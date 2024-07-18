Parti deyince

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Yemeğimizi yerken bir anda mekâna akın akın insan gelmeye başladı.

Meğer DJ partisi varmış akşamüstünden sonra.

Durur muyuz, biz de kendimizi parti alanına atıverdik.

Gece 01.00’e kadar devam eden eğlenceye yaklaşık 1500 kişi katıldı ve çılgınlar gibi dans etti.

Bodrum boş deniliyor ama geçen hafta sonu bayağı bayağı kalabalıktı.

Bu parti işlerini iyi beceriyor Lucca, tebrikler...

Kısa bir Çeşme rehberi

Bodrum’da davetlere katılıp yeni açılan mekânları gezdim. Tam İstanbul’a dönecekken iki arkadaşımın “Çeşme’ye gidiyoruz, haydi sen de geliyorsun” demesiyle kendimi pazar günü Çeşme’de buluverdim.

Manastır Hotel’de odamıza yerleştikten ve biraz dinlendikten sonra Berkay’ın Cahide’deki sahnesinde alıverdik soluğu.

Her pazar olduğu gibi gittiğimiz gün de doluydu mekân.

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İyi bir sahnesi, iyi bir repertuvarı var Berkay’ın.

Hele bir de Çağrı Telkıvıran’la ve ekibiyle dansları yok mu, çok daha eğlenceli hale getiriyor şovunu.

Oradan gece vakti kalabalık Alaçatı sokaklarında yürüye yürüye House 44 isimli mekâna geçtik.

Birkaç şarkı dinler çıkarız diyorduk ama nerede!

Herkes oradaydı, sabaha kadar dans edip eğlendik.

Pazartesi uyanıp Momo Beach’te denize girdik, akşamüstü Valeron ve Gizem’in DJ performansını izledik, akşam da Asma Yaprağı’na yemeğe gittik.

Senelerdir Çeşme’ye giden biri olarak neden bu restorana daha önce gelmediğimi sorguladım resmen.

Enginarlı pilavı, ev yapımı köfteyi ve kabak çiçeği dolmasını mutlaka denemenizi tavsiye ederim.

Salı günü dönüş yoluna geçecekken, Sercan Yaşar’ın telefonuyla bu kez Eggs & Bakes’e uğradık.

Geçtiğimiz sezonlara göre servisi ve ambiyansı güzel değiştirmişler.

Sadece sabah kahvaltısı sanmayın, akşamüstü oturması, gece eğlencesi her şey mevcut mekânda.

Aman diyeyim rezervasyonsuz gitmeyin.

Ve sonrasında dönüşe geçip İstanbul’a geldim.

Birkaç gün şehirde takılıp başka destinasyonlara yelken açmayı planlıyorum.

Herkese süper bir yaz olsun...