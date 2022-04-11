Sızıyorlar, yakalanınca itirafçı oluyorlar

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, FETÖ’nün kripto haberleşme sistemi Bylock konusundaki incelemeleri çok ilginç sonuçlar vermeye devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Bylock bilgileri üzerinden yapılan incelemede, siyasi parti teşkilatlarına sızan FETÖ mensupları belirlendi. Bunlardan iki örnek vereceğim, birisi örgüt talimatıyla AKP’ye sızan Yusuf Coşkun, diğeri de CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı da yapmış olan parti üyesi Mehmet Emin İlbey...
Önce Yusuf Coşkun’un 22 Mart 2022 günü verdiği ifadeye göz atalım:
“2015 yılı içerisinde Hasan Hüseyin Şen isimli kişi bana ve Abbas Em’e, Ak Parti içerisinden bilgi alabilmek için bir projelerinin olduğunu, gençlik kollarına girmemizi, toplantılarda ne konuşulduğu hakkında bilgileri kendisine iletmemizi ve sadece Abbas Em ve benim kalacağım bir ev olacağını, bu evde kalabileceğimizi söylemişti.
Biz de bu teklifi kabul ettik. Hasan Hüseyin Şen’in bizi seçmesinin sebebini ise örgüt içerisinde aktif rol almadığımız, çok fazla tanınmamamız, sosyo-ekonomik durumumuzun iyi olması, ailemizin örgüt ile bağlantılı olmaması olarak belirtilmişti.
Siyasal bilimlerde okuduğumdan dolayı siyasi partilerde bulunmam çok zor olmuyordu. İlk başlarda Sütlüce’de bulunan AK Parti İl Başkanlığı Siyasal Bilimler Departmanı’na CV ile başvurdum, Arapça ve İngilizce yabancı dilim olduğu için beni il teşkilatına kolaylıkla kabul etmişlerdi. AK Parti İl Teşkilatı Gençlik Kolları’nın haftalık toplantılarına gitmeye başladım. Konuşulanları Bylock programı üzerinden Orhan isimli kişiye bildirirdim. 4-5 ay sonra Hasan Hüseyin ŞEN, AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilatı’na gidip neler konuşulduğu hakkında bilgi almamı istemişti. Konuşulan konuları yine Bylock programından Hasan Hüseyin Şen, Orhan veya Halil İbrahim isimli kişilere yazardım.
MHP VE HDP’YE DE SIZDILAR
AK Parti gibi CHP, MHP ve HDP içerisinde de görevlendirdikleri bizim gibi üniversite öğrencilerinin olduğunu Hasan Hüseyin Şen’den duymuştum... Benim bir alt dönemimde siyasal bilimlerde okuyan Mehmet Emin İlbeyli isimli kişiyi de görmüştüm, Hasan Hüseyin Şen’e bu kişiyi sorduğumda bana CHP Gençlik Kolları’nda bizim gibi görev yaptığını belirtmişti ancak kod ismini bilmiyorum.”
FETÖ İTİRAFÇISI İLBEYLİ: ‘CHP ÜYESİYİM, GAZETECİYİM’
FETÖ mensubu Mehmet Emin İlbeyli ise kendi ile ilgili gerçekleri, 6 Nisan günü verdiği ifadede itiraf etti.
Independent Türkçe isimli internet sitesinde gazetecilik yaptığını söyleyen Mehmet Emin İlbeyli, önce yalan ifade verdi. Örgütle ilişkisini, Bylock kullandığını inkâr etti. Ancak daha sonra itirafçı oldu. CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı da yapan İlbeyli, CHP üyesi olarak partideki konuları Bylock üzerinden örgüte aktardığını itiraf etti.
1993 doğumlu olan ve 2010 yılında liseden mezun olduktan sonra üniversite hazırlık döneminde FETÖ ile ilişkisi başlayan Mehmet Emin İlbeyli, örgüt evindeki hayatı ile ilgili şunları anlattı:
“... Ben bu evde kalırken Hasan Hüseyin Şen isimli şahıs Osman Ballı ile görüştürdü. Ben, Hasan Hüseyin, Osman Ballı vardı. Ben bu sürede CHP Gençlik Kolları üyesiydim ve etkinliklere katılıyordum. Osman Ballı 2013 yılında beni aradı. Doğancılar’da yemek yedik. Bana parti ile ilgili sorular sordu. Cumhuriyet Halk Partisi içinde olan tüm olayları bilmek istediklerini söyledi. Ben de aramızdaki konuşmada parti ile ilgili gündem maddelerinden bahsettim. Bana düzenli olarak bilgi verip veremeyeceğimi sordu, ben de düzenli olmasa da verebileceğimi söyledim. Kendisi WhatsApp kullanmadığını, sonrasında Bylock olduğunu öğrendiğim kurulumunu yaptı. Ben bir iki kez Bylock üzerinden parti gündemiyle ilgili gönderiler yolladım.
