimleyen sanatçı, kentin meşhur ‘Buraya bakarlar’ tabelasını da unutmamış ve paylaşıma şu notu düşmüş:
“İlk Ankara gönderisiyle karşınızdayım! (sonunda) İstanbul’da İstanbullu olmakla Ankara’da Ankaralı olmak farklıdır. İstanbul’daki İstanbullu’nun şehirdeki turistik ve tarihi mekânlara gitme alışkanlığı yoktur, ancak bir misafirini gezdirmeye gider. Ancak Ankaralı benimsemiştir buraları. Atakule’nin tepesinin dönüp dönmediğini kontrol etmek için sık sık çıkar en yukarı. Oradan gördüğü manzara karşısında unutur bu uğraşın sebebini. Kulenin ayaklarındaki Botanik Parkı’na girer, yaz kış nefistir ağaçlar, kuşlar, sincaplar.
‘How I Met Your Mother’ dizisini izleyenler hatırlayacaktır, kahramanlarımız ne zaman bir eşyadan kurtulmak isteseler, apartmanın önündeki ‘Bermuda Üçgeni’ diye adlandırdıkları noktaya bırakırlar ve arkalarını döndükleri anda eşyanın çoktan yok olduğunu fark ederler. Kentli de bir çeşit ‘Bermuda Üçgeni’ne inanıyor olmalı ki, her gün dolaptan sandalyeye, koltuktan yatağa, eski kıyafetten televizyona, aklımıza gelebilecek ve hiç ummayacağımız her şeyle çöp kenarlarında karşılaşıyoruz. Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nde, çöpe atılan binlerce kitapla bir kütüphane bile kuruldu. Geçtiğimiz günlerde yukarıda bahsettiklerimi özetleyen bir fotoğraf paylaşan @cankayabelediye, şu uyarıda bulundu:
“Sevgili Çankayalılar, evinizde istemediğiniz eşyalarınız çöp kamyonlarımıza sığamayacak kadar büyük. Onları çöpe atmak yerine Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği hafriyat döküm alanlarına götürmeniz gerekmektedir. Unutmayın ki cezai işlem en son uygulanacak yoldur.” Paylaşıma çok sayıda tepki geldi. İşte yorumlardan bazıları:
OLGUNLAŞMAMIŞ KENT BİLİNCİ
@_oguzmehmet Hem görüntü hem de karşılık bulduğu dil, henüz olgunlaşmamış bir kent bilincini işaret ediyor. Şimdilik, farklı bir başkent hayali ile yetineceğiz demek...
Hatmi çiçekleri çoktan boynunu bükmüş, şıpıdıkların içineyse çorap giyme ihtiyacı hasıl olmuştu. Bugünlerde geleceğini biliyorduk aslında ama yaşamın hayhuyu arasında düşünmeye fırsatımız olmamıştı. Geleceğini unuttuğumuz güzel konuğumuzu, evden çıkarken üstümüze aldığımız hırkayla karşıladık.
Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Ankara’da sonbahar, akşam vakti evde hazır yemek olmayınca, Ankara simidinin yanında yapılan çayın içinizi ısıtan şefkati demektir” notunu düşen ve “Ankara’da sonbahar ne demektir” diye soran @lavarlaa, Duygu Seyman’ın ‘Sonbaharda Ankara’da Olmak Üzerine’ başlıklı yazısını da takipçilerinin beğenisine sundu.
AKŞAM ÇORABI MEVSİMİ
Paylaşımın ardından, @beydca Dönem başında yeniden bir araya gelinen ev arkadaşlarıyla Papazın Bağı’nda Uno oynamak” derken, @basakbasaky’nin yorumu “Yıllar sonra diyeceğim ki: iyi ki gençliğimi Ankara’daki yaşamışım” oldu. @CEMoKA006, “Ankara’da sonbahar hayal kırıklıklarının bütünleme sınavıdır” dedi. @serenciyas ise Ankara’nın sonbaharını şöyle tanımladı:
Belli bir görmüş geçirmişlik seviyesine sahip olmayı ve söylerken uzaklara bakıp kafayı hafifçe iki yana sallamayı gerektirir. Geldiğimiz noktadaysa bu cümle artık hepimizin. Örneğin oğlum, pandemi deneyimi yaşıyorken bir de kum fırtınasına şahit olarak henüz iki yaşında olmasına rağmen bu cümleyi kurmaya hak kazandı. Artık bacak kadar boyuyla uzaklara dalıp ‘Daha neler göreceğiz bakalım’ diyebilir...
Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da yaşanan kum fırtınası bilmediğimiz bir şeydi, hepimizi korkuttu. Kentliye, özellikle de fırtınada çadırları yıkılan mevsimlik tarım işçilerine ve yaralanan altı kişiye geçmiş olsun. Yaşananların sosyal medyaya yansımasıysa her zamanki gibiydi. Kimi 2020’yi günah keçisi ilan etti, kimi bilim kurgu filmi benzetmesi yaptı, kimiyse ‘Bunu da mı görecektik’ dedi. Bazısı da böyle bir durumda espri yapabilenlere tepki gösterdi. İşte yorumlar:
2020’DE SIRADAN BİR GÜN
@lavarlaa Sevgili 2020, biraz sakinleşmesek mi?
Müzisyenin adı, kentin, "Joe Strummer was born in Ankara. (Joe Strummer Ankara’da doğdu) yazan duvarlarında yaşıyor.
Ankaralı müzisyen @beduk, Twitter hesabından, “Hemşehrim Joe Strummer 1952 yılında bugün Ankara’da doğdu” dedi. İşte, sosyal medya sakinlerinin, 1952’de Ankara’da doğan müzisyen için yaptığı paylaşımlardan bazıları:
@MetalTillDeathh, 68 yıl önce bugün: Clash grubunun solisti Joe Strummer, Ankara’da dünyaya geldi.
@canfailun Yıllardır nasıl bilmediğim konusunda biraz şaşırdığım ve epey utandığım bir bilgiye rastladım. The Clash’in solisti ve gitaristi rahmetli Joe Strummer abimiz Ankara doğumluymuş.
ANISINA HELVA DAĞITILMIŞTI
@MeteAtature 21 Ağustos Joe Strummer’ın doğum günü. 2002’de kaybettiğimiz Joe bugün yaşasa 68 yaşını kutluyor olacaktı. Babası 1952’de büyükelçilik görevlisiyken Ankara’da dünyaya gelmiş. 2002’de öldüğünde Ankara’da bazı sevdiğim insanlar tarafından anısına helva dağıtılmıştı.
Ve geçtiğimiz günlerde, Twitter hesabından sinemanın önünde çektiği bir fotoğrafı paylaşan film yapımcısı Enver Arcak, içimizi ısıtan bir şey söyledi: “Bir gün açacağım seni!” Emektarın ne çok seveni varmış. İşte paylaşıma gelen yorumlardan bazıları:
@gilhami ‘Bir gün’ü çok beklemesek. Siz zaten biliyorsunuzdur, ancak fikir olarak; daha çok klasik/ kült ve dönemin iyi filmlerini gösteren bir sinema olabilir, izleyicisi hazır. Ankaralı seyirciler de işin ucundan tutmalı elbette.
@Twltter26445690 Haydi inşallah. Her pazar günü saat 17.00’de #KavaklıdereSineması‘nda olmak istiyorum yine.. Ardından #Kebap49’da kıymalı iyi giderdi...
@ankaracimbizi O gün frigolalar cımbızcıdan.
TABELASI İÇİMİ ISITIYOR
@efesermin Kurtlarla Dans filmini hem de dünyada vizyona girdiği hafta Kavaklıdere Sineması’nda izlemiştim.
Kimi “Şu an Ankara’da olmamama rağmen ne kadar sıcak olduğunu hissedebiliyorum” derken, kimiyse “Ankara, evkaftaki memuriyetten istifa edecek kadar sıcak” tespitinde bulundu. İşte sıcaktan bunalan kentlinin dumanı üstünde tweet’leri:
@belinaykaradaag Ankara bebeğim sen bizi öldürecek misin bu ne sıcak.
