Türk askeri döndü ABD’nin kaos planı çöp oldu

Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD), 2006 yılı nisan ayında 3. Fikir Platformu toplantısı çerçevesinde bir toplantı düzenledi.

Katılımcılardan birisi de Malatyalı gazeteci Hrant Dink’ti. 19 Ocak 2007’de katledilmesinden 8 ay önce yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Geçmişte İngilizlerin, Fransızların, Rusların, Almanların şu topraklar üzerinde oynamış oldukları rol neyse bugün de aynen tekrarlanıyor. Geçmişte Ermeni halkı onlara güvendi.

Kendilerini Osmanlı zulmünden kurtaracak sandılar ama yanıldılar. Çünkü onlar geldiler, kendi işlerini, hesaplarını yaptılar, çekip gittiler ve burada kardeşi kardeş ile kan içerisinde bıraktılar. Ve bugün Kürtlerin yaşadığı aynı budur.

Bugün Amerika geldi, Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti oluşturmak üzere. Kürt kardeşlerimiz için orası bir çekim alanı oldu. Ne oldu, bir başka şey mi oldu? Bir ümit mi oldu? Bu çok tehlikeli bir gidiş.

Amerika bu, gelir, kendi hesabını yapar, işine bakar, işi bittiğinde de çeker gider. Ondan sonra insanları burada kendi didişmesi içinde bırakır.”

‘SEÇİLMİŞ’ HÜKÜMETİ DEVİREN SİLAHLI ÖRGÜT

O gün yaşananlar ve bugünkü gelişmeler Hrant Dink’in analizinin tarihsel olarak son derece doğru bir tespit olduğunu gösteriyor. Dünyanın gözü önünde Afganistan’da yaşananlar Hrant Dink’in analizini doğruluyor.

“Amerika bu, gelir hesabını yapar, işine bakar, işi bittiğinde de çekip gider, sonra da insanları burada kendi didişmesi içinde bırakır.”