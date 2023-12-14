Ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınacak

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Cevap: Ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınmasına yönelik çalışma halen devam ediyor. Henüz bu konuda kesinleşmiş bir durum yok. Aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak ve emekli olmaları sağlanacak. Bunun için öncelikle Aile ve Gençlik Bankası kurulacak. Bu kapsamda ev hanımlarının emekliliği devreye alınacak. Sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak, ev hanımları daha az prim ödeyecek. Düzenleme henüz netleşmediği için geçmişte prim ödemiş olanların bu haktan yararlanıp yararlanamayacağı da belli değil. Yeni düzenlemeyi beklemeniz gerekiyor. Ancak mevcut durumda da isteğe bağlı sigorta yaptırıp, prim ödeyip, gerekli şartları sağlamanız halinde emekli olabilirsiniz.

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GEÇMİŞE YÖNELİK BAĞ-KUR TESCİLİ YAPAMAZSINIZ

Soru: 1995 yılında şirket kurdum, Bağ-Kur’a kaydım oluşturulmadı. 2002 yılında SGK’lı olarak çalışmaya başladım. Bağ-Kur’da geriye dönük prim işlemi yapabilir miyim? Oktay Ö.

Cevap: 2003 ve 2008 yılında vergi kayıtlarını belgelemeleri koşulu ile iki kere Bağ-Kurlulara geriye dönük tescil ve borçlanma hakkı tanındı. İki haktan da yararlanmamışsınız. Bu durumda geriye dönük Bağ-Kur tescili yaptıramazsınız.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDERSENİZ EMEKLİ MAAŞINIZ ARTAR

Soru: 16.1.2001 SGK girişim. Kasım 2023 itibarıyla 7000 gün prim tamamlandı. 1977 doğumluyum ve halen çalışmaktayım. Şu an sigorta matrahı 21.738,29; işçi prim 3.043; işveren prim 4.456TL’dir. Fazla prim ödemek maaşımı ne yönde etkiler? Zeynep S.

Cevap: Prim gününüzün dolmasına rağmen çalışmaya devam ederseniz maaşınıza olumlu yansır. Emekli olmayıp, prim yatırmaya devam ettiğiniz müddetçe aylı bağlama oranı her yıl 2 puan artar, emekli aylığınız da yükselir.



5000 TL’LİK İKRAMİYEDEN YARARLANAMAZSINIZ

Soru: EYT başvurumu e-Devlet üzerinden yaptım. Emekliliğin 3-4 ay sürer dediler. Benim ne zaman emekliliğimin onaylanacağı meçhul. Çalışan EYT’lilere 5000TL ikramiyesinden ve başka çıkacak ikramiyelerden emekliliğim onaylanmasa da yararlanabiliyor muyum? Reşat T.

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Cevap: Düne kadar çalışmayan emeklilere 5000 liralık ikramiye ödenecekti ve çalışmayan emekliler bu ikramiyelerini aldılar. Sonradan yapılan düzenleme ile gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanabilecek. Yani, çalışan emeklilere de 5000 liralık ikramiye bir seferliğine ödenecek. Ancak henüz emekliliği gelmemiş olanlar bu ikramiyeden yararlanamayacak. Emekli olmanız halinde bundan sonraki bayram ikramiyelerini alacaksınız.

ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA TARİHİNİ ÖNE ÇEKMEZ

Soru: 1997-1999 arası 18 ay askerlik yapıp, 2000 yılında 4/A SSK’lı çalışıp, 2001 yılından bu yana halen devlet memuru olan bir kişinin 18 ay askerlik borçlanması yapması halinde sigorta başlangıç tarihi geriye gelir mi? Serhat A.

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Cevap: SGK, memurların hizmet borçlanmasının sigorta başlangıç tarihini öne çekmesi konusunda yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik borçlanmaları geçerli sayılacak. Borçlandıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınacak ve sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar öne çekilecek. Düzenleme 2008 tarihinden sonra memur olanları ilgilendirdiğinden bu imkandan yararlanamazsınız ve askerlik borçlanmanız sigorta başlangıç tarihine öne çekmez.

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STAJ SÜRESİ İÇİN DÜZENLEME YOK

Soru: 1995 yılında staj yaptım. 2002 yılından beri çalışıyorum. Staj süresini emeklilikten saydırabilir miyim? Stajın prim gün sayısına etkisi olur mu? Staj sürelerinin emeklilikten sayılacağına yönelik yasal düzenleme yapılacağından bahsediliyor. Söylenenler doğru mu? Melek T.

Cevap: Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Ancak staj süresinde yatan primler prim gün sayısını etkiliyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarih olan 2002’den itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Ancak stajda yatan primleriniz, prim gün sayınızı yukarı çeker. Stajın sürelerinin emeklilikte hesap edilmesine yönelik herhangi bir düzenleme günde değil.