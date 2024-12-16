×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarNil KARAİBRAHİMGİL
Nil Karaibrahimgil
Nil Karaibrahimgil
Nil KaraibrahimgilYazarın Tüm Yazıları

Geçen karşıma çıktı

#Nil Karaibrahimgil#Kelebek#Yazar

Şimdilerde herkesin dilinde bu cümle. “Geçen karşıma çıktı.” Nerede karşına çıktı? Instagram’da, TikTok’ta.

Haberin Devamı

Nedir bu karşımıza çıkıp duranlar ve neden karşımıza çıkıyorlar?
Biz onlar karşımıza çıksın diye başvuruyoruz aslında.
Aramalarımız artık parmak izimiz gibi bizi ele veriyor.
“Ne yersen osun” vardı. Şimdi de “Ne aradıysan osun” var.
Hepimiz çok iyi biliyoruz artık aradıklarımızın peşimize takıldığını.
Eskiden “Karşıma çıktı” başka bir şeydi, sokakta filan karşına bir tanıdık çıktığında söylerdin.
Şimdiyse, her gün dilimizdeki bu cümlede bir gizli özne olduğu gibi (ben, çünkü benim aradıklarımın beni bulması bu), bir de gizli özür var.
Ben aramadım bunu, bu benim karşıma çıkan bir şey. Tanımıyorum!
Telefon bağımlığımızın en sinir bozucu yanı bence, aslında bizi ilgilendirmeyen bir sürü şeye maruz kalmamız.
Geçenlerde yatmadan, bugün kafamdaki dosyada hangi imajlar kalmış diye bir düşündüm de, çoğu çöp.
Şu anlamda çöp: Ne bana, ne yaptıklarıma, ne hayallerime, ne neşeme, ne de öğrenmeme katkı sağlayan bir sürü detay.
Kafamızı çevirip çevirip, bizi aslında ilgilendirmeyen ve cezbetmeyen şeylere bakıyormuşuz gibi.
Bu cümleyi biraz fazla duyunca bir mercek altına almak istedim.
Bir sürü markanın ve bir sürü şirketin şu an hedefi ‘karşımıza çıkmak’ zaten.
Konuştuklarımızın, hatta aklımızdan geçenin bile karşımıza çıktığı bir çağ.
Tuhaf değil mi, telepati gibi.
Geçenlerde Aziz Arif’in arabada dinlediği bir şarkı bana AI tarafından üretilmiş gibi geldi.
Çünkü hem çok sevdiği bir şarkının çok sevdiği bir video oyununa uyarlanmış hali, hem de tam onun yaşında bir çocuk söylüyor.
Bunu şu an ChatGPT ya da benzeri uygulamalara yaptırmak 10 dakika almaz.
Ona bunu nasıl anlatsam diye düşündüm.
Yani bu şarkının aslında insanlar tarafından yapılmadığını düşündüğümü...
Sonra konuya nasıl girip çıkacağımı bilemediğimden, bir bilen ona bunu yaparak gösterir diye sustum.

Haberin Devamı

Sustum da içim rahat etmedi.
Çocuklara bu ‘karşılarına çıkan’ şeylerin ve duydukları şarkıların tesadüf olmadığını anlatmak gerek.
Asıl ilk bize anlatmak gerek.
Eskinin meşhur Proust anketlerine şu soru girdi düşünün: Instagram’ındaki ‘senin için’ sayfasında neler var? Buyurun size birini tanımanın ve karşınıza çıkıp çıkmayacağının en net göstergesi!
Oxford da, yılın kelimesini ‘brain rot’ (beyin çürümesi) olarak belirlemiş.
Sebebi de hep şu karşımıza çıkanlar!

#Nil Karaibrahimgil#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Suriye’de PKK’yı tasfiye planı Türkiye’de de geçerli mi

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Suriye olayı AK Parti’ye yarar mı

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Dört el trendi

 ARDA SAYINER
ARDA SAYINER

Hakan Fidan’ın “adlarını veremeyeceğimiz” dediği... O en…

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

3 gol, 3 puan var ama oyun olarak tat yok

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