@mebincocugu Keçiören ve Dikmen’in esmediği bir Ankara’da kimse serinlemeyi beklemesin.
@nilramona Ah Ankara.. Ayazın ayrı yazın ayrı dert be.
@gedikoglueyup Muhakkak Ankara’dan daha sıcak yerler vardır diyerek serinliyorum.
Kimi çocukken Ankaralı Turgut’la çektirdiği fotoğrafı, kimi de 06.06’da doğmasını öne sürmüş. Oyun havasıysa ilk sırada yer alıyor. İşte kent sakinlerinin ‘En Ankaralı’ özellikleri:
@kederlitafsan Benim kavgaya mevzu demek.
@vasfimizyok Ben hangi kaldırım taşının kırık olduğunu, altından su çıkacağını tahmin edip ona göre basıyorum.
@sumsirella Ben tez yazarken bile oyun havası dinliyorum.
@eyllarslannn Ben deniz görünce heyecanlanıyorum.
@mrstatavay Ben evde durduk yere ey çekebiliyorum.
@yuruyenstres Ben durduk yere oyun havası açıp oynamaya başlıyorum.
Bilindiği gibi Ankara, özellikle sosyal medyada, yapılacak bir şeyi, gidilecek yeri olmamasıyla ünlü. Pandemi koşullarıysa gidilebilecek yerleri daha da azaltarak, bu savı iyice güçlendirdi. Oysa marifet bulabilmekte, kıymetini görebilmekte.
GÖRMEYE NİYETİMİZ OLSUN
Türkiye kuşlarının peşindeki doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu güzellikleri arayan, bulan, fark edenlerden. Bozkırın renklerini Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan @alpertuydes, fotoğrafa şu notu düşmüş:
“Ankara Nallıhan’daki Aladağ. Bakmayın öyle boş gibi durduğuna, dünyanın en nadir bozkır bitkilerine ev sahipliği yapıyor. Bozkır sandığımızdan çok daha güzeldir.”
“Şunlara uğursuz diyen var hâlâ bu devirde. Bu hasta kukumavı umuyoruz ki bir an önce iyileştirip yaşadığı doğasına geri bırakalım. Yarın röntgen çektireceğiz. Umarım kötü bir şeyi yoktur” diyen Yoğurtcuoğlu, kukumavın iyileşip evine dönme hikâyesini günbegün sosyal medyada anlattı. Ayakları tutmayan ve uçamayan kukumavı iyileşene kadar misafir eden @birddetectiveTR, paylaşımlarında şunları söyledi:
İKRAMIMI KABUL EDİYOR
“Bizden ilk başlarda aşırı çekiniyordu. Eşler birbirini severken, gagalarını dokunduruyor ve birbirlerine masaj hareketleri yapıyor doğada. Ondan çok büyük olduğum için benden çekiniyordu ama dost olduğuma bu şekilde ikna ettim. Başlarda şırıngayla beslerken şimdi tavuk ikramımı hemen kabul ediyor. Başlarda hiç uçamıyorken günler sonra uçmayı başardı. Ayaklarını da kullanmaya başladı.”
Röntgen ve kan tahlili sonuçları temiz çıkan kukumavın iyileşmesinin ardından gitmek istediğini, tutsaklığı anlamlandıramadığını belirten Yoğurtcuoğlu, şunları söyledi:
TOFAŞ aşığı üçlü, @tofask_amsterdam Instagram hesabından takipçileriyle buluşuyor.@izakyol’un, “Başkası dese inanmazdım: Amsterdam’da biraz önce 06 plakalı bir beyaz Şahin trafikte tam önüme düştü. Bir an gözlerime inanamadım, alelacele fotoğraflarını da çektim” notuyla paylaştığı kareler şaşkınlık yarattı. “15 sene kadar önce Almanya’da otobanda epey eski bir Kartal görmüştüm. O zaman kimse inanmadı bana, ‘Yanlış görmüşsündür, Kartal’ın burada ne işi var?’ dedilerdi. Allah’tan şimdi sağlam kanıtlarım var” diyen @izakyol’un paylaşımının ardından, Amsterdam’da bir TofAşk Kulübü olduğu, kentte ikisi Türk plakalı, biri Hollanda’da trafik tescili yapılmış üç Şahin bulunduğu ortaya çıktı.
Paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya sakinlerinin bir kısmı “O arabayı oraya nasıl götürmüş? Yolda ne kadar yakmış?” diye sorarken, aracın tamirinde yaşanacak parça sıkıntısına nasıl çözüm bulunacağı da merak konusu oldu. İşte yorumlardan bazıları:
PARÇA SIKINTISI YAŞAR
@ekomini_sa Hocam bu resim yayılır ise Şahin ikinci el fiyatlarına +10.000 koyarlar. Buradan Hollanda’ya tek depoda gitti diye de ilan açarlar.
Ayna ayna söyle bana
Geçtiğimiz hafta sosyal medyaya, Bilkent Üniversitesi’nin, çevrim içi yapılacak final sınavlarında kopya çekilmesini önlemek amacıyla 11 bin öğrencisinin evine ayna göndermesi damga vurdu. Duyduklarına inanamayan pek çok sosyal medya kullanıcısı bu bilginin doğruluğunu sorguladı.
Öğrencilerden @jjustselay, “Bilkent ayna kutu açılımı videosu” notuyla, çektiği görüntüleri, aynası kırık çıkanlarsa üzüntüsünü paylaştı. Konu sosyal medyada tartışılırken, üniversite bu kez de öğrencilerin sınavda kopya çekmediklerine emin olmak için el yazısıyla bir ‘onur yemini’ kaleme alıp göndermelerini istedi. İşte yorumlar:
@oykuileri Öğrencileri finallerde kopya çekmesin diye ayna gönderen okul gibi okul be, var mı senin gibisi Bilkent.
@seymiyavvv Bilkent Üniversitesi kuzenime final sınavlarında kullansın diye bi ayna göndermiş şok geciriyoruz.
@Blanket_flowers Bilkent’in ayna olayını şaka sanmıştım. Bayağı 11 bin kişiye ayna göndermişler. 10 kamera, 2 drone, bir ayna ile sınava girecekler.
@tropikananas Canım okulum makyaj yapayım diye ayna göndermiş.
@ipekindahaus Bilkent Üniversitesi kopya çekmesinler diye öğrencilerine ayna göndermiş. Bu şey galiba; aynaya bak ve ben böyle bir insan mıyım? diye kendini sorgula. Felsefede yeni bir çığır.
@merveakyldiz Bilkent’in sıradaki hamlesi kopya çekenin anası babası ölsün.
@kesalet Bilkent: Ekmek Kur’an çarpsın de.
@ayseebilennn Ne eksik ne fazla ben de insanlara güvenmek konusunda bilkent üniversitesi gibiyim.
@eliiyed Babamla oturduk Bilkent öğrencileri aynayla nasıl kopya çekebilir çözüm yolları arıyoruz.
@eysayco Okulumun yılbaşı hediyesi. Teşekkürler Bilkent Üniversitesi.
@irem_yaka Bu mirror selfiesi Bilkent Üniversitesi katkılarıyla çekilmiştir.
KIRIK ÇIKANLARA SENE TEKRARI
@elifselalesi Keşke Bilkent gibi iş yerim de bana ayna gönderse ekranımı görebilmek için, aynalar çok pahalı.
@bora_boyali Aslında hayat Bilkent’in kopya için bulduğu çözüm kadar kolaydı. Ama karşımızda ne güzel bir surat ne de ayna vardı.
@witchead Bilkent bana yılbaşı hediyesi olarak kırık ayna yollamış şu kibarlığa bakar mısınız.
@Merdowskii Canım okulum Bilkent beleş ayna yollayacakmış, öğrencilerinin dış görünüşünü bu kadar önemseyen bir okul...
