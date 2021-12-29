Teröristlerin kiri daha fazla bulaşmadan

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışma 2022 yılında son bulacak. Adı en çok geçen: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Aralarında medya üzerinden bir savaş var. Ancak, İmamoğlu doğrudan değil kendisine yakın gazeteci ve yazarlar aracılığıyla konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun neden aday olmaması gerektiğini yazıp söyleyerek İmamoğlu’nu öne çıkarıyorlar. AKP’lilerin, kolayca yeneceği için Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istediğini söylüyorlar. İyi de, Kılıçdaroğlu aday olursa oy verecek kesim, CHP, İP, SP, DP yanında Davutoğlu ve Babacan ile HDP seçmenleri değil mi? Aday olursa Kılıçdaroğlu’nun başarısı bu 7 parti seçmenin vereceği desteğe bağlı olmayacak mı?

Neden birileri Kılıçdaroğlu aday olursa bu partilerden yeterli desteği alamayacağını düşünüyor?

HER İKİSİ DE BİRBİRİNİN AYNISI

Peki neden, nedir onların gözünde İmamoğlu’nu Kılıçdaroğlu’na göre öne çıkaran faktör. Ya da nedir, Kılıçdaroğlu’nun eksiği...

Bana sorarsanız, ikisinin de birbirinden farkı yok. Hangisi aday olursa olsun bir eksik bir fazla oy almaz.

Bakmayın siz