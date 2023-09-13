Üniversite kapısında FETÖ ve PKK’ya barikat: Ya içeridekiler ne olacak?

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OHAL Komisyonu’na yapılan itirazlar sonucunda sadece 185 kişi görevine iade edildi. Terör örgütleriyle ilişkisi belgelenen ve göreve iade başvurusu reddedilen 7 bin 323 kişinin ihracı kesinleşti.

Rakamları hatırlatmamın nedeni üniversitelerde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ile ilgili Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Erol Özvar’ın kısa süre önce Rektörler Koordinasyon Grubu’ndan paylaştığı şu mesaj:

“Kıymetli rektörlerim, malumunuz 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemleri 1 Eylül Cuma 2023 itibarıyla sona eriyor. Özellikle son dönemde yükseköğretim öğrencilerini bünyelerine katmayı amaçlayan FETÖ, PKK ve sair terör örgütlerinin, öğrencilerin barınma hususundaki ihtiyaçlarını kullanarak harekete geçebileceklerine ve ‘öğrenci evi’ adı altında gençlerimizi kendi çevrelerine toplamaya çalışabileceklerine yönelik duyumlar gelmektedir. Özellikle eğitim öğretime yeni başlayacak öğrencilerimize barınma konusunda yardımcı olmanızı, onlara rehberlik etmenizi, gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunmanızı, mümkünse üniversiteniz bünyesinde kuracağınız ‘destek birimleri’ aracılığıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermenizi fevkalade önemli bir husus olarak görüyoruz. Bu konuda şehrinizdeki ilgili kurumlarla sürekli bir iletişim ve işbirliği içerisinde olmanızı sizlerden hassaten rica ediyorum.”

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Benim de sosyal medyadan paylaştığım Özvar’ın bu uyarılarının ardından rektörler konuyla ilgili yürütülen çalışmaları YÖK’e bildirmiş.

ÖĞRENCİYE BİLGİLENDİRME VE UYARI

Buna göre üniversiteler öğrencilere hem barınma hem de diğer konularda destek amacıyla birimler oluşturup ekipler kurdu. Sosyal medya hesaplarından, internet sitelerinden ve diğer iletişim araçları yoluyla, sağladıkları barınma ve diğer imkânlarına ilişkin bilgi aktaran üniversiteler kampüslerde, otogarlarda, havaalanlarında oluşturulan birimlerde üniversitedeki ve ildeki barınma imkânları hakkında bilgilendirmeler yaptı. Öğrencilere terör örgütleri ve güvenlik önlemleri konularında uyarılarda bulundu. Üniversiteler bu konularda valilik ve emniyet birimleriyle işbirliği halinde çalıştıklarını bildirdi.

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ÜNİVERSİTELER HAREKETE GEÇTİ



YÖK Başkanı Erol Özvar’ın rektörlere gönderdiği mesajın ardından üniversiteler barınmayla ilgili ek tedbirler aldı. Bu çerçevede:

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi, öğrencileri otogarda karşılayıp kayıt merkezine taşıma, kentle ilgili bilgi sunma, geçici barınma imkânı sağlayacak ekip oluşturdu.

* Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde FETÖ, PKK vb. örgütlerin amaçlarının engellenmesi için barınma konusunda ek tedbirler alındı.

* Türk-Alman Üniversitesi özellikle İstanbul’da kampuse yakın yurtlar hakkında öğrencileri bilgilendiriyor.

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, valilik başkanlığında öğrenci kariyer ofisi, burs ve barınma koordinatörlüğü takip ekibi kurdu.

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* Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nce vali, belediye başkanı ve STK’larla görüşüldü, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması kararlaştırıldı.

* Hitit Üniversitesi tarafından üniversitede destek birimleri oluşturuldu ve ilgili kurumlarla işbirliğine gidildi.

* İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde, üniversiteye ait kız ve erkek öğrenci yurtlarında öncelikle yeni öğrenciler için kapasite artırmak için çalışmalar başlatıldı.

* Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nce toplantı yapılarak ildeki ilgili kurumlarla bu konuda işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı.

* Samsun Üniversitesi’nce barınma konusunda kentteki ilgili birimlerle koordinasyon sağlandı.

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* Avrasya Üniversitesi talep eden öğrencilere üniversitenin yurtlarında barınma olanağı sağlıyor.

* Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi kampusunde yurt standı açan tüm özel yurtların ve temsilcilerinin özgeçmişleri kontrol ediliyor, öğrenciler öncelikle KYK yurtlarına yönlendiriliyor.

IĞDIR’DA EMNİYET DEVREDE

* Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğrencilerin barınma ile ilgili her türlü soru ve sorununda aktif destek alabilecekleri bir danışma birimi oluşturuldu.

* Iğdır Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi, Öğrenci İşleri ve SKS Daire Başkanlıkları aracılığıyla öğrencileri terminalde ve merkezi birimlerde kurulacak masalarda karşılayarak bilgilendiriyor. Valilik, belediye ve STK’larla işbirliği halinde oryantasyon programı hazırlayan bu üniversiteler, ayrıca emniyet ve diğer kolluk kuvvetleriyle işbirliği halinde öğrencilere yönelik terör ve suç örgütleri ile mücadele programları düzenleyecek.

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* Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği halinde öğrencileri terör örgütlerine karşı uyarıyor ve rehberlik hizmeti veriyor. Ayrıca yine emniyet birimleri ile görüşülerek, uyuşturucu ile mücadele, bağımlılık ve ilgili suç örgütleri hakkında bilgilendirme çalışmaları düzenlenmesi kararlaştırıldı.

* Ankara Üniversitesi yeni gelen öğrenciler için hazırladığı rehber niteliğindeki videoyu “Gözünüz kulağınız burada olsun!” sloganıyla sosyal medya hesaplarından duyurdu.

* Marmara Üniversitesi internet sitesinden “Aday Öğrenciler” için başlık açarak barınma dahil tüm konularda bilgilendirme yapıyor.

* İstanbul Üniversitesi Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi, öğrencilerin eğitimleri süresince sosyal, ekonomik ve psikolojik yönlerden desteklenmesi üzerine hizmet yürütüyor. İstanbul Üniversitesi’nin internet sitesinden tüm barınma imkânlarına ilişkin ayrıntılı bilgi veriliyor.

* Yıldız Teknik Üniversitesi internet sitesinden yurtlarla ilgili ayrıntılı bilgi sunuyor.

* İstanbul Teknik Üniversitesi, “2023 YKS Sonuçlarına Göre Üniversitemiz Programlarına Yerleşen Öğrenciler İçin Gerekli Bilgiler” başlığıyla ayrıntılı metinler ve görseller hazırlayarak öğrencilere destek sağlıyor.

Evet üniversite kapısına dayanan FETÖ, PKK, DHKP-C’nin öğrencileri barınma üzerinden devşirmesine karşı valilik, emniyet ve üniversite yönetimleri ortak çalışıyor. Peki o öğrencileri ve eğitim sistemini, FETÖ’cüler başta hâlâ üniversitede görev yapan terör örgütleriyle ilgili, ilişkili isimlerden kim ve nasıl koruyacak?

Bu konuya başka bir yazıda değineceğim...