Murat Ongun’un ağına düşen çaresiz gazetecinin itirafı: ‘Oğlum büyük iş yapacağız bize eski şirket lazım’

Bu olayı tanığının ifadesiyle anlatmadan önce soruşturma kapsamında güncel bir bilgiyi aktarayım; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan rapora göre, İBB Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den milyarlarca liralık ihale alan İlbak Holding’in sahibi Murat İlbak’ın, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş’a toplam 398 milyon TL aktardığı belirlendi.

Şimdi gelelim, Murat Ongun’un çaresiz bir gazeteciyi nasıl kullandığına... Olayı, bizzat yaşayan ve İBB yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Burak Karakuş isimli eski spor muhabiri, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede anlattı.

İTİRAFÇI OLAN GAZETECİ

18 Ağustos 2025 tarihli ifadesine, “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum” diyerek başlayan Karakuş, Murat Ongun ile tanışmasının, 2001-2005’te Habertürk kanalında müdürü olduğu dönemde başladığını anlattı. Askerlik görevi sonrası başka sektörlerde çalışan Karakuş, sonrasını şöyle anlattı; “Eskiden müdürüm olan Murat Ongun’u 24.06.2024 günü aradım. Murat Ongun’un bende olan eski numarasını arayarak kendisinden randevu istedim. Sonra beni Murat Ongun’un danışmanı olduğunu söyleyen Nihat isimli şahıs aradı ve 01.07.2024 tarihine randevu verdi. Bu tarihte Sütlüce’de bulunan İletişim Koordinasyon binasına giderek Murat Ongun’la görüştüm. Kendisine metrobüs çekimlerini veya ufak çaplı çekim işlerini yapabileceğimi söyledim. Medya çevrem olduğundan dolayı kamera bulup/kiralayıp kamera çekimi yaparak basit ve aylık geçimimi sağlayabilecek şekilde bir iş yapabileceğimi söyledim. Murat Ongun da bana ‘Bunlar basit işler bu işlerle ne uğraşacaksın büyük iş yapmak lazım bunlarla ne uğraşacaksın 6-7 tane firma var yetmiyor” dedi. Ben de abi istersen yeni şirket kurayım deyince bana gülerek “Oğlum eski şirket lazım” dedi.

ESKİ ŞİRKET ARAMA SEBEBİ

Murat Ongun, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Medya A.Ş.’yi kılıfına uydurarak ihaleler yoluyla soymak için 6-7 şirket kurmuş ve yetmediği için yenilerinin arayışına girmiş. Yalnız bir ayrıntı önemli, şirketin kuruluş tarihi, Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da İBB Başkanı seçilmesinden önceki bir tarihte kurulmuş olacak. Murat Ongun’un “Eski şirket lazım” diyerek İmamoğlu yönetiminden önceki dönemlerde kurulmuş şirket almalarının sebebi ise gayet açık: Kendileri döneminde kurulmuş yeni bir şirkete ihale verilmesi halinde tartışma çıkacağından, 2019 öncesi kurulmuş şirket satın almaya çalışmışlar.

Murat Ongun’un kendisini gayri resmi ortağı olan ve İBB operasyonları öncesi yurtdışına firar eden Emrah Bağdatlı’yla görüştürdüğünü anlatan Karakuş, ifadesinde süreci şöyle anlattı: “Bu görüşmeden sonraki salı günü Emrah Bağdatlı bana WhatsApp’tan mesaj attı ve Gümüşsuyu’nda ofise çağırdı. Ben de ofise giderek Emrah Bağdatlı ile görüştüm. Bu görüşmede Emrah Bağdatlı ile süreç hakkında görüştük ve bana ‘Bize eski şirket lazım 2015 hatta 2017 bile kabulümdür’ dedi. Şirketin içeriğinde Organizasyon Medya Yapı çekim vs. olması gerektiğini söyledi. Emrah Bağdatlı’nın ofisinde bulunduğum 3-4 aylık süre içerisinde bir akrabamın yakını olan Serkan isimli şahsa ait Doğuş Ürün Pazarlama şirketinin satın alınması işlerini yaptım. Bu şirketi bulduğumda Emrah Bağdatlı’ya şirketin açılımının uygun olup olmadığını sordum.. Emrah bu şirketi alalım deyince bende akrabamın kuzeni olan Serkan’dan Doğuş Ürün Pazarlama isimli şirketi satın aldım.”

