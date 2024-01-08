6 soruda DASK’taki değişiklikler

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1. Zorunlu deprem sigortasının teminatları ne kadar arttı?

1 Ocak 2024’ten itibaren DASK’ın zorunlu deprem sigortası kapsamında verdiği teminatlar iki katına çıktı. Bu kapsamda, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme binalar için 3 bin 16 liradan, 6 bin liraya; diğer yapılarda ise 2 bin 80 liradan, 4 bin liraya yükseldi. DASK’ın bir konut için vereceği en yüksek teminat tutarı da 640 bin liradan, 1 milyon 272 bin liraya çıkartıldı. Buna göre 2024 başından itibaren 100 metrekare bir konuta DASK’ın vereceği teminat 600 bin lira oldu. 200 metrekare bir konut için DASK’ın vereceği teminat tutarı ise 1 milyon 200 bin lira oldu.

2. Primler de artacak mı?

Yeni senede DASK prim artışına gitmedi, ancak teminat artışına paralel ödenen prim artacak. Şöyle ki; 2023 sonuna kadar 100 metrekare konut için verilen teminat 301 bin TL ve ödenen prim 700 lirayken, 2024 başından itibaren 100 metrekare konut için teminat tutarı 640 bin liraya çıktığı için ödenecek prim de yaklaşık 1.400 lira olacak. Yani teminat iki katına çıktığı için ödenecek prim de o oranda artacak, ancak yeni seneden ekstra bir fiyat artışı olmayacak.

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3. Zeyilname yaptırılacak mı?

Zorunlu deprem sigortasını 2023 yılı içinde yaptırdıysanız ve poliçenizin süresi halen devam ediyorsa; 2024 başında artan teminat tutarlarından yararlanmak için zeyilname yaptırmak zorundasınız. Malum DASK poliçesi bir yıllık. Eğer DASK poliçesini 2023’ün Mart ayında yaptırdıysanız, poliçeniz 2024’ün Mart ayında dolacak. Şu anda elinizdeki poliçe eski teminatları içeriyor. Örneğin, konutunuz 100 metrekare ise poliçenizde yazan teminat tutarı 301 bin lira. Sene başında aynı konutuz için DASK’ın verdiği teminat tutarı 600 bin liraya çıktı. Zeyilname yaptırıp, prim farkını ödeyip, teminatınızı 600 bin liraya çıkartmanız gerekiyor ki, olası bir depremde DASK size 600 bin lira ödesin.

4. DASK’ta zeyilname uygulaması kalkıyor mu?

Evet, kalkıyor. 2024 yılında yapılan poliçeler için bundan sonra zeyilname yapılmasına gerek olmayacak. Yeni düzenleme ile artık zorunlu deprem sigortasına enflasyon koruması geldi. 2024 başından itibaren yapılacak DASK poliçeleri hem yeni teminatlar üzerinden hem de enflasyon korumalı düzenlenecek ve bundan sonra teminatlar enflasyon oranında artacağı için zeyilname yaptırılmasına gerek kalmayacak.

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5. Deprem sigortasında enflasyon koruması ne işe yarayacak?

Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2024’ten itibaren sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeller, her ay TÜİK tarafından bir önceki ay açıklanan aylık enflasyon oranında artırılacak. Örneğin, 2024’ün Ocak ayında 100 metrekare konutunuz için 600 bin lira teminatlı, enflasyon korumalı DASK poliçesi yaptırdınız. Nisan ayında deprem oldu. Mart ayında enflasyon yüzde 5 olarak açıklandı ve DASK enflasyon korumalı olduğu için teminatınız 630 bin liraya çıktı. İşte DASK depremde size 600 bin lira değil, 630 bin lira ödeyecek. Ya da Ocak ayında DASK poliçesi yaptırdınız, 2025’in Ocak ayında yenilemesi geldiğinde artık zeyilname yapılmasına gerek olmadan, bir önceki ay enflasyon oranı neyse teminatınız o oranda otomatik artacak.

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6. Zeyilname yaptırmazsam ne olur?

Poliçeniz 2023 yılında yapıldıysa zeyilname yaptırmanız gerekiyor. Yaptırılmaması iki olumsuz sonuç doğuruyor. Birincisi, poliçeniz eski teminatlı olduğu için olası bir depremde oluşacak hasarı DASK eski teminat üzerinden ödemek durumunda kalacak. İkincisi, zeyilname yaptırıp, poliçenizi yenilemezseniz, enflasyon korumasından yararlanamıyorsunuz. Bu durumda da olası bir depremde DASK, 100 metrekarelik konutunuz için size eski teminat olan 300 bin lira ödeyecek. Oysa zeyilname yaptırdığınızda enflasyon koruması da alacağınız için DASK size 600 bin liranın üzerinde tazminat ödeyecek.