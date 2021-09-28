Ayaz filminin fragmanı geldi

Alternatif Ankara hayatının takipçisi @lavarlaa, Twitter hesabından bir soru sordu ve yolu Ankara’dan geçenlerin duygu seli, sosyal medyayı etkisi altına aldı. @lavarlaa’nın “Tercih sonuçları açıklandı, Ankara’da üniversite kazananlar için eskilere soralım: Ankara’da öğrenci olmak nasıldı” tweet’ine çok sayıda yorum geldi. İşte, Ankara’ya gelmeye hazırlanan çiçeği burnunda öğrencilere yakın gelecekteki olası hissiyatlarıyla ilgili ışık olacak o paylaşımlar:

@kkivirciiik Ankara koskoca bir sevdadır. Her şeyiyle seversin bu şehri. Hepsinden de öte, sevgine neden bulamazsın. İçine alır, sarıp sarmalar. Daha kıymetlisi var mı yahu!

@DoganAtes Ankara’yı gönlünüzün haritasından çıkaramazsınız.

@rmmysa Okul bitince kalsan olmuyor, gitsen gönül razı değil... Bir süre sonra kendinizi tekrar Ankara’da yaşarken buluyorsunuz.

@nilflovver Ankara’da öğrenci olmaya gelinir ve Ankaralı olunur. Öyle güzeldi. Bir geldim 18 yıldır Ankara’dayım.

@burakktekerek Küfür ede ede gelip, ağlaya ağlaya dönmektir. Sonra dayanamayıp Ankara’ya yerleşmektir.

@erginilufer Ankara’da öğrenci olmak o kadar güzeldi ki Ankara’da öğrenci olmaya devam etmek için yüksek lisans yapıyorum.

@mertodabas Girdin mi çıkamıyorsun.