ESKİ ŞİRKET ÜZERİNDEN İHALE YOLSUZLUĞU

Akrabasının Doğuş Ürün Pazarlama Şirketi’ni üstüne alan Burak Karakuş, şirketin yönetimini ise Emrah Bağdatlı’ya bağlı kişilerin üstlendiğini ve adına kayıtlı şirket üzerinden yapılan ihale yolsuzluğunu şöyle anlattı: “Bu süreçte Başak Tatlı isimli şahıs ile Gümüşsuyu Ofiste tanıştırdılar. Hatta telefonumda Başak Tatlı olarak numarası kayıtlıdır. Yeni satın almış olduğum şirketin bilgilerini istediler. Ben de Emrah Bağdatlı’ya bu bilgileri gönderdim. Bir gün Gümüşsuyu Ofisteyken Emrah Bağdatlı orada çalışan Büşra Türkay ve Yaren Duru isimli şahısları göstererek Başak Tatlı’ya ‘Kızları hemen şirkete (Doğuş Ürün Pazarlama) geçirelim’ dedi. Bana da ‘Bu kızlar bundan sonra senin personelin’ dedi. 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları İstanbul’da yapılacağı belli oldu. Bunla alakalı Medya AŞ Genel Müdür Yardımcısı Sibel Hanım ile toplantı yaptık. Burada ben de kendisine bir sunum hazırladım ve sundum. Daha sonra Gümüşsuyu ofise gittiğimde Başak Tatlı bana Medya A.Ş’nin 2025 üst yüklenicisi olarak ihale evrakları hazır etmiş ve kaşe imza yapmamı söyledi.

Ben hani olimpiyatları yapacaktık deyince ‘Bize böyle bir iş geldi onu yapacağız’ dedi. Daha sonra ben de evrakları incelerken ihale tutarının 64.000.700 TL olduğunu gördüm ve imzalayıp şirket kaşesini bastım. 2 gün sonra mail adresime ihale uhdenizde kamıştır şekilde mail geldi.”

Yani, Burak Karakuş, 2027 yılı olimpiyatları için çalışmayı beklerken Murat Ongun’un yönetim kurulu başkanı olduğu Medya A.Ş.’den sadece bir kaşe basarak ve e-posta ile onayı gelen 64 milyon TL’lik ihale almış.

Yani İmamoğlu’na bağlı Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı yolsuzluk yapılanması zinciri şöyle kurmuş:

İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinden önceki yıllarda kurulmuş şirketler başkaları üzerine satın alınmış. Bu şirketler daha sonra Murat Ongun’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Medya A.Ş.’den ihaleler almış. İhaleyi alan şirketin altındaki alt yüklenici firmalar ve iş yapılan firmalar da Murat Ongun’un başında olduğu Medya A.Ş. tarafından belirlenmiş.

Alt yüklenici firmalara yapılacak ödemeler bile ihaleyi alan Doğuş Ürün Pazarlama tarafından değil, ihaleyi veren Medya A.Ş. tarafından belirlenmiş. Burak Karakuş, nasıl kullanıldığını ve çaresizliğini ifadesinde şöyle anlatıyor: “Ben Medya A.Ş.’den bu zamana kadar sadece 1 kere ihale aldım o da yukarıda bahsetmiş olduğum ihaledir. İhalenin tüm her şeyini Emrah Bağdatlı organize etmişti. Ben bu ihaleden gelen hakkedişlerden sadece maaşım kadarını aldım. Diğer gelen giden paraların yönetimi, ödemesini Başak Tatlı yönetiyordu. Ben yaşadığım ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak Murat Ongun’a başvurmam sonrasında Emrah Bağdatlı ile tanışmam ile yukarıda detaylı anlattığım süreçleri yaşadım. Ekonomik darboğazda olmamın kullanıldığını anlıyorum.”