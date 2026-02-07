 Deprem muhalefeti nasıl yapılır

Haberin Devamı

BİRİNCİ TÜR:

- Hiçbir şey yapmadılar.

- 99 depreminde devlet daha iyiydi.

- Boş senet imzalattılar.

Dersiniz.

*

İKİNCİ TÜR:

- 450 bin konut yaptılar. Bu güzel.

- Ama şöyle eksiklikler de var.

- Eksikliklerin takipçisi olacağız.

Dersiniz.

*

BİRİNCİ TÜR muhalefeti yaparsanız...

Sadece taraftar kitlenizin alkışını alırsınız.

*

İKİNCİ TÜR muhalefeti yaparsanız...

Size hiç oy vermeyenlere bile “helal olsun, çok düzgün bir tutum bu” dedirtirsiniz.

*

Kısacası BİRİNCİSİ’yle yerinizde sayarsınız, İKİNCİSİ’yle yükselirsiniz.

TEZ / ANTİTEZ / SENTEZ

- TEZ: İran giderse Türkiye’nin ömrü 60 dakikadır. (Erol Mütercimler atmış bu tezi ortaya).

*

- ANTİTEZ: Niye 60 dakika abi? Niye bir buçuk saat değil? Bari 1071 dakika olsun da bir anlamı olsun.

*

- SENTEZ: Bu tür boş lakırdılar üzerinden tartışma yürütülmez. Bu tür boş lakırdılarla kafa bulunur.

İRAN’A BİR ŞAHISMIŞ GİBİ SESLENMEK

Sayın İran.

Başına füze yağacak.

Dünyada bunu mesele eden yok.

Ne mesele etmesi. Herkes bunu kışkırtıyor.

Böyle bir ortamda Türkiye, senin başına füze yağmasın diye çabaladı, çabalıyor.

*

Peki sen ne yapıyorsun Sayın İran?

“Müzakere İstanbul’da olmasın Umman’da olsun” diye bin takla atıyorsun.

*

Başının acayip belada olduğu bir süreçte bile sana iyilik dışında bir şey yapmayan Türkiye’nin en minik ölçüde öne çıkmasını bile hazmedemiyorsun.

*

Sen ne acayip ne iyilik bilmez ne ilginç bir komşumuzsun Sayın İran.

FRANSIZ MECLİSİ’NİN İMAMOĞLU ÇAĞRISI

Olay şu:

*

Fransa Meclisi, İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

*

Fransız Meclisi’nin böyle bir çağrı yapması, İmamoğlu davasına nasıl bir katkı yapar?

Cevap veriyorum: Çok kötü bir katkı yapar.

*

Çünkü bizim ahalimiz...

- Elin meclislerinin bizim yargımıza parmak sallamasından hiç hoşlanmaz.

- Bu tür durumlarda “o zaman biz de sizin yargınıza karışalım” diye fikir yürütür.

- İçeriğine hiç bakmadan prensip olarak bu tür şeylerden nefret eder.

*

Durum budur ama sanıyorum ne Fransız Meclisi ne de İmamoğlu bunun farkında.

BU DÜNYADAN BİR AKINCI GEÇTİ

Özdemir Bey’i çok eskiden tanıyorum.

Kanal 7’ye gelip giderdi. Çok muhabbet ettik kendisiyle. Hatta evine de misafir olduk.

*

İzlenimlerimi aktarıyorum: Süper doğal bir insandı. Yapmacıklığın kıyısından bile geçmezdi. Kendine özgüydü, kalabalığa uymazdı. Hırslı değildi azimliydi. Hedefe odaklanmıştı ve acele ediyordu.

*

Dünkü Hürriyet’te ilanını gördüm:

“Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” isimli bir belgesel çekilmiş Özdemir Bey’i anlatan.

D-Smart’ta bugün yayına giriyormuş. Merakla izleyeceğim.

*

Bu arada vefatından önce Özdemir Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’la Baykar’da bir araya gelmiştim.

Bu fotoğraflar, işte o günden kaldı.

NOSTALJİNİN MEGASTARI

2026 yılında Tarkan’ı sahnede görünce...

- Geçmişe özlem duygusuyla dolanlar.

- Eski Türkiye anılarını canlandıranlar.

- “Ne güzel günlerdi” diye içlenenler.

Tarkan’ın kariyerine çok büyük darbe vuruyorlar.

*

Tarkan’a “emeklilik vakti gelmiş sanatçı” muamelesinden başka bir şey değildir bu.

*

Öyle karanlık, öyle ürpertici, öyle marazi, öyle bencil bir sevgileri var ki...

Koskoca megastardan bir nostalji megastarı çıkardılar.

SÖZ HAKKI VERMEM BİLE BÜYÜK ÖDÜL

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Belediye Meclisi’ndeki AK Parti ve MHP’li üyelere şöyle seslendi:

*

“Sizden değil fikir almak size söz hakkı vermem bile büyük ödül.”

*

Memleketimizde demokratik geçinen çok antidemokratik tip var.

Fakat hiçbiri Lal Denizli kadar açık sözlü değil.