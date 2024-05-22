Tasarruf tedbirleri kamu çalışanlarını nasıl etkileyecek?

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Tasarruf tedbirleri kamuda çalışan 3.6 milyondan fazla memuru, sosyal hakları açısından yakından ilgilendiriyor. Çünkü genelge, yıllık izin sürelerinden görevde atamalara, görev sırasında kullanılan iş kıyafetlerinden personel alımına kadar birçok alanda ciddi tedbirler getiriyor. Peki, kamuda çalışanlar, tasarruf tedbirlerinden nasıl etkilenecek? Madde madde anlatayım.

-Kamu personeline zorunlu haller dışında fazla mesai yaptırılmayacak ve fazla çalışma ücreti veya nöbet ücreti ödenmeyecek. Fazla çalışma konusunda serbest zaman ve denkleştirme süresi kuralları uygulanacak. Buna göre, tedbirler kapsamında haftalık çalışma saati haftanın farklı günlerine dağıtılabilecek ve personelin toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilecek. Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak. Bu durumda tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak.

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BİRİKMİŞ İZİNLER 3 YILDA KULLANILACAK

-Çalışanlar yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerini aynı yıl içinde kullanacaklar. Önceki yıllardan hak kazanıp kullanmadıkları yıllık izinleri varsa da bunların üç yıl içinde tamamını kullanacaklar.

-Personelin görevi sırasında giydikleri koruyucu giysi ve kullandıkları donanımlar, sadece bunları kullanması gereken kişilere verilecek. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacak, nakdi ödeme yapılmayacak.

-Kamu kurumlarına mecburi durumlar dışında geçen seneki kadro ve pozisyon sayılarında emeklilik, istifa, vefat nedeniyle meydana gelen azalmalar kadar yeni kadro ve pozisyon oluşturulacak, bunun dışında yeni kadro açılmayacak. Ortalama yıllık kamudan emekli olanların sayısının 20-25 binler civarında olacağı düşünüldüğünde, tasarruf tedbirleri kapsamında yeni dönemde kamuda bu sayıda kadro oluşturulacaktır demektir.

KADROLARA ATAMA YAPILMAYACAK

-Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı hariç kamuda yapılacak atamalar sadece yönetici kadrolarla sınırlı tutulacak. Tedbirler kapsamında yeni dönemde sadece yönetici kadrolara atama yapılacak diğer kadrolara atama yapılmayacak.

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-Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç kamu kurum ve kuruluşlarınca toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmeti sonlandırılacak. Eğer personel servisi için tasarruf tedbirleri açıklandıktan önce bir sözleşme yapılmışsa sözleşme süresi bitimine kadar çalışanlar servis hizmetinden yararlanacak, sonrasında artık servis kullanamayacaklar. Toplu taşıma olmayan yerlerde ise kamu kurum ve kuruluşları ortaklaşa servis kullanacak.

BASILI DOKÜMAN KULLANILMAYACAK

-Tasarruf genelgesi sonrası kamu personeline yönelik yeni lojman ve kamp, kreş, dinlenme tesisi yapılmayacak. Mevcut lojman kiraları ise yeniden belirlenecek.

-Kamu görevlilerinin tamamına işte kullanmaları için kamu kurumu tarafından cep telefonu verilmeyecek. Cep telefonu hakkından sadece üst yönetim yararlanacak. Cep telefonu görüşme ücreti limitleri, 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı (1.300 TL) geçmeyecek.

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-Kamu kurumları içindeki eğitimler, seminerler, sempozyumlar uzaktan yapılacak. Kurumlarda basılı doküman kullanılmayacak, tamamı elektronik ortamda yapılacak. Üç yıl süreyle kamu kurumlarına büro malzemesi, bilgisayar, makine ve teçhizat alımı yapılmayacak.