TAK’ın yerini HRE mi aldı

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Bunda iki amaçları var: Birincisi işbirliği yaptıkları HDP’yi bu tartışmanın dışında tutmak, ikincisi ise PKK/PYD/YPG’yi destekleyen Amerika Birleşik Devletleri’nin sorumluluğunu perdelemek.

ETKİ AJANLARI DEVREDE

Saldırıyı gerçekleştiren terörist kadının itirafları ve kısa sürede ortaya çıkan delillere rağmen etki ajanlarının yalan ve düzmece iddialarla komplo teorilerine dayanarak; bunu hükümete yarayan bir eylem olarak tanımlamaları ardından da PKK/PYD/YPG’yi değil de Türkiye’nin Suriye‘de desteklediği grupları suçlamaları da bundan kaynaklanıyor.

Sivillere yönelik hiçbir eylemi üstlenmeyen PKK/PYD/YPG’nin bu kez de saldırının sorumluluğunu üstlenmemesi ile aynı amaca hizmet ediyorlar.

Rus medyasının önde gelen dijital gazetelerinden NEWS.RU’da Kirill Semyonov isimli bir analist bu konuyla alakalı ilginç bir yazı kaleme almış.

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PKK ve YPG’nin açıklamalarını kafa karıştırıcı strateji ürünü olduğunu yazan Kirill Semyonov, “PKK ve YPG açıklamasının kendisi önemli değil ancak dünya kamuoyunun kafasını karıştırmak ve kendisini bağımsız bir yapı olarak konumlandıran ve ABD’nin ısrarla terör örgütü olmadığını iddia ettiği YPG’nin üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmak için inkâra dayalı açıklamalar yapılmış olabilir” şeklinde değerlendirme yapmış.

PKK VE YPG ABD/CENTCOM TAKTİĞİ

Kirill Semyonov PYD ve YPG için, “... genellikle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirli terör saldırılarının sorumluluğunu üstlenmeyi reddediyor veya terör faaliyetlerini ‘promoter’ (marjinal, hücre tipi destekçi yan örgütler) aracılığıyla yürütmeye çalışıyor. PKK ve YPG, ABD/CENTCOM taktikleri gereği Suriye’deki faaliyetlerini örtbas eden Amerikan müttefikleri tarafından terörü desteklemekle suçlanmaktan kaçınmak için kullanılıyorlar” diye yazarken,

“Taksim saldırısında Afrin Kurtuluş Gücü(HRE) baş şüpheli mi?” diye soruyor.

2018’deki Zeytin Dalı Operasyonu sırasında Kuzey Suriye’de kurulan HRE veya Afrin Kurtuluş Gücü, YPG tarafından Türk birliklerine ve Suriye Ulusal Ordusu’nun Türk yanlısı gruplarına terör saldırıları için özel olarak oluşturulmuş bir yapı ve aktif. Nisan 2020’de Afrin kentindeki bir pazarda YPG hücrelerinin sorumlu tutulduğu terör saldırısının zemininde ortaya çıktı. Sonra 53 sivil öldü, en az 50 kişi yaralandı.

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Bu tür şüpheler, Amerika’nın YPG’nin ‘DAEŞ karşıtı savaşçılar’ olduğu yönündeki iddialarını baltaladı ve Pentagon’un YPG ile benzer ittifakını itibarsızlaştırdı.

Bu nedenle, YPG, Afrin’deki yıkıcı faaliyetlerine devam etmek için Afrin Kurtuluş Ordusu şeklinde ayrı bir hücre oluşturdu. Böylelikle YPG, terör faaliyetlerinden sorumlu olmayacaktı... Taksim terör eylemi sonrasında olduğu gibi, YPG bu tür hücrelerle bağlantılarını da kendi çıkarları için inkâr ediyorlar.

TERÖRÜN ORTAĞI WASHINGTON

Belirli suçlamaları savuşturmak, YPG’nin farklı hücreler oluşturup çeşitli isimler adı altında bölünmesi ABD’nin PKK ile bağlantılı radikal grupların faaliyetlerine yönelik yaklaşımlarının ana hatlarına uyuyor. Bu oluşumlar, Washington açısından terörle mücadelede onun baş ortağıdır.”

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PKK’nın, şehirlerde sivillere yönelik saldırılarını “TAK” (Kürdistan Özgürlük Şahinler) isimli terörist yapılanması üstlenirdi. Ancak PKK ile bağlantısı iyice suüstüne çıktığından bu kez HRE’yi devreye sokmuş olabilir. Raporlara göre, Afrin Kurtuluş Gücü, Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgelerinin sınırında Türkiye destekli muhalifler ile Suriye rejim güçleri arasında kalan çatışma hatlarına konuşlanmış durumda. 2 bine yakın üyesi bulunan, PKK’nın paravan örgütlerinden HRE’nin operasyon alanı, taktiği, söylemi ile sivil hedeflere saldırılar biçimleri PKK ile aynı. PKK’nın TAK’ın eylemlerinde yaptığı gibi, Suriye Kolu PYD/YPG de kendisine bağlı HRE üzerinden saldırılardaki rolünü inkâr edebiliyor. Böylece PKK/PYD/YPG’nin müttefiki ABD’nin eli de rahatlıyor.

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Ama bu durum; adı PKK, PYD, KCK, TAK, HRE de olsa terör örgütü olduğu ve arkasında da Amerika Birleşik Devletleri bulunduğu gerçeğini değiştirmiyor.