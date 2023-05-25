Yedek subaylık süresi EYT kapsamına giriyor mu?

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Soru: Yedek subay sigorta giriş tarihim 17.8.1999, hizmete başlama tarihim 15.9.1999 olarak görünüyor. 4/C kapsamında çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca yedek subay okulu borçlanması yaptım. EYT kapsamında oluyor muyum? Bu konuda SGK, Emekli Sandığı’ndan çelişkili cevaplar almaktayım.

Serkan K.

Cevap: Yedek subay olarak geçen süreler Emekli Sandığı’ndan sayılıyor ve sigorta başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Bu sürelere, fiili hizmet süresi zammı da uygulanıyor. Yedek subaylıkta geçen süre hizmet süresinden sayıldığından, EYT düzenlemesi kapsamında 8 Eylül 1999 öncesi girişi olanların gerekli şartları yerine getirmeleri halinde (25 yıl çalışma süresi) yaş şartı aranmadan emekli olmalarına imkan tanındığından EYT’den yararlanabiliyorsunuz. Ancak, 8 Eylül 1999 öncesindeki süre yedek subay okul süresine geliyorsa borçlanma yapılsa bile bu dönem fiili hizmet süresi sayılmadığından EYT’den yararlanamazsınız.

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EKSİK PRİM İÇİN SGK GENELGESİ BEKLENİYOR

Soru: Kısa çalışma ödeneği döneminde şirket tarafından 30 gün çalıştırılan ancak 10 gün çalıştırıldığı gösterilen çalışanlar arasında EYT’ye hak kazananlar var. Emekli prim günü 300 gün daha az olduğundan emekli maaşı etkileniyor. SGK’ya başvuru yapılarak eksik günlerin üç ay içinde ödenerek tamamlanması mümkün. Bu konuda bir gelişme var mı, genelge yayınlandı mı, kanun çıktı mı? Uğurcan K.

Cevap: Sene başında çıkan kanun ile pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılar için SGK’ya eksik bildirilen günleri tamamlama hakkı verildi. Bu kapsamda sigortalılar için işverenleri tarafından SGK’ya eksik gün bildirilmişse eksik günleri işveren tamamlayacak. İşverenler başvuru yaptığı tarihten itibaren üç ay içinde sigortalıları için eksik primleri ödemesi halinde çalışanların eksik primleri tamamlanmış olacak. Ancak bu konuda SGK’nın genelge yayımlaması gerekiyor. Bu genelge henüz yayınlanmadığı için uygulama başlayamıyor.

BORÇ YAPILANDIRMASINDAN YARARLANABİLİRSİNİZ

Soru: Nişanlımın 2.8.1999 tarihinde 4/A ile işe başladı, 1820 gün prim ödendi. 19.1. 2010 tarihinde isteğe bağlı sigortalı oldu, 4223 gün prim ödendi. 2021 Ağustos ayında isteğe bağlı sigorta ödemesini durdurduk. EYT için 7200 gün gerekliliğinden bu sene nisan ayı ortasından tekrardan ödemeye başladık. Arada geçe süreyi borç yapılandırmasından yararlanarak ödeyebilir miyiz? Gürkan B.

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Cevap: Borç yapılandırmasından isteğe bağlı sigortalılar da yararlanabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılar Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor. Borç yapılandırması kanunu kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan prim borcu olanlar bu ay başvuru yapmaları halinde Haziran 2022’den sonraki aylara ait prim borçlarını yapılandırabilecekler.

EYT’DEN YARARLANABİLİYORSUNUZ

Soru: 1969 doğumluyum, 1996 da Bağ-Kur kaydım var ve 240 gün prim yatırdım. Sonrasında 2000 yılında SSK’lı olarak işe başladım ve halen devam ediyorum. 7500 gün primim var. EYT’den yararlanabilir miyim? İlk girişim Bağ-Kur olduğundan aklımda soru işareti oluştu. Ali Y.

Cevap: SSK’lı erkek çalışanlar ise 25 çalışma yılını ve ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü (uzun vadeli-yaşlılık, ölüm sigorta primi) doldurmaları halinde EYT’ye başvuruda bulunmaları durumunda yaşa bakılmadan emekli olabiliyor. Siz de bu kapsamda EYT’den yararlanabiliyorsunuz.

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MAAŞINIZDA YÜZDE 7.5 KESİNTİ OLACAK

Soru: Haziran ayında normal yollardan emekli olacağım (EYT değil). Şu an maaşımdan sosyal sigorta (%14), işsizlik sigortası (%1) ve gelir vergisi (%27) kesintileri yapılmaktadır. Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam ettiğim takdirde yukarıda bahsetmiş olduğum primler kesilmeye devam edecek mi, kesilecekse bunların oranları ne olacaktır? Bülent D.

Cevap: Emekli olup, emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları halinde Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi yapılır. Bu kapsamda yapılan kesinti tutarı yüzde 32’dir. Bunun sadece yüzde 7.5’i çalışandan kesilir. Toplam kesintinin yüzde 2’si iş kazası meslek hastalığı primi (işveren öder), yüzde 22.5’i de işveren payıdır.