‘RENKLENDİRİLMİŞ’ FETÖ’CÜLERE DİKKAT
Aradan zaman geçti, beni aradı ve bana Atatürkçü Düşünce Kuruluşu’na üye olmam gerektiğini söyledi. Oradan da bilgi almak istediklerini söyledi.
Bir iki gün sonra Osman beni aradı ve Yuvacık’a kahvaltıya gideceklerini söyledi. Beraber Yuvacık’a gittik. Bu esnada arabada Cemil Tokuyucu da vardı. Osman bana Cemil’in CHP Kadıköy parti üyesi olduğunu, tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanımadığımı söyleyince bizi tanıştırdı.”
İlbeyli’ye, sorgusunda Twitter hesabından yaptığı bazı paylaşımlar da sorulmuş.
Bunlardan birisi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüşü sırasında çekilmiş ve “Yollar yürüyerek aşılır” metni ile fotoğrafını paylaştığı tweet’iydi.
Bunu da, “Ben gazeteciyim, ayrıca CHP üyeliğim vardır” diyerek açıkladı. Bu arada itirafçı olduğu için serbest bırakıldı.
Son birkaç yıldır FETÖ’nün tüm siyasi partilerin, il, ilçe, gençlik, kadın teşkilatlarında örgütlendiğini yazıyorum. Kripto tipler kol geziyor. Parti yönetimlerinin buna dikkat etmesi gerekiyor. Parti üyesi kimliğine bürünmüş örgüt deyimiyle “renklendirilmiş” örgüt üyeleri her türlü provokatif söz ve davranışı sergileyip toplumda infial ve kaos yaratabilirler.
Sızıyorlar, yakalanınca itirafçı oluyorlar
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, FETÖ’nün kripto haberleşme sistemi Bylock konusundaki incelemeleri çok ilginç sonuçlar vermeye devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Bylock bilgileri üzerinden yapılan incelemede, siyasi parti teşkilatlarına sızan FETÖ mensupları belirlendi. Bunlardan iki örnek vereceğim, birisi örgüt talimatıyla AKP’ye sızan Yusuf Coşkun, diğeri de CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı da yapmış olan parti üyesi Mehmet Emin İlbey...
Önce Yusuf Coşkun’un 22 Mart 2022 günü verdiği ifadeye göz atalım:
“2015 yılı içerisinde Hasan Hüseyin Şen isimli kişi bana ve Abbas Em’e, Ak Parti içerisinden bilgi alabilmek için bir projelerinin olduğunu, gençlik kollarına girmemizi, toplantılarda ne konuşulduğu hakkında bilgileri kendisine iletmemizi ve sadece Abbas Em ve benim kalacağım bir ev olacağını, bu evde kalabileceğimizi söylemişti.
Biz de bu teklifi kabul ettik. Hasan Hüseyin Şen’in bizi seçmesinin sebebini ise örgüt içerisinde aktif rol almadığımız, çok fazla tanınmamamız, sosyo-ekonomik durumumuzun iyi olması, ailemizin örgüt ile bağlantılı olmaması olarak belirtilmişti.
Siyasal bilimlerde okuduğumdan dolayı siyasi partilerde bulunmam çok zor olmuyordu. İlk başlarda Sütlüce’de bulunan AK Parti İl Başkanlığı Siyasal Bilimler Departmanı’na CV ile başvurdum, Arapça ve İngilizce yabancı dilim olduğu için beni il teşkilatına kolaylıkla kabul etmişlerdi. AK Parti İl Teşkilatı Gençlik Kolları’nın haftalık toplantılarına gitmeye başladım. Konuşulanları Bylock programı üzerinden Orhan isimli kişiye bildirirdim. 4-5 ay sonra Hasan Hüseyin ŞEN, AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilatı’na gidip neler konuşulduğu hakkında bilgi almamı istemişti. Konuşulan konuları yine Bylock programından Hasan Hüseyin Şen, Orhan veya Halil İbrahim isimli kişilere yazardım.
