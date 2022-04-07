3600 ek göstergede sona gelindi

3600 ek gösterge konusunda son dönemlerde çalışmalar hızlandı ve sona gelindi. Yapılan çalışmaların mayıs ayında tamamlanıp Meclis’e gönderilmesi ve Meclis tatile girmeden temmuza kadar düzenlemenin geçmesi bekleniyor. Düzenlemeden kimlerin yararlanacağı ise henüz netleşmiş değil. Mayıs ayında yapılacak son toplantıda düzenlemenin kapsamı da belli olacak.
3600 ek gösterge konusunda okuyuculardan soru almadığım bir gün bile yok. Sorular aynı; ‘beni de kapsayacak mı, ne zaman çıkacak, maaşım ve ikramiyem artacak mı, emekli olmayıp düzenlemenin çıkmasını mı beklesem?’ Öncelikle şunu belirteyim, 3600 ek gösterge konusunda çalışmalarda sonuna gelindi; durum da netleşmeye başladı. Bugüne kadar başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer bakanlıklar olmak üzere sendikalarla iki görüşme yapıldı, üçüncü görüşme ise mayıs ayının başında yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmaların mayıs ayında tamamlanacağını ve düzenlemenin Meclis’e gönderileceğini söyledi. Buradan da anlaşılacağı üzere Meclis tatile girene kadar, yani temmuz ayına kadar 3600 ek göstergeye yönelik düzenleme yapılacak.
Bir noktanın daha altını çizeyim, 3600 ek gösterge, memurları ilgilendiren bir uygulama; SSK’lıları ya da Bağ-Kur’ları ilgilendirmiyor. Ek gösterge nedir? Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2200 ve 3000 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600’e kadar çıkabiliyor. Maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor.
KAPSAM GENİŞLEDİ
Peki, kimler yararlanacak? Bu konu henüz net değil, ancak şu kadarını söyleyeyim; 3600 ek gösterge konusu ilk gündeme geldiğinde polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri bu haktan yararlanacakken, buna lisans mezunu sağlık çalışanları da eklendi. Bu kesimlerin 3600 ek göstergeden yararlanacağı kesin. Tabii, 2200 ve 3000 gösterge ile çalışan tüm kamu personeli de bu haktan yararlanmak istiyor. Düzenlemenin diğer kesimleri kapsayıp kapsamayacağı, sözleşmeli personelin durumunun ne olacağı mayıs ayında yapılacak toplantıda netleşecek.
Akıllara şöyle bir soru gelebilir ki, okuyuculardan da bu yönde sorular alıyorum, ‘düzenleme yapmak bu kadar zor mu, neden süreç uzuyor?’. İşin aslı bu kadar zor, çünkü statüler farklı. Ek göstergeyi 3600’e çıkarttığınız zaman kimi kesimler bundan olumlu etkilenirken kimi kesimler de olumsuz etkilenecek; avukatlar, il müdürleri, şube müdürleri gibi. Nasıl mı? Eğer siz göstergesi 3600 olan bir şube ya da il müdürünün yanında çalışan memurun da göstergesini 3600’e çıkartırsanız burada haksızlık ortaya çıkar. Bir düzenleme yapılacaksa, tüm bu göstergeler ve statüler arasında denge oluşturulması gerekiyor. Hal böyle olunca da belki sadece 3600 ek gösterge ile sınırlı olmaz başka ek göstergeler de gündeme gelebilir.
Gelelim, ek göstergenin maaşları nasıl etkileyeceğine. 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldığında sadece mevcut çalışanların değil emeklilerin de maaşları artacak. Bir şey daha artacak, o da görevdeki memurların ikramiyeleri. Ancak düzenleme emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Yani, önceden emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur, yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşını yukarı doğru etkileyecek.
MAAŞLARA ETKİSİ
Maaşlar ve ikramiye ne kadar artar? Bu da yapılacak düzenlemeye bağlı ama şu kadarını söyleyeyim; çalışma süresine göre değişmekle birlikte 3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 10 ile yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Örneğin, 6.854 lira alan ve ek göstergesi artırılan öğretmenin maaşı düzenleme sonrası 685 lira artacak. Aynı şekilde 9.710 lira maaş alan polis memurunun maaşı 971 lira yükselecek.
EMEKLİLERİ DE İLGİLENDİRİYOR
BENZER durum ikramiyelerde de yaşanacak ve 17 bin ila 27 bin lira arasında artış getirecek. Çalışma yılına göre bu rakam 30 bin liraya kadar çıkabilecek. 25 yıllık bir hizmeti olan kamu görevlisinin ikramiyesinde 24-26 bin liraya yakın bir artış olacak. 25 yıl çalışıp 220 bin lira ikramiye alacak bir kamu görevlisinin, 3600 ek gösterge sonrası ikramiyesi 244 bin liraya çıkacak. 2008 öncesi memuriyete başlayanlarda 3600 ek göstergenin etkisi ise maaştan çok emekli ikramiyesi ve emekli maaşında görülecek, ikramiyeyi ve maaşı artıracak. 3600 ek gösterge emeklilerde ise aylık 700 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak. 3000 ek gösterge üzerinden emekli olmuş bir öğretmenin ek göstergesi 3600’e çıktıktan sonra aylık 720 lira maaşından artış olacak. 3600 ek göstergenin bir avantajı daha var; o da istihdamı arttırmak. Birçok kamu çalışanı emeklilik için 3600 ek gösterge düzenlemesini bekliyor. Birçok kişi de kamuda istihdam için sırada bekliyor. Düzenleme yapıldıktan sonra emeklilik nedeniyle boşalan kadrolara yeni memur alımı yapılabilecek.
3600 ek göstergede sona gelindi
3600 ek gösterge konusunda son dönemlerde çalışmalar hızlandı ve sona gelindi. Yapılan çalışmaların mayıs ayında tamamlanıp Meclis’e gönderilmesi ve Meclis tatile girmeden temmuza kadar düzenlemenin geçmesi bekleniyor. Düzenlemeden kimlerin yararlanacağı ise henüz netleşmiş değil. Mayıs ayında yapılacak son toplantıda düzenlemenin kapsamı da belli olacak.
3600 ek gösterge konusunda okuyuculardan soru almadığım bir gün bile yok. Sorular aynı; ‘beni de kapsayacak mı, ne zaman çıkacak, maaşım ve ikramiyem artacak mı, emekli olmayıp düzenlemenin çıkmasını mı beklesem?’ Öncelikle şunu belirteyim, 3600 ek gösterge konusunda çalışmalarda sonuna gelindi; durum da netleşmeye başladı. Bugüne kadar başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer bakanlıklar olmak üzere sendikalarla iki görüşme yapıldı, üçüncü görüşme ise mayıs ayının başında yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmaların mayıs ayında tamamlanacağını ve düzenlemenin Meclis’e gönderileceğini söyledi. Buradan da anlaşılacağı üzere Meclis tatile girene kadar, yani temmuz ayına kadar 3600 ek göstergeye yönelik düzenleme yapılacak.
Bir noktanın daha altını çizeyim, 3600 ek gösterge, memurları ilgilendiren bir uygulama; SSK’lıları ya da Bağ-Kur’ları ilgilendirmiyor. Ek gösterge nedir? Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2200 ve 3000 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600’e kadar çıkabiliyor. Maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor.
KAPSAM GENİŞLEDİ
Peki, kimler yararlanacak? Bu konu henüz net değil, ancak şu kadarını söyleyeyim; 3600 ek gösterge konusu ilk gündeme geldiğinde polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri bu haktan yararlanacakken, buna lisans mezunu sağlık çalışanları da eklendi. Bu kesimlerin 3600 ek göstergeden yararlanacağı kesin. Tabii, 2200 ve 3000 gösterge ile çalışan tüm kamu personeli de bu haktan yararlanmak istiyor. Düzenlemenin diğer kesimleri kapsayıp kapsamayacağı, sözleşmeli personelin durumunun ne olacağı mayıs ayında yapılacak toplantıda netleşecek.
Akıllara şöyle bir soru gelebilir ki, okuyuculardan da bu yönde sorular alıyorum, ‘düzenleme yapmak bu kadar zor mu, neden süreç uzuyor?’. İşin aslı bu kadar zor, çünkü statüler farklı. Ek göstergeyi 3600’e çıkarttığınız zaman kimi kesimler bundan olumlu etkilenirken kimi kesimler de olumsuz etkilenecek; avukatlar, il müdürleri, şube müdürleri gibi. Nasıl mı? Eğer siz göstergesi 3600 olan bir şube ya da il müdürünün yanında çalışan memurun da göstergesini 3600’e çıkartırsanız burada haksızlık ortaya çıkar. Bir düzenleme yapılacaksa, tüm bu göstergeler ve statüler arasında denge oluşturulması gerekiyor. Hal böyle olunca da belki sadece 3600 ek gösterge ile sınırlı olmaz başka ek göstergeler de gündeme gelebilir.
Gelelim, ek göstergenin maaşları nasıl etkileyeceğine. 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldığında sadece mevcut çalışanların değil emeklilerin de maaşları artacak. Bir şey daha artacak, o da görevdeki memurların ikramiyeleri. Ancak düzenleme emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Yani, önceden emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur, yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşını yukarı doğru etkileyecek.
MAAŞLARA ETKİSİ
Maaşlar ve ikramiye ne kadar artar? Bu da yapılacak düzenlemeye bağlı ama şu kadarını söyleyeyim; çalışma süresine göre değişmekle birlikte 3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 10 ile yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Örneğin, 6.854 lira alan ve ek göstergesi artırılan öğretmenin maaşı düzenleme sonrası 685 lira artacak. Aynı şekilde 9.710 lira maaş alan polis memurunun maaşı 971 lira yükselecek.
EMEKLİLERİ DE İLGİLENDİRİYOR
BENZER durum ikramiyelerde de yaşanacak ve 17 bin ila 27 bin lira arasında artış getirecek. Çalışma yılına göre bu rakam 30 bin liraya kadar çıkabilecek. 25 yıllık bir hizmeti olan kamu görevlisinin ikramiyesinde 24-26 bin liraya yakın bir artış olacak. 25 yıl çalışıp 220 bin lira ikramiye alacak bir kamu görevlisinin, 3600 ek gösterge sonrası ikramiyesi 244 bin liraya çıkacak. 2008 öncesi memuriyete başlayanlarda 3600 ek göstergenin etkisi ise maaştan çok emekli ikramiyesi ve emekli maaşında görülecek, ikramiyeyi ve maaşı artıracak. 3600 ek gösterge emeklilerde ise aylık 700 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak. 3000 ek gösterge üzerinden emekli olmuş bir öğretmenin ek göstergesi 3600’e çıktıktan sonra aylık 720 lira maaşından artış olacak. 3600 ek göstergenin bir avantajı daha var; o da istihdamı arttırmak. Birçok kamu çalışanı emeklilik için 3600 ek gösterge düzenlemesini bekliyor. Birçok kişi de kamuda istihdam için sırada bekliyor. Düzenleme yapıldıktan sonra emeklilik nedeniyle boşalan kadrolara yeni memur alımı yapılabilecek.