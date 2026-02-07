Gökyüzüne kanatlardan bir masa kursak: Acaba ne konuşurlardı

Haberin Devamı

İHA’ların, SİHA’ların Kızıl Elma’nın babası Özdemir Bayraktar’ın hayat hikâyesi.

Selçuk Bayraktar’ın davetiyle önce merkezi gezeceğim, sonra belgeseli izleyeceğim.

Bu daveti alır almaz gözümün önünde bir masa oluşuyor.

Gökyüzüne kanatlardan kurulmuş bir masa.

Masada ömürlerini Türkiye’nin yerli ve milli havacılık teknolojisini adamış, 3 efsane isim.

Vecihi Hürkuş...

Nuri Demirağ...

Ve Özdemir Bayraktar...

Üçü de pilot. Üçü de milli olmanın aşkıyla yaşıyor.

Üçü de Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözünün hayalini kuruyor.

Vecihi Bey 1924 yılında Türkiye’nin ilk yerli uçağı “Vecihi K-Vl”yı yapıyor.

Nuri Bey, 12 yıl sonra devletin ilk uçak fabrikasını kuruyor.

Ardından kendi ismini simgeleyen “Nu.D-36” adlı ilk tek motorlu uçağı imal ediyor.

Geliyoruz Özdemir Bayraktar’a.

Özdemir Bey 67 yıl sonra Vecihi ve Nuri Beylerin büyük fedakârlıklarla yapmaya çalışıp da engellendiği “milli uçak sanayii”nin en önemli atılımını yapıyor.

Baykar olarak İHA’ları SİHA’ları tasarlıyor.

Bununla da kalmıyor, geliştirdiği tasarım ve teknolojiyle bugün dünyanın en etkin ve başarılı İHA/SİHA merkezini kuruyor.

Ve çok daha önemlisi;

Evlatlarını yerli ve milli teknolojinin birer neferi olarak yetiştiriyor.

Selçuk Bayraktar’ın Kızıl Elma’yla ilgili sözleri bunun en önemli kanıtıdır.

Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’ın nasıl engellendiğini;

Devletin çıkarttığı güçlüklerle savaştığını biliyoruz.

Sivas’ta demir yollarına yaptığı katkılar, inşaatlar nedeniyle soyadını Atatürk’ün verdiği Nuri Demirağ’ın kurduğu uçak fabrikasının, ürettiği uçağın, kurduğu 8 uçaklık havayolu şirketinin nasıl engellendiğini, batırıldığını, Vecihi Hürkuş’un uçağının nasıl çürütüldüğünü yeni nesillerin de öğrenmesi gerekiyor.

NATO ve Marshall yardımlarının aslında, Türk yerli ve milli savunma sanayisini engellemek, tembelleştirmek için bir strateji olduğunu bu hayat hikâyelerinden öğreniyoruz.

Bu yıllar;

Gençlere “siz yapamazsınız” ufuksuzluğunu aşılamak için yapılan yardımların, özellikle gençlerin dilinde Batı için “Adamlar yapıyor kardeşim” haline dönüştüğü yıllardır.

Özdemir Bayraktar’ın hikâyesi ise;

Geçmişte engellenen, çürütülen bu hayallerin bugün yeniden yükselmesinin hikâyesidir.

VECİHİ VE NURİ BEYLER ESKİŞEHİR’DE YÜKSELİYOR

Özdemir Bayraktar’ın Türk havacılığında devrim niteliğindeki çalışmalarını belgeselde izleyeceğim.

Selçuk Bayraktar’ın aldığı bayrağı nasıl yükselttiğini artık hepimiz biliyoruz.

Aynı şekilde Teknofest’lerle gençlere “siz de yapabilirsiniz” özgüvenini veren bu milli zihniyet;

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın gençlere tanıdığı olanaklarla birleşiyor.

Ve en önemlisi arkadaşlar bugün sormamız gereken soru şudur:

-Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’ın projeleri neden başarılı olamadı da;

Özdemir Bayraktar başarılı oldu?

Elbette üç efsane isim de azimliydi.

Ama bu soruya en güzel cevap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon ve iradedir.

Cumhurbaşkanı, Özdemir Bey’in arkasında durmuştur. Yerli ve milli olanı desteklemiştir.

Türk havacılığına yapılan katkılar açısından buraya bir ismi daha almam gerekiyor.

Sivrihisar Havacılık Derneği ve Ali İsmet Öztürk.

Türk havacılığına ve özellikle “kültür havacılığı”na ailece büyük katkı yapan Öztürk, Vecihi Hürkuş’un uçağının benzerini yapıp uçurmuştur.

Bu yıl Nuri Demirağ’ın uçağını gökyüzünde görebileceğiz.

Yazının başlığına gelirsem;

“Gökyüzüne kanatlardan bir masa kursak, acaba bu 3 efsane isim neler konuşurlardı?”