MHP VE HDP’YE DE SIZDILAR
AK Parti gibi CHP, MHP ve HDP içerisinde de görevlendirdikleri bizim gibi üniversite öğrencilerinin olduğunu Hasan Hüseyin Şen’den duymuştum... Benim bir alt dönemimde siyasal bilimlerde okuyan Mehmet Emin İlbeyli isimli kişiyi de görmüştüm, Hasan Hüseyin Şen’e bu kişiyi sorduğumda bana CHP Gençlik Kolları’nda bizim gibi görev yaptığını belirtmişti ancak kod ismini bilmiyorum.”
FETÖ İTİRAFÇISI İLBEYLİ: ‘CHP ÜYESİYİM, GAZETECİYİM’
FETÖ mensubu Mehmet Emin İlbeyli ise kendi ile ilgili gerçekleri, 6 Nisan günü verdiği ifadede itiraf etti.
Independent Türkçe isimli internet sitesinde gazetecilik yaptığını söyleyen Mehmet Emin İlbeyli, önce yalan ifade verdi. Örgütle ilişkisini, Bylock kullandığını inkâr etti. Ancak daha sonra itirafçı oldu. CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı da yapan İlbeyli, CHP üyesi olarak partideki konuları Bylock üzerinden örgüte aktardığını itiraf etti.
1993 doğumlu olan ve 2010 yılında liseden mezun olduktan sonra üniversite hazırlık döneminde FETÖ ile ilişkisi başlayan Mehmet Emin İlbeyli, örgüt evindeki hayatı ile ilgili şunları anlattı:
“... Ben bu evde kalırken Hasan Hüseyin Şen isimli şahıs Osman Ballı ile görüştürdü. Ben, Hasan Hüseyin, Osman Ballı vardı. Ben bu sürede CHP Gençlik Kolları üyesiydim ve etkinliklere katılıyordum. Osman Ballı 2013 yılında beni aradı. Doğancılar’da yemek yedik. Bana parti ile ilgili sorular sordu. Cumhuriyet Halk Partisi içinde olan tüm olayları bilmek istediklerini söyledi. Ben de aramızdaki konuşmada parti ile ilgili gündem maddelerinden bahsettim. Bana düzenli olarak bilgi verip veremeyeceğimi sordu, ben de düzenli olmasa da verebileceğimi söyledim. Kendisi WhatsApp kullanmadığını, sonrasında Bylock olduğunu öğrendiğim kurulumunu yaptı. Ben bir iki kez Bylock üzerinden parti gündemiyle ilgili gönderiler yolladım.
‘RENKLENDİRİLMİŞ’ FETÖ’CÜLERE DİKKAT
Aradan zaman geçti, beni aradı ve bana Atatürkçü Düşünce Kuruluşu’na üye olmam gerektiğini söyledi. Oradan da bilgi almak istediklerini söyledi.
Bir iki gün sonra Osman beni aradı ve Yuvacık’a kahvaltıya gideceklerini söyledi. Beraber Yuvacık’a gittik. Bu esnada arabada Cemil Tokuyucu da vardı. Osman bana Cemil’in CHP Kadıköy parti üyesi olduğunu, tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanımadığımı söyleyince bizi tanıştırdı.”
İlbeyli’ye, sorgusunda Twitter hesabından yaptığı bazı paylaşımlar da sorulmuş.
Bunlardan birisi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüşü sırasında çekilmiş ve “Yollar yürüyerek aşılır” metni ile fotoğrafını paylaştığı tweet’iydi.
Bunu da, “Ben gazeteciyim, ayrıca CHP üyeliğim vardır” diyerek açıkladı. Bu arada itirafçı olduğu için serbest bırakıldı.
Son birkaç yıldır FETÖ’nün tüm siyasi partilerin, il, ilçe, gençlik, kadın teşkilatlarında örgütlendiğini yazıyorum. Kripto tipler kol geziyor. Parti yönetimlerinin buna dikkat etmesi gerekiyor. Parti üyesi kimliğine bürünmüş örgüt deyimiyle “renklendirilmiş” örgüt üyeleri her türlü provokatif söz ve davranışı sergileyip toplumda infial ve kaos yaratabilirler.