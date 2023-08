MÖZ grubu FETÖ elebaşının yeğenlerini ihbar ediyor, Gülen ABD’yi terk etmeye hazırlanıyor

Haberin Devamı

Diğer yandan da uzun yıllar saklanan önemli bazı FETÖ’cü isimler yakalanıyor.

Bunların arasında FETÖ elebaşı Gülen’in yeğenlerinin bulunması dikkat çekiyor. Bu gelişmede, örgüt içi güç savaşı etkili oluyor. Dört gruba ayrılan örgüt üyelerinin yolsuzluk, taciz ve tecavüz konularında birbirini suçlarken açık ve gizli biçimde birbirlerini ihbar etmeye başladığı bildiriliyor.







DÖRT GRUBUN GÜÇ SAVAŞI

Konuyu baştan anlatayım; FETÖ’cüler, elebaşı Gülen’in sağlık durumunun kötüleşmesi, örgüt üzerinde kontrolü yitirmesi ve ölümü sonrası liderlik savaşı nedeniyle kendi içinde “Gelenekçiler”, “Yenilikçiler”, “MÖZ-Mustafa Özcan Grubu” ve “Barbaros Kocakurt Grubu” olarak güç savaşına giriştiler

Gülen’den doğan yönetim boşluğunu ise her grup kendi adına manipüle etmeye çalışıyor. Son olarak FETÖ elebaşının sosyal medya imamı olan ve Gülen’in “sır küpü” Cevdet Türkyolu tarafından yumruklanarak çiftlikten kovulan Osman Şimşek, Gülen’in “yönlendirilen” konumda olduğunu açıkladı.

OSMAN ŞİMŞEK’İN İTİRAFLARI

Hatırlanacağı gibi; Fetullah Gülen’in sağ kolu olan Cevdet Türkyolu, Gülen’in sosyal medya sorumluluğunu üstlenen “mollası” Osman Şimşek’i bir ifşa mektubu yüzünden darp etmişti. On kadar ülke imamı, Cevdet Türkyolu hakkında aşırı serveti konusunda Gülen’e bir mektup yazmış, Osman Şimşek de Mustafa Özcan’ın engel olma çabasına rağmen Türkyolu’nun yolsuzluklarının anlatıldığı mektubu Gülen’e vermişti. 1999’dan beri Gülen’in yanında yer alan “sır küpü” olarak bilinen Türkyolu, Osman Şimşek’i yumruklamıştı.

Osman Şimşek’in, 14 Mart 2021’de Twitter’da konuyla ilgili açıklama yapması ile örgüt tabanı ikiye bölünmüş, ardından Osman Şimşek örgütün tepe yönetim grubu olan “Al- i Heyet” tarafından hain ilan edilerek çiftlikten kovulmuştu. Türkyolu da çiftlikten uzaklaştırılmış ancak bildikleri nedeniyle geri çağrılmıştı.



Bu zamana kadar sessizliğini koruyan Osman Şimşek yaklaşık 2.5 sene sonra FETÖ’cü Asım Yıldırım’ın programına katılarak birtakım açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gülen’in yanında olan Osman Şimşek’in, FETÖ’cü Ahmet Dönmez tarafından dile getirilen, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin içinde olduğuna dair açıklamalarını doğrulayan sözleri örgütte panik yarattı. Hem Osman Şimşek hem de Dönmez FETÖ’nün içinden bir grubun darbeye katıldığını açıkça onaylarken, “Fikirleri yönlendirilebilir” dedikleri Gülen’i ise korumaya devam etiler.

ÇİFTLİKTE ‘İNFAZ KORKUSU’



FİRARİ FETÖ’cü Önder Aytaç da, Şimşek’in itiraflarının, firari FETÖ’cü Ahmet Dönmez’in daha önceki yazı dizisinde anlattığı örgüt içi kavgaların “birinci elden doğruluğunu” ispat etmekten başka bir işe yaramadığını yazdı. Aytaç, Osman Şimşek’in, FETÖ elebaşı Gülen’in “dizinin dibinde yetişmiş biri” olduğunu söylerken, Şimşek’in itiraflarının örgüt tabanında tahmin edildiğinden çok daha büyük ve “olumsuz” sonuçlar doğurabileceğini, Gülen’in manipüle edildiğinin bizzat talebesi Şimşek tarafından doğrulanmasının örgüt üyelerinin sözde fetva ve talimatlara güvenini sarsacağını ileri sürdü.

FETÖ’cü Aytaç da Mustafa Yeşil başta olmak üzere uzun süredir örgüt içindeki yolsuzluklar ve hırsızlıklar konusunda birçok açıklama ve bilgi paylaşmıştı. Aytaç, sosyal medya hesapları üzerinden benzeri şeyleri yapıyor. Şimşek’in açıklamalarının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade edilme ihtimalini güçlendirdiğini söyleyen Aytaç, bu durumda örgüt içindeki bir yapının, Gülen’i hedef alabileceği ihtimalini dillendirdi. Bunu da, Gülen’in şu an bulunduğu kampta “zannedildiği gibi güven içinde olmadığı” sözleriyle duyurdu.



Aytaç, “Özellikle cemaatin üst düzey yönetici kitlesi, olası iadesi durumunda Hocaefendi’nin sessiz kalmasını sağlayacak girişimlerde de bulunabilir” sözleriyle de örgüt içinde infaz edilebileceğini ima etti. Darbe girişimi içinde olduklarını itiraf eden, yolsuzluk ve iç çatışmanın ayyuka çıktığı FETÖ içinde sadece Gülen’in değil başka isimlerin de infaz edilebileceğini paylaşanlar bile var.

ABD’DEN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR



BİR süre önce Pensilvanya’da yaşadığı çiftlikte zehirlenen Gülen’in kontrolü sağlamakta zorlanması nedeniyle “hayati tehlike altında” olduğunu düşünerek başka bir ülkeye gitme hazırlıklarını tamamladığı bildiriliyor.

Örgüt içi çatışma nedeniyle hayati tehlike yaşayan Gülen’in kısa süre içinde yurtdışına gitmesi sürpriz olmayacak. 2017’den beri aranan FETÖ elebaşı Gülen’in yeğenlerinin yakalanmasının arkasında örgüt içi bölünme ve hesaplaşmanın olduğu ortaya çıktı. Gülen’in yeğenlerini, Gülen’in ölümü sonrası örgüt lideri olması beklenen Mustafa Özcan grubuna yakın isimlerin ihbar ettiği öğrenildi.

İHBARLA YAKALANAN YEĞENLER

Yakalananlardan birisi, Kaynak Holding A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık A.Ş. editörlerinden ve Gülen’in abisi Kutbettin Gülen’in kızı Asiye Gülen ile 2017 yılından itibaren imam nikâhlı eşi Mustafa Çamyar 22 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Esenyurt ilçesinde örgüte ait gaybubet evinde yakalandı. Asiye Gülen ile imam nikâhlı eşinin 1 Haziran 2023 günü Pensilvanya’da firari olan FETÖ elebaşı Gülen ile görüntülü görüşme yaptıktan 20 gün sonra yakalanması dikkat çekti.

Asiye Gülen yıllardır sır gibi saklanan gaybubet evinde yakalandığında, 1 adet F serisi ABD doları ve 16.710 USD nakit döviz ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Elde edilen dijital materyallerde yapılan incelemede, telefon rehberlerinde ABD menşeli numaraların kayıtlı olduğu, görüntülü görüşmelerin yapıldığı, 01 Haziran 2023 tarihli örgüt lideri Fetullah Gülen’le görüşmeyi içeren ses kayıtları bulundu. Bundan kısa süre sonra, 14 Temmuz 2023 günü FETÖ’nün gaybubet evlerine yönelik İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda Fetullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen’in oğlu Selman Gülen, eşi Nur Gülen ile eşinin annesi Mine Öztürk ve babası Bekir Öztürk yakalandı.

Kaçamayan örgüt üyeleri ise Türkiye’den olup biteni seyrediyor...