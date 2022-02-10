Tazminata hak kazanıyorsunuz

Okuyuculardan sıklıkla, ‘engelli ödeneği ne kadar arttı, yaşlılık aylığı değişti mi, evde bakım desteği kaç lira oldu?’ gibi sorular alıyorum.

Her okuyucuya tek tek cevap vermek yerine 2022 yılında sosyal yardımlarda ne gibi değişiklikler oldu anlatayım. Aile, eğitim, sağlık, yaşlı desteği alanlarında toplam 16 ayrı devlet yardımı bulunuyor. Bu yardımların en çok bilinenleri engelli ve yaşlı bakım yardımı, kronik hastalara verilen destek, sağlık ve doğum yardımları. 2022 yılında hem asgari ücrette bağlı olarak hem de memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme ile 65 yaş aylığından engelli aylığına, evde bakım maaşına kadar birçok ödeme tutarı da arttı.

65 AYLIĞI YÜZDE 31 ARTTI

Devlet desteklerinden biri 65 yaş aylığı ya da halk arasında bilinen adıyla yaşlılık aylığı. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi, herhangi bir geliri olmayan kişilere devlet maaş ödüyor. Emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar yaşlılık aylığından yararlanamıyor. Maaş alabilmek için de kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor ki, 2022 yılı için bu rakam 1.417 lira. Yeni düzenleme ile 65 aylığı yüzde 31 artarak, 2022’nin temmuz ayına kadar aylık bin 84 lira olarak ödenecek.

ENGELLİ MAAŞLARI DEĞİŞTİ

2022’de engelli maaşları da arttı. Engelli yardımından yararlanmak için 18 yaşında büyük, 65 yaşından küçük olmak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak ve hiçbir gelire sahip olmamak gerekiyor. Ocak ayından itibaren yüzde 40-69 arası engelli olanlara ödenen aylık maaş 865 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara ödenen maaş 1.298 liraya yükseldi. 18 yaşından küçük özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya yüzde 40 ve üzeri oranda engelli yakını olanlara ödenen maaş da aylık 865 liraya çıktı. Engelli yardımlarından da sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 1.417 liradan az olanlar yararlanabiliyor.

HASTALARA AYDA 2.354 TL

2022’de artan devlet yardımlarından biri de kronik hastalık yardımı. Bu yardım da Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE), tüberküloz ve silikozis hastaları için ödeniyor. Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişiler bu yardımdan yararlanıyor. Halk arasında bu desteğe evde bakım yardımı da deniyor. 2022 yılında kronik hastalık yardımı altında ödenen tutarlar aylık 2.354 liraya çıktı. Silikozis hastalarına yapılan ödemeler de hafif silikozis hastalığı için aylık 1.870 liraya, orta silikozis hastalığı için 2.137 liraya ve ağır silikozis hastalığı için de 2.382 liraya yükseldi.

ÇALIŞAN KADINLAR