EYT’de merak edilenler

Haberin Devamı

Soru: EYT düzenlemesinde erkekler için emekli sandığından erken emeklilik için kaç gün prim yatırmak gerekiyor? Deniz A.

Cevap: Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı’na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecek.

MAAŞTA BİR FARK OLMAYACAK

Soru: Normal emeklilik tarihim 1.06.2023 ve 5800 iş günüm var. EYT’ye başvurursam, düşük maaş mı bağlanır? Yani emeklilik tarihim olan şu önümüzdeki 6 ayı beklesem daha kârlı olur muyum? Melek Ş.

Cevap: EYT’den yararlanıp emekli olacaklar ile normal şartlarda emekliler arasında maaş hesaplamasında fark olmayacaktır ve EYT’liler daha düşük maaş alacak diye bir durum söz konusu değildir. EYT’den emekli olmakla, haziran ayında emekli olmak arasında bir fark olmayacaktır.

Haberin Devamı

DÜZENLEMEDEN YARARLANACAKSINIZ

Soru: 15.5.1999-1.12.1999 arasında SSK’lı olarak çalıştım, 196 gün prim günüm var. 2001 tarihinden itibaren devlet memuru olarak halen çalışmaktayım. Toplam 23 yıl 7 ay çalıştım ve 8071 primim var. Memurların düzenlemeden yararlanamayacağı söylendi, doğru mudur? EYT’den yararlanabilir miyim? Nimet T.

Cevap: Düzenlemeden işçi statüsünde çalışanlar, memurlar, Bağ-Kur’lular yararlanacak. İlk işe girişiniz Eylül 1999 öncesi. Memurlar için gerekli 7200 prim gününüzü de doldurmuşsunuz. Hizmet birleştirmesi yapacaksınız. EYT’den yararlanıp, emekli olabileceksiniz.

HİZMET YILINIZ BİR YIL SONRA DOLACAK

Soru: Doğum tarihim 04.12.1980. Sigortalılık başlangıcım 17.6.1996. Prim gün sayım 7441. 25 yıllık sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihinden sonra mı hesaplanıyor yoksa 18 yaşını doldurduktan sonra mı başlıyor? Durkan C.

Cevap: Sigorta başlangıç tarihinde 16 yaşındasınız. Yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süreleri 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. 25 yıllık çalışma yılı ise 18 yaşını doldurduğunuz tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu durumda bir yıl sonra EYT’den yararlanıp emekli olacaksınız.

Haberin Devamı

EYT’DEN YARARLANAMAZSINIZ

Soru: 6.12.1982 doğumluyum. 1.7.1999 Temmuz sigorta girişim var. 5.8.1999 çıkış verilerek 35 günlük ödenmişliğim var. Ardından üniversite okudum. 2002’de SGK kaydım başladı, 15 ay askerlik yaptım, SGK kaydım devam etti, 2012 yılında sözleşmeli memur oldum. 18 yıl, çalışma sürem, 6900 prim günüm var. 9000 primi doldurunca yaşa takılmadan

emekli olabiliyor muyum? Emre Ç.

Cevap: İlk sigortalı olduğunuz tarihte 17 yaşındasınız. Eylül 1999 tarihinde emeklilik için 18 yaşını doldurmanız gerekiyor. 1999’un Ağustos ayında da işten çıkarılmışsınız. Staj sigortası yapılmış. 2002’de sigorta girişiniz var. Bu durumda EYT düzenlemesinden yararlanamazsınız.

Haberin Devamı

YETİM AYLIĞINIZ KESİLİR

Soru: Babamdan 4/B yetim maaşı alıyorum. EYT şartlarına göre emekliliğe hak kazandım. SSK’dan emekli oluyorum. Emekli olunca yetim maaşı kesilir mi? Ebru S.

Cevap: EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olursanız babanızdan aldığınız yetim aylığı kesilir.

YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPABİLİRSİNİZ

Soru: 21.4.1975 doğumluyum. 1.7.1990-25.8.1990 arası 4/A’lı olarak çalıştım, 55 gün primim var. 18.8.2008- 14.8.2011 arası 4/A’lı olarak çalıştım. Prim gün sayım 1078. 15.8.2011-1.12.2021 tarihleri arasında 4/C’li çalıştım, prim gün sayım 3707. Toplam prim gün sayım 4840 gün. 2.10.1997-2.2.2008 tarihleri arasında yurtdışı çalışmam bulunmakta. 1.12.2021 tarihi itibarıyla da yurtdışında çalışmaktayım, 390 gün prim günüm bulunuyor. EYT’den yararlanabilir miyim?

Haberin Devamı

Cevap: 1990 yılındaki 55 günlük çalışmanız 15 yaşında olmuş. 18 yaş öncesi olduğu için emeklilikte bu çalıştığınız süre sayılmıyor. 1999-2008 yıllarında yurtdışı çalışma sürenizi borçlanarak (Türkiye’nin sosyal güvenlik anlaşması olduğu ülkeler için geçerli) sigortalılık sürenizi önceye çekebilirsiniz. Bu durumda EYT’den yararlanıp, emekli olabileceksiniz.