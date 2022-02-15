Apartman toplantısı

Sosyal medyanın ve ‘tık’ların ana gündem maddesi tabiatıyla kar. “Ankara’nın soğuğu aklımı başımdan aldı” diyen de kar ‘story’si paylaşmadığı için kent sınırlarından yaka paça dışarı atılan da var... ‘Kente ilk kez mi kar yağıyor? Sakin olun’ timi ise her zamanki gibi görev başında. İşte başkentten karlı tweet’ler:

@meltoosko Çok şükür soğuk günleri atlattık, şimdi sırada daha soğuk günler var. #Ankara

@aleynagurkan Kar story’si paylaşmadığım için Ankara sınırlarından yaka paça dışarı atıldım az önce.

@Gns_179 En azından yâr gelmese de Ankara’ya kar geldi.

@amantideigatti Ankara çok soğuk kedimiz uyurken üstünü örtmeye başladı.

@akdenizkadar Ankara’daki soğuk aklımı başımdan aldı.

@Brkylmz88 Kıymetli akrabalarım, eş dost ve tanıdıklar mümkünse bu soğuk havada kimse öleyim falan demesin! Hava çok soğuk! #Ankara