@egehaninan Bilkent 2040 yılı girişliler bu ayna olayı gerçekten yaşandı mı yoksa efsane mi diye oryantasyonda sohbet edecekler. Aralarından biri bu tweeti görürse diye ben de yazayım. Evet çocuklar bu yaşandı.
@edaduruyazici Yaa canım Bilkent evde kaldığımız günlerde kişisel bakımımızdan eksik kalmayalım diye bize ayna kargolamaya karar vermiş.
@Ancelinacuulii Aynası kargodan kırık çıkanlara sene tekrarı şoku.
@MelikeKurek Bilkent şu çocukları sal artık önce ayna sonra yemin falan.
@SerraEsen2 Şerefim üzerine yemin ettiğim zaman kopya çekmeyeceğime inanacaktıysan aynayı niye gönderdin sevgili Bilkent?
@aaybukesener Bilkent Üniversitesi kaydırmalı ayna linkimiz yok mu ya?
@sevgisule Bilkent ayna çekilişi ne zaman yapılır, bana haber verin görürseniz.
@nesil7668 Onur yemini falan, kendi el yazınızla hem de nedir bu ya, ne kadar komik bir şey. Yaprak Dökümü Ali Rıza beye mi sınav yapıyorsunuz?
@eesinberrak Ayna ayna söyle bana, var mı Bilkent öğrencisinden daha bahtsızı bu dünyada...
DOBARLAN BIRAGMA GENDİNİ
Sosyal medyada geçtiğimiz hafta, ‘Dobarlan bıragma gendini canım anam’ yazılı pankart tutan beş kişinin yer aldığı ilginç bir kare arzıendam etti. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle, Ankara’daki bir hastanede beyin tümörü ameliyatı olan annesinin yanına alınmayan @felipemimelo, çareyi bu pankartlarla binanın önüne gitmekte buldu. Paylaştığı fotoğrafa, “Annemizi görmek için hastaneye alınmayınca biz bi şey yaptık” notunu düşen @felipemimelo’ya çok sayıda yorum geldi. Kimi geçmiş olsun dileklerini iletti, kimi duygulandığını belirtti, kimiyse bu karenin kendisi için motivasyon olduğunu söyledi. Sosyal medya jargonundan, günümüzde sıkça kullanılan ‘Dobarlan bıragma gendini’ kalıbıysa ayrı bir yazının konusu.
ANKARA SİZE NE ÖĞRETTİ
Twitter hesabından takipçilerine seslenen @ankarageddo, “Ankara size ne öğretti” diye sordu. Ankara’nın kapsamlı müfredatından dem vuran kentli, en çok soğuk havanın altını çizdi. İşte yanıtlar:
@006Berkalp Müfredatı çok kalabalıktı, çok şey öğretti. Sonrasında gösterdiği yerlerden çok sormadı, paranoyak etti bizi.
@OlcayKabaktepe Dostluğu, soğuk havasına rağmen sıcaklığı.
@YucellSarikaya Soğuk havalara karşı dirençli olmayı.
@kacamayancorapp İnce çorapla kışın Ankara da gezilmeyeceğini.
@dogandamlaaa İki taytın üst üste giyilebileceğini.
@Hus029 İçlik giymeyi.
@Yarenunalx Ayaz kelimesinin anlamını.
@zeyno_dogan0602 Yokuşuna göğüs germeyenin manzarada hakkı olmadığını öğretti.
@emrekrcc6 Ankara’dayken Ankara’dan sıkılmayı, başka şehre gittiğimizde onsuz yapamayacağımızı.
@namidegercucuk Ağlanacak oyun havası sözlerine oynamayı.
@jadore_miracle Bazı şehirlere sadece iyi dostların varsa katlanılabileceğini.
@celebienis Yalnızlığın o kadar da kötü bir şey olmadığını.
@barandasdemir_ Gri şehrin aslında renkli hayatı olduğunu.
@lLaurayl Denizsiz bir şehri sevebileceğimi.
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