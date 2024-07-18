Sarıgül’e kasetli şantaj olayı 

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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen bir video sürüldü dün piyasaya.

Yani siyaset dünyası, yepyeni bir seks kasetiyle çalkalandı.

*

Videodaki kişi, gerçekten de Mustafa Sarıgül müdür? Videodaki diğer kişi, gerçekten de koruması mıdır?

Bilmiyorum.

*

Umurumda mı?

Tabii ki değil.

İşin bu kısmıyla pek ilgilenmiyorum.

*

Mustafa Sarıgül, çok net biçimde videonun “montaj” olduğunu vurguluyor. Kriminal incelemeye başvuracaklarını söylüyor. Çıkan sonucu açıklayacaklarını belirtiyor.

*

Ancak Sarıgül’ün açıklamasında şu vurgular da var:

*

“Tehdit edildim. Şantaja maruz kaldım.”

*

Tehdit ve şantaj vurgularından anlıyoruz ki...

Birileri Sarıgül’le temasa geçmiş. Videoyla Sarıgül’e şantaj yapmış. Talepleri karşılanmazsa videonun piyasaya sürüleceğini söylemişler.

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Sarıgül, taleplerini karşılamaya yanaşmamış olacak ki...

Video dün piyasaya sürüldü.

*

Siyasetçilerin yatak odalarına kamera yerleştirme olayı, FETÖ’nün kalleş ve karanlık miraslarından biri.

FETÖ’nün yatak odalarına dayadığı kameralarla siyasete ayar verme çabasını unutmadık, unutmuyoruz.

*

FETÖ yapınca duyarlı olacağız da başkaları yapınca duyarsız mı kalacağız?

Tabii ki hayır.

FETÖ’nün yöntemini kim uyguluyorsa uygulasın...

Hepimiz itiraz etmeliyiz.

*

Sarıgül olayına ilkesel yaklaşımım şudur:

*

- Siyasetçilerin yatak odalarına kameralar kurulmasın diye...

- Siyaset kasetlerle dizayn edilmesin diye...

- FETÖ tarzı kalleşliklere hiç kimse başvurmasın diye...

- Kasetler aracılığıyla her türlü şantaj son bulsun diye...

Videoyu ve içeriğini tartışmayı reddediyorum.

DENİZ BAYKAL OLAYINDA HANGİ TAVRI ALDIM

FETÖ, yatak odasına kamera dayamıştı Deniz Baykal’ın.

Amaç muhalefeti dizayn etmekti.

*

Hatırlıyorum da o dönem ne kadar da bocalamıştım!

*

Çünkü...

Bir yanda yapılan apaçık bir kalleşlik vardı.

Bir yanda da ağır yara almış bir ana muhalefet lideri vardı.

*

Aslında yapılması gereken tek şey:

“Bu videoyu yok sayıyoruz” diyerek FETÖ’nün hevesini kursağında bırakmaktı.

*

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Fakat videonun ortaya saçılmasıyla birlikte muhalefet lideri olarak Deniz Baykal’ın durumu fena halde istismara açık duruma geliyordu.

Buna karşı ne yapılacaktı?

*

İçime sinmese de...

“Kalleşlere lanet olsun ama Baykal da bu kasete rağmen CHP’ye liderlik yapamaz” demek zorunda kalmıştım.

*

Bu tür kalleşlikler, bu tür alçaklıklar...

Maalesef işte böyle içe sinmeyen yaklaşımlara kapı aralıyor.

*

Nitekim Baykal da olayı böyle okudu.

“Bu kasete rağmen bu koltukta oturmam imkânsızlaştı” sonucuna vardı.

Ve istifa etti.

*

Seks kaseti olayının en fena tarafı bu.

Ve bu kaset fareleri de bunun böyle olduğunun farkında.

VİDEO GERÇEK ÇIKARSA

Videonun içeriğini tartışmayı reddediyorum dedim.

Ama öyle görülüyor ki...

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İçerik tartışması yapılacak.

Bunun önüne geçmek mümkün olmayacak.

*

İşte bu nedenle bir adım daha atmak gerekiyor.

O adımı atıyorum.

Ve yaklaşımımı şöyle ortaya koyuyorum:

*

Video gerçek değilse...

Sarıgül’e karşı yapılan tam bir alçaklıktır.

*

Video gerçekse...

Sarıgül, millete karşı sorumluluk duygusuyla kendi kararını vermelidir.

SORUMLUSU BULUNMALI

Şimdi yetkililerin yapması gereken tek şey şudur:

*

Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen videoyu, sosyal medyaya düşüren karanlık eli ya da elleri ortaya çıkarmak.

*

Gerekirse uluslararası siber suçlarla mücadele birimlerinden de yardım alınarak yapılmalı bu.

*

Sahte video ya da gerçek video...

Hiç fark etmez.

Her kim bu video ile hangi amacı gerçekleştirmeye çalışmışsa...

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O kişi ya da kişilerin adalet önünde hesap vermesi sağlanmalı.

FETÖ’YÜ ANCAK ERDOĞAN BİTİREBİLİRDİ

Üç gündür şunu düşünüyorum:

*

İktidarda dinle, inançla ilişkisi Erdoğan gibi olmayan herhangi bir lider olsaydı.

FETÖ bitirilebilir miydi?

*

Net cevabım şudur:

Bitirilemezdi.

*

Erdoğan’ın dinle, inançla kurmuş olduğu güçlü bağ, FETÖ gibi dini kullanan bir örgütün elini kolunu bağladı.

- Din, iman, Kuran, ezan diyerek Erdoğan’a karşı bayrak açamadılar.

- İnanmış kitleleri arkalarına alacak argümanları piyasaya sunamadılar.

- Din üzerinden ajitasyon yapmaya imkân bulamadılar.

- “Dindar olduğumuz için bize bunlar yapılıyor” diyemediler.

*

Erdoğan dışındaki başka bir siyasi aktöre karşı bütün bunları yapma imkânı bulabilirlerdi.

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Ve Türkiye, “Fetullah belası”ndan kolay kolay kurtulamazdı.

*

FETÖ mücadelesinde Erdoğan’ın önemini öne çıkaran birçok husus var.

Din konusunda FETÖ’nün argümansız kalması, o hususların en önemlilerinden biri.