Sigorta ve BES Mehmet Şimşek’e emanet

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YENİ dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek yürütecek. Yeni dönemle birlikte sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemi de Mehmet Şimşek’e emanet. Aslında, Mehmet Şimşek, geçmişte Hazine’den Sorumlu Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemlerden dolayı sigortacılık ve BES’e uzak bir isim değil. Öyle ki, bugün her iki sektörün de gelişimine katkı sağlayan birçok kararda Şimşek’in imzası var. Biraz hafıza tazeleyelim.

Mesela, 2017 yılında trafik sigortasında artan fahiş primler üzerine, serbest piyasadan çıkıp, primleri devletin belirlediği tavan fiyat uygulamasına 2017 yılında Mehmet Şimşek döneminde geçildi. Çok iyi hatırlıyorum, tavan fiyat uygulamasına geçildiği tarihte Şimşek, “Ben rekabet yoluyla bu sistemin çalışmasını tercih ederim. Tavan fiyat uygulamalarını doğru bulmuyorum, bizi mecbur bıraktılar. Hızlı şekilde serbest tarifeye geçmeyi düşünüyoruz” açıklamasını yapmıştı. Şimşek, sürekli trafik sigortasının gündem olmasını da o dönem eleştirerek, “Sigorta şirketleri sabah akşam trafik sigortasına kafayı takarsa bu iş olmaz. Mesela, siber riskler var, bu tür ürünler çıkartabilirsiniz” demişti.

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TEK DEĞİŞMEYEN TRAFİK

Tavan fiyat uygulamasına geçilip de sigorta şirketlerinin trafik sigortasından kaynaklı zararları artınca da Mehmet Şimşek, sektörün ciddi zarar ettiğini, bunun sürdürülebilir olmadığını belirterek, “Hiç kimse zarar ettiği bir sektörde çalışmaz” diyerek, trafik sigortasında değişikliğe gidilmesi gerektiğine işaret etmişti.

Bugün Mehmet Şimşek yine ekonominin başında. Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması halen devam ediyor ve şimdi ile o dönem arasındaki fark; o dönem sigorta şirketleri trafik sigortasından 500 milyon TL zarar ederken, bugün bu zarar rakamı 3 milyar TL’ye yaklaştı. Ne mi demek istiyorum? Hani, ‘nerede kalmıştık’ derler ya; Mehmet Şimşek, 6 yıl aradan sonra yine trafik sigortası sorunu ile karşı karşıya.

BES’İN MİMARLARINDAN

Hafıza tazelemeye devam edelim. Bugün BES sayesinde yurtiçi tasarrufların arttığından, emeklilik fonlarının ciddi büyüklüğe ulaşarak sermaye piyasalarına katkı sağladığından bahsediyorsak; bunun mimarlarından biri de Mehmet Şimşek’tir. Mesela, işverenlerin, çalışanları tarafından BES’e katılmasına imkan sağlayan Otomatik BES uygulamasına Mehmet Şimşek’in Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı döneminde geçildi. 18 yaş altının BES’e girmesi fikri de o dönem yine gündeme geldi.

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Yine çok iyi hatırlıyorum, o dönem Şimşek, BES’in önemini, “ABD gibi ülkelerde emeklilik fonlarının ve sigorta şirketlerinin birikimleri ülke milli gelirinin yüzde 100’ünden fazla. Türkiye’de ise bunlar yetersiz kalıyor. Uzan vadeli tasarrufları özendirecek bireysel emekliliği teşvik etmemiz lazım. BES’te dünyanın en cömert desteği de bizde” diyerek, anlatmıştı.

Mehmet Şimşek, bu açıklamaları yaptığında BES’teki fon birikimi 70 milyar TL civarındaydı; bugün ise fon büyüklüğü 450 milyar TL’ye yaklaştı. Buradan yola çıkarak, yeni dönemde de Mehmet Şimşek’in gündeminde tasarrufların artırılması ve BES konusu olacak gibi gözüküyor.

DASK İÇİN NE DEMİŞTİ?

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Benzer bir durum DASK için de geçerli. 2017’de, Şimşek’in, Başbakan Yardımcılığı döneminde, DASK’ın tüm konutlar için zorunlu olabilmesi yine gündemdeydi. O dönemde Mehmet Şimşek, sürekli zorunlu deprem sigortası yaptıranların oranının düşüklüğünden şikayet ederek, “Hazine olarak çalışma başlatıyoruz. Zorunlu deprem sigortalılık oranını yüzde 100’e çıkarmak hedefiyle düzenli elektrik abonelikleri olan tüm ev ve binalara sigorta yaptırma çağrısında bulunacağız. Mevcut poliçesini yenilemeyenleri de uyaracağız. Yaptığımız uyarıya cevap vermeyenler, otomatik sigortalanacak ve prim tahsilatının yapılması için mekanizma tesis edilecek” açıklamasını yapmıştı. Kahramanmaraş depremi sonrası, DASK’ın tüm konutları kapsaması gündemde ve bu konuda yeni çalışmalar yapılıyor.

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Özetle, ne yeni Hazine ve Maliye Bakanı sigortacılık ve BES’e; ne de iki sektör Mehmet Şimşek’e uzak. Bu da şunu gösteriyor; belki bugünden yarına hemen değil ama kısa zamanda sigorta ve BES gündemde olacak.