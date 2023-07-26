YKS’de 215’inci olan FETÖ’cünün profili: FETÖ üniversitede

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PKK için silahtan çıkan mermi ne ise FETÖ’cüler için medya üzerinden yaydıkları yalan ve iftira ve kumpas odur.

Bold Medya isimli internet sitesi de FETÖ’cülerin yalan, algı, iftira ve kumpas için kullandıkları mecralardan birisidir.

Onlar beni, ben de onları yakından takip ederim!

Bu vatan hainleriyle mücadele için onları yakından takip etmek gerekir.

Geçen hafta Yükseköğretim Kurumlar Sınavı sonuçları açıklandı. FETÖ’cü Bold Medya sitesinin yayınladığı bir haber dikkatimi çekti. Haberin başlığı: “KHK’lı Osman Ataş, bu yıl girdiği YKS sınavında 215’inci oldu.”

ALGI OPERASYONU

Şunu biliyorum; Bold Medya gibi FETÖ’nün bugün artık yurtdışından yayın yapan medya organları, örgüt üyesi değilse YKS’de derece yapan birisini asla haber yapmaz.

Yalan, fitne, iftira, kumpasa dayalı habercilik yapan FETÖ medya yapılanması, eğer birisi hakkında olumlu ya da mağduriyet haberi yapıyorsa o kişi mutlaka örgüt üyesidir.

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Çünkü her kötülüğü, ihaneti yapan, yalan söyleyen, iftira atan kumpas kuran FETÖ’cüler, suçüstü yakalandıklarında da yine de mağdur rolünü kimseye bırakmazlar.

KHK’lı Osman Atkaş ile ilgili haberi okuduğumda aklıma gelen şuydu: FETÖ’cü Bold Medya KHK’lılar hakkında mağdur algısı yaratmak ve FETÖ’nün “soru çalma” faaliyetlerini aklamak için bu haberi yapıyor.

Ama bunun için Osman Ataş’ın kim olduğunu ve neden KHK ile ihraç edildiğini öğrenmem gerekiyordu.

Osman Ataş hakkında küçük bir araştırma yanılmadığımı gösterdi. Edindiğim bilgilere göre; Orhan Ataş FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması’nda “öğretmen”, “zümre başkanı” ve “müdür yardımcısı” olarak yöneticilik yapmış, polis ve askeri öğrencilerden sorumlu olan örgütün kriptolu haberleşme sistemi Bylock kullanıcısı bir FETÖ üyesi.

KOD ADI ‘ORHAN’

FETÖ içindeki kod adı “Orhan” olan Osman Ataş, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheli. Hatta 2017 yılında tutuklanmış ama daha sonra serbest bırakılmış.

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“Orhan” kod adlı FETÖ üyesi Ataş, elebaşı örgüt elebaşı Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’daki hesabına 13 bin 917 TL yatırmış. Emniyet Mahrem Yapılanması içinde görevli Osman Ataş, 1997-1998 yıllarında İstanbul’da, 1998-2006 arasında Zonguldak Ereğli, 2006-2009 arasında Düzce’de görev yapmış.

FETÖ, Osman Ataş’ı Düzce’de örgütün okulunda da müdür olarak görevlendirmiş. Daha sonra örgütün talimatıyla 2009 yılında İstanbul’a gitmiş.

Örgüt, Ataş’ı İstanbul’da 2011’den itibaren Emniyet Mahrem Yapılanması’nda görevlendirmiş. Emniyet Mahrem Yapılanma’da örgüt üyeleri ile ilgilenirken diğer yandan örgütün eğitim kurumlarında görev yapmaya devam etmiş.

Örgüt üyesi polislerle ilgilendiği için “Garson” kod adlı itirafçının savcılığa teslim ettiği iki SD kartta adı tespit edildi. Hatta yöneticilerinin Ataş hakkında raporu da ortaya çıktı.

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ÖRGÜTTE ‘ZÜMRE BAŞKANI’

2012 yılında ise Mili Eğitim Bakanlığı kadrosunda öğretmen olarak görev yapmaya başlamış.

FETÖ içinde “zümre başkanı”, konumu ise “müdür yardımcısı”, örgütte “B” olarak yani üst düzey bağlılık derecesinde kodlanmış. 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda göreve geçene kadar FETÖ’nün okullarında öğretmenlik yapmış. Ayrıca Emniyet içinde çevik kuvvette görev yapan FETÖ’cü polis memurlarından sorumlu olarak görev almış.

Milli Eğitim okulunda öğretmenlik yapmak isteğinde, kendisi gibi FETÖ mensubu eşi Sıttıka Ataş’ın psikolojik sorunları rol oynamış. Örgütte yöneticileri bu sebeple geçişine izin vermişler.

Sonraki dönemde örgütte yöneticiler, “zümre başkanı” olarak öğrencilerle ilgilenemediği için bu kendisine bağlanan FETÖ mensubu öğrenci sayısını 40’tan 15’e düşürmüşler. Bir süre sonra “zümre başkanlığı”ndan alındıktan sonra öğretmen olarak örgütte görevine 2015 yılında da devam etmiş.

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AKADEMİ YAPILANMASINA DİKKAT

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında çıkartılan 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmış. Osman Ataş’ın hakkında itirafçıların verdiği birçok ifade var.

Mahrem yapılanma içinde olduğu, öğrencileri askeri okul sınavlarına hazırlamaktan sorumlu olarak çalıştığı söylenmiş. Örgüt içinde Tarık ve Ersin kod adlı iki sekreteri olmuş.

Ayrıca sohbet gruplarından sorumlu olduğu, askeri okullara hazırlanan öğrencilerden sorumlu olduğu, İstanbul’da mahrem yapılanmada çevik kuvvetten sorumlu olduğu itirafçı ifadelerinde geçiyor.

Ayrıca kardeşi Mustafa Ataş da Mardin Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheli. Eşi Sıttıka Ataş da örgütte “abla” olarak görev yapmış.

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Örgüt içinde Tarık ve Ersin kod adlı iki sekreteri var.

Bu kişinin üzerinde durmamın nedeni, FETÖ’cülerin son zamanlarda üniversitelerde faaliyetlerini artırmaları. Eğitim kurumlarını devleti ele geçirmek için köprü olarak kullanan FETÖ, eğitim danışmanlıkları aracılığıyla yine üye kazanmaya çalışıyor. Bunun için askeri okullar ve polis okulları gibi daha zor girilen eğitim kurumları yerine üniversite aracılığıyla yine devlet memuriyetine girmeye çalışıyor.

Sıkı kurallara bağlanmasına rağmen hâlâ askeri okullara, polis okullarına sızan FETÖ’cüler üniversitelerde öğrenciliğin yanında akademik kadrolarda da varlığını koruyor.