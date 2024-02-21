Zamlı bayram ikramiyelerini kimler alacak?

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İkramiye artışına yönelik düzenleme de Meclis’e sunulan Yargı Paketi içine eklendi. Tasarının yasalaşması sonrasında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında 3’er bin lira yatırılacak. Böylece emekliler, 2024 yılında bayram ikramiyesi adı altında toplam 6 bin lira alacak. Peki, ikramiyeden kimler yararlanabilecek, ne zaman hesaplara yatırılacak? Madde madde anlatayım.

* Emeklilere Ramazan Bayramı’nda 3.000 lira, Kurban Bayramı’nda 3.000 lira olmak üzere toplam 6.000 lira yatırılacak.

* Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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HİSSE ORANINDA İKRAMİYE

* Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 1.500 lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.250 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 750 lira ikramiye yatırılacak.

* Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek. Hem emekli aylığı alan hem de ölüm aylığı alan kişi, kendi emekliliğinden dolayı 3.000 lira ikramiye alacak.

* İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek. Örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olan biri 750 lira, kayıp oranı yüzde 50 olan biri de 1.500 lira bayram ikramiyesi alacak.

YENİ EMEKLİLER YARARLANACAK MI?

* Emeklilik dilekçesini 1 Nisan 2024 tarihine kadar veren ve yeni emekli olacaklar Ramazan ve Kurban bayramlarında 3’er bin lira bayram ikramiyesini alabilecekler. Aynı şekilde emeklilik dilekçesini 1 Nisan tarihine kadar veren EYT’liler de bayram ikramiyesi alabilecekler. Ancak emeklilik dilekçesini 1 Nisan tarihinden sonra verenler, Ramazan Bayramı’ndaki 3 bin liralık ikramiyeyi alamayacaklar; Kurban Bayramı’ndaki ikramiye ise hesaplarına yatırılacak.

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* Sadece banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek.

NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

* Bayram ikramiyeleri, 9 Nisan Ramazan Bayramı ve 15 Haziran Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

* 3.000 liraya çıkarılan bayram ikramiyesi önümüzdeki günlerde yeniden artırılır mı? Son bir iki gündür okuyuculardan, ‘Bayram ikramiyeleri yeniden artırılacakmış, doğruluk payı var mı?’ şeklinde sorular alıyorum. Yüzde 50 artışla, 3.000 liraya çıkarılan ikramiyelerin seçime kadarki sürede yeniden yükselteceği yönünde bir çalışma en azından şimdilik yok. Önümüzdeki günlerde gündeme gelir mi; açıkçası pek sanmıyorum.