Ankara simidi mi İzmir gevreği mi

Hoşgeldin Boyacı ve Hayal Satıcısı adlı tiyatro oyunlarıyla Ankara’ya misafir olan Berna Laçin, attığı tweet’le sosyal medyada bir süredir ara verilen simit cengini yeniden başlattı.
Paylaştığı fotoğrafa “Ay nihayet Ankara simidi. Yav güzel tamam afiyet olsun da fazla bir şey demeden sadece İzmir Gevreği (yıldız emojisi) diyeyim ben” notunu düşen @bernalacin35’e çok sayıda yorum geldi. Başkentli simit savunucuları cansiparane klavye başına koşarken, İzmirli Ankara simidi tutkunları da yok değildi. İşte yorumlardan bazıları:
@MehmetY43907499 Bir İzmirli olarak Ankara simidi diyorum. Çok daha lezzetli olur.
@Ortadabiparkvar Ankara’da 18, İzmir’de 12 sene yaşamış birisi olarak Ankara simidinin yerini hiçbir şey tutmaz diyebilirim. İzmir’de her şey güzel de ah bir de simit olsaydı... Ankara sınırına girdiğimiz an gördüğümüz ilk fırında duruyoruz.
YAVAN SEVERİZ YAYAN YÜRÜRÜZ
@Hande_CC Nasıl ya? Ben de İzmirliyim ama Ankara simidi açık ara hepsinden önde.
@AliAlpe09465765 Ankara’nın kara simidi vardı eskiden sabah fırından sıcak sıcak alınca hele biraz da yanıksa hiçbir kahvaltılığa değişilmezdi. Onun da eski ustası eski tadı kalmadı. Şimdikiler susamlı halka sadece.
@Erkenci10379442 Ankaralı gariban ya yavan severiz yayan yürürüz. O yüzden güzel gelir simidimiz bize.
@frdkcr2010 Simit poşete girince lastik gibi olur. Umarım çok beklememiştir. Aksi halde hayal kırıklığı.
@MuzafferDumenci Simide simit denir, simit Ankara simididir.
AYRANLA ANKARA KEBABIDIR O
@asenaakdemir Ankaralı değilim ama arkadaşlarım dışında oradan özlediğim şey Ankara simididir.
@queenfree_ İnsan nerede büyüyüp nerenin tadına, kültürüne alışıyorsa en güzel şeyler oraya mahsus oluyor. Ankara simidi Ankaralı için muhteşemdir, bir Ankaralı kadar sevenini görmedim zaten Ankara simidini.
@Ruhirevan5 İzmirde 6 yıldır yaşıyorum. Ankara simidinin tadını bir yerde bulamadım. Ayranla yiyorsanız Ankara kebabıdır o. Of nasıl canım çekti şimdi.
@GunayOzdol Ankara simidi hiçbiri ile mukayese edilemez. Konu tartışmaya kapalıdır.
SIĞIRCIĞIN RENK CÜMBÜŞÜ
Çağlar Oskay (@analoglugunler), Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Sığırcığın renk cümbüşüne bakar mısınız? Kızılay metrosunun çıkışında bekliyordu. #ankara” notunu düştü. Paylaşıma yorum yapan @krmygn “Yaşam sevinci gibi” benzetmesi yaparken, @RaskoLunikof “Ankara’ya renk gelmiş” dedi. @iyipekimaadem’in yorumu “Dışarıda dümdüz siyah giyinenlerin ev kombini bu” oldu. @bilalihabeshi ise “İzmir’de buna şikilop deriz” yorumunu yaptı.
YAKARSA KOMBİYİ ANKARALILAR YAKAR
Bitmek bilmeyen kışla mücadelesi devam eden kentli, “Yakarsa kombiyi Ankaralılar yakar” dedi. İşte Twitter’da hava durumu yorumları:
@_Aadonis Ankara’ya geleli 5 ay bitti 6 ay olacak gördüğüm tek mevsim kış.
@ankaraamizah Ankara’da güneş var ama ısıtmıyor. Sanki 2 kişi kolundan tutup öyle çıkarmışlar gökyüzüne. Bu kadar gönülsüz ısıtma olmaz ya.
@ankarageddo Yakarsa kombiyi Ankaralılar yakar.
@ankaraageyik Ankara’da güneş var ama hava buz. Tıpkı yüzüne gülüp arkandan iş çeviren sahte insanlar gibi...
@cerbozkurt Ankara’da insanın temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir soğuk var.
@dilsadbusem Ankara o kadar soğuk ki sokakta herkes maske takıyor.
@sinemden_ Ben Ankara’da şu an yaşadığımız şeyi soğuk diye bir kavramla açıklayabileceğimizi düşünmüyorum.
Ankara simidi mi İzmir gevreği mi
Hoşgeldin Boyacı ve Hayal Satıcısı adlı tiyatro oyunlarıyla Ankara’ya misafir olan Berna Laçin, attığı tweet’le sosyal medyada bir süredir ara verilen simit cengini yeniden başlattı.
Paylaştığı fotoğrafa “Ay nihayet Ankara simidi. Yav güzel tamam afiyet olsun da fazla bir şey demeden sadece İzmir Gevreği (yıldız emojisi) diyeyim ben” notunu düşen @bernalacin35’e çok sayıda yorum geldi. Başkentli simit savunucuları cansiparane klavye başına koşarken, İzmirli Ankara simidi tutkunları da yok değildi. İşte yorumlardan bazıları:
@MehmetY43907499 Bir İzmirli olarak Ankara simidi diyorum. Çok daha lezzetli olur.
@Ortadabiparkvar Ankara’da 18, İzmir’de 12 sene yaşamış birisi olarak Ankara simidinin yerini hiçbir şey tutmaz diyebilirim. İzmir’de her şey güzel de ah bir de simit olsaydı... Ankara sınırına girdiğimiz an gördüğümüz ilk fırında duruyoruz.
YAVAN SEVERİZ YAYAN YÜRÜRÜZ
@Hande_CC Nasıl ya? Ben de İzmirliyim ama Ankara simidi açık ara hepsinden önde.
@AliAlpe09465765 Ankara’nın kara simidi vardı eskiden sabah fırından sıcak sıcak alınca hele biraz da yanıksa hiçbir kahvaltılığa değişilmezdi. Onun da eski ustası eski tadı kalmadı. Şimdikiler susamlı halka sadece.
@Erkenci10379442 Ankaralı gariban ya yavan severiz yayan yürürüz. O yüzden güzel gelir simidimiz bize.
@frdkcr2010 Simit poşete girince lastik gibi olur. Umarım çok beklememiştir. Aksi halde hayal kırıklığı.
@MuzafferDumenci Simide simit denir, simit Ankara simididir.
AYRANLA ANKARA KEBABIDIR O
@asenaakdemir Ankaralı değilim ama arkadaşlarım dışında oradan özlediğim şey Ankara simididir.
@queenfree_ İnsan nerede büyüyüp nerenin tadına, kültürüne alışıyorsa en güzel şeyler oraya mahsus oluyor. Ankara simidi Ankaralı için muhteşemdir, bir Ankaralı kadar sevenini görmedim zaten Ankara simidini.
@Ruhirevan5 İzmirde 6 yıldır yaşıyorum. Ankara simidinin tadını bir yerde bulamadım. Ayranla yiyorsanız Ankara kebabıdır o. Of nasıl canım çekti şimdi.
@GunayOzdol Ankara simidi hiçbiri ile mukayese edilemez. Konu tartışmaya kapalıdır.
SIĞIRCIĞIN RENK CÜMBÜŞÜ
Çağlar Oskay (@analoglugunler), Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Sığırcığın renk cümbüşüne bakar mısınız? Kızılay metrosunun çıkışında bekliyordu. #ankara” notunu düştü. Paylaşıma yorum yapan @krmygn “Yaşam sevinci gibi” benzetmesi yaparken, @RaskoLunikof “Ankara’ya renk gelmiş” dedi. @iyipekimaadem’in yorumu “Dışarıda dümdüz siyah giyinenlerin ev kombini bu” oldu. @bilalihabeshi ise “İzmir’de buna şikilop deriz” yorumunu yaptı.
YAKARSA KOMBİYİ ANKARALILAR YAKAR
Bitmek bilmeyen kışla mücadelesi devam eden kentli, “Yakarsa kombiyi Ankaralılar yakar” dedi. İşte Twitter’da hava durumu yorumları:
@_Aadonis Ankara’ya geleli 5 ay bitti 6 ay olacak gördüğüm tek mevsim kış.
@ankaraamizah Ankara’da güneş var ama ısıtmıyor. Sanki 2 kişi kolundan tutup öyle çıkarmışlar gökyüzüne. Bu kadar gönülsüz ısıtma olmaz ya.
@ankarageddo Yakarsa kombiyi Ankaralılar yakar.
@ankaraageyik Ankara’da güneş var ama hava buz. Tıpkı yüzüne gülüp arkandan iş çeviren sahte insanlar gibi...
@cerbozkurt Ankara’da insanın temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir soğuk var.
@dilsadbusem Ankara o kadar soğuk ki sokakta herkes maske takıyor.
@sinemden_ Ben Ankara’da şu an yaşadığımız şeyi soğuk diye bir kavramla açıklayabileceğimizi düşünmüyorum.