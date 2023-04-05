EYT’lilerin işlemi neden gecikiyor? İşte sebepleri

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Okuyuculardan, özellikle EYT için müracaat etmiş okuyuculardan, günlerdir çokça soru alıyorum. Kimileri, “Maaşlar eylül ayında yatacakmış neden bu kadar gecikiyor?” diye soruyor, kimileri “Mart ayında müracaat ettik hiçbir cevap alamadık, daha ne kadar uzayacak?” diye merak ediyor. Ki, bu soruları soranlar arasında EYT’den emekliliği hak eden, müracaatını yapmış, sonucu bekleyen eşim de var. Kimileri de, “Bayram ikramiyesinden yararlanacak mıyım, en düşük emekli aylığı beni de etkileyecek mi?” diye soruyor.

EYT’den emekli olacakların maaşlarının temmuz ya da eylül ayına sarkacağı konusu bir süredir tartışılıyor. İşin aslını anlatayım. Bu konuyu ilk olarak en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin de 2 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifinin; Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş gündeme getirdi. Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında Elitaş, EYT’lilerin bayram ikramiyesini hak etmeleriyle ilgili, “Kanun 3 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Mart ayı içinde emekliliği hak edenler, varsayalım ki temmuzda maaşı hak ettiler, hem Ramazan Bayramı ikramiyesinden hem Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacaklar. Nisan ayının 15’indeki müracaat sonrasında emekli olmayı hak ettilerse, aylık bağlanması ağustos, eylül ayında dahi olsa, bayram ikramiyelerini almayı hak ediyorlar” şeklinde açıklama yaptı. Bu açıklama, kimi kesimlerde “Emekli maaşları ağustos, eylül aylarına sarkacak” şeklinde anlaşıldı.

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TARİH BELLİ OLDU

Bu açıklamanın ardından doğan soru işaretlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şöyle açıklık getirdi. “Mart ayında müracaat edenlerin hepsi nisanda maaşlarını alacaklar. Nisanın başında maaşlarını alamadılar, yetişmedi, hiçbir hak kaybı olmadan hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacaklar. Tahmin ediyorum mayısta bütün müracaat edenlerin maaşları mayıs içerisinde ödenmiş olacak” dedi. Bakan’ın açıklamasından da anlaşılacağı üzere, EYT’den emekli olacakların aylıkları ağustos, eylül aylarına sarkmayacak.

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NEDEN GECİKİYOR

Gelelim başvurulara, dönüşlerin neden geciktiği meselesine... Normal şartlarda sosyal güvenlik sistemi; aylık ortalama 40-45 bin arasında, yıllık da ortalama 500 bin kişiyi emekli ediyor. EYT düzenlemesi 3 Mart’ta uygulamaya girdi ve nisan başına kadar 1.5 milyon kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etti ve bir ayda başvuru işlemi tamamlananların sayısı 250 bini geçti. Açıkça söylemek gerekirse böyle bir yoğunluğun, gece gündüz çalışılsa bile altından kalkılmaz ki, SGK çalışanları gece gündüz çalışıyor. Diyeceğim o ki, gecikme olması çok doğal.

HEMEN AYLIK BAĞLANMIYOR

Şunu da belirteyim, mart ayında başvurunca hemen emekli olunmuyor, hemen de aylık bağlanmıyor. Başvuranların; prim gün sayıları, hizmet yılları, gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, varsa hizmet birleştirmeleri, varsa prim borçları olup olmadığı gibi detaylara bakılıyor. Ve her başvuran için bunlara tek tek bakılıyor. Tüm şartlar yerine getirilmişse ve EYT’den emekli olunmaya hak kazanılmışsa; kişiye bir tahsis numarası veriliyor. Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve SMS gönderiliyor ki, bu işlemleri e-Devlet üzerinden takip edebiliyorsunuz. Düşünün, bu söylediğim prosedür, şu anda 1.5 milyon kişiye tek tek uygulanıyor.

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BAYRAM İKRAMİYESİ, TEMMUZ ZAMMI

Maaş ve bayram ikramiyesi konularını ise madde madde anlatayım.

* Mart ayında başvurdunuz, emeklilik işlemleriniz tamamlandı, nisanda maaşınızı alabileceksiniz. Eğer SSK’lıysanız (4/A), tahsis numarasının son rakamına göre nisan ayının 17’si ile 26’sı arasındaki tarihlerde maaşınız bankaya yatacak. Eğer Bağ-Kur’luysanız, yine tahsis numarasının son rakamına göre 25’i ile 28’i arasında maaşınız yatacak. Nisan ayında alınan maaşın üzerine fark ödemesi de alınacak. Hem Ramazan Bayramı’nda hem de Kurban Bayramı’nda 2’şer bin lira olan bayram ikramiyesi de hesaba yatacak.

* Nisan ayında başvurduysanız ve emekliliği hak ettiyseniz maaşınızı mayıs ayında alacaksınız. Ancak nisan ayında başvuranlar Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayacak, Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek.

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* Mayıs ayında başvuranlar ise maaşlarını haziran ayında alacaklar. Aynı zamanda Kurban Bayramı ikramiyesini de alabilecekler.

* Hesaplanan emekli aylığınız 7.500 liradan düşükse en düşük emekli aylığı olan 7.500 lira hesabınıza yatacak.

* EYT’liler temmuz ayında emeklilere verilecek maaş zammından yararlanacak.

* Diyelim ki, mart ayında EYT için başvurdunuz ancak maaşınız nisana yetişmedi. Hem bayramı ikramiyelerinden hem de alacağınız maaştan bir hak kaybınız olmayacak. Maaşınız nisan ayına yetişmeyip de mayısta ödenirse toplu olarak maaşınızı alacaksınız, üzerine bir de bayram ikramiyesini alacaksınız.