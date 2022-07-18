İhanet otobüsü: FETÖBÜS’ün yolcuları

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CHP’nin raporlaştırdığı “kontrollü darbe” gibi, yine Aytun Çıray tarafından dolaşıma sokulan darbenin sivil imamlarının başındaki Adil Öksüz’ün MİT elemanı olduğu, F-16 ile bombaladıkları TBMM’nin içeriden patlayıcıyla tahrip edildiği yalanlarına bu yıl da “Mavi Otobüs” belgeselini eklediler.

2007’deki Dink cinayetindeki gibi; işledikleri her suçta, her yalanları, delil karartma, hedef saptırma girişimleri, gerçek yüzlerinin ve suçlarının ortaya çıkmasını sağlıyor.

FETÖ YAPIMI BELGESEL

Kod adı verilerek çalıntı sorularla Hava Harp Okulu’na (HHO) sokulan ve 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü komutanları tarafından darbe girişimine yardım için Yalova’dan İstanbul’a götürülen örgüt üyelerinin yalanlarına dayalı sözde belgesel tam bir “FETÖ yapımı”...

Oynayanların, çekenlerin, paylaşanların tamamı FETÖ’cü. Muhalif olmayı her yalana inanmak zanneden, kişisel saplantılarını gazetecilik diye yutturmaya çalışