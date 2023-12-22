Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna bir kötü haber de sigortadan

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Kimileri, sigortadan ödenecek tazminat tutarını soruyor, kimileri de ‘adam yurtdışına kaçmış bu durumda ne olacak?’ diye merak ediyor. Kazanın sigorta boyutunu öğrendiğim kadarıyla anlatayım.

Önce bazı bilgileri paylaşayım. Kazada hayatını kaybeden motokurye Yunus Emre Göçer, 38 yaşında, evli ve iki çocuk babası. Çocukların yaşları da küçük. Göçer’in, ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun kullandığı araç ise Somali büyükelçiliğine kayıtlı ve makam aracı. Bu bilgileri neden verdim? Çünkü başta sigortadan ödenecek tazminat da dahil olayın sigorta boyutunu bu bilgiler belirleyecek.

TRAFİK SİGORTASI DEVREYE GİRECEK

Hem kazaya neden olan aracın hem de Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosikletin sigortaları var ve bu sigortaların yapıldığı şirketler belli. Malum, kazaya neden olan kişinin kazadan hemen sonra yurtdışına çıkmış olması nedeniyle konu hukuka yansımış durumda. Kaza sırasında kaza raporunun tutulmamış olması, sürücünün kaza yerini terk etmiş olması, yine sürücünün kaza sırasında alkollü olup olmaması gibi durumlar sigorta açısından önemli. Kaza sonrasındaki raporlarda da araç sürücüsünün asli kusurlu olduğu yer alıyor. Yani, kazada tüm kusur sürücüye ait.

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Peki, bundan sonra sigorta açısından süreç nasıl işleyecek? Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun kullandığı aracın trafik sigortası devreye girecek ve kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer’in ailesine vefat tazminatı (destekten yoksun kalma tazminatı) ödenecek. Trafik sigortasında; bu tazminat tutarı da kazada ölen kişinin yaşına, emekli oluncaya kadarki çalışma süresine, aylık gelirine, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yaşına ve sayısına göre hesaplanıyor. Bugün için trafik sigortasından ödenecek en yüksek vefat tazminatı tutarı 1 milyon 200 bin TL. 2024 yılı başında ise tazminat tutarı 1 milyon 800 bin TL’ye (ocak ayında yeni teminatlar devreye giriyor) çıkacak.

ÖDENECEK TAZMİNAT LİMİTİ AŞIYOR

Sigortacılarla konuştum ve yaklaşık bir tazminat hesaplamalarını istedim. Yunus Emre Göçer’in ailesine ödenecek destekten yoksun kalma tazminatı, 5.6 milyon TL gibi, trafik sigortasının limitlerinin çok üzerine bir rakam çıkıyor. İşte, bu noktada işler de değişiyor. Çünkü trafik sigortasının limitine göre ödenecek rakam belli; bu sene sonuna kadar ödenirse 1.2 milyon TL, 2024 başından sonra ödenirse 1.8 milyon TL. Sigorta şirketi bunun üzerine bir kuruş fazla ödeme yapamaz.

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Bu durumda ne olacak? Yunus Emre Göçer’in ailesi trafik sigortasının ödediğinin üstü için aradaki 3.8 milyon TL’lik farkı, kazaya neden olan araç büyükelçiliğe kayıtlı olduğu için Somali Büyükelçiliğinden hukuk yoluyla talep edecek. Büyükelçilik de bunu öyle veya böyle bir şekilde ödemek durumunda kalacak.

BÜYÜKELÇİLİK SORUMLU TUTULACAK

Bir şey daha olacak. Kazaya neden olan aracın trafik sigortasını yapan sigorta şirketi, Yunus Emre Göçer’in ailesine ödediği bu 1.8 milyon TL’yi aracın sahibi olan Somali Büyükelçiliği’ne rücu edecek, yani ödediği tazminatı büyükelçilikten talep edecek. Neden? Trafik sigortasının şartları gereği, kaza yeri terk edilirse, o zaman sigorta şirketine ödediği tazminatı rücu etme hakkı doğuyor. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu da kaza yerini terk ettiği için, araç da büyükelçiliğe kayıtlı olduğu için sigorta şirketi, ödediği toplam tazminatı hukuk yoluyla Somali Büyükelçiliği’nden talep edecek ve alacak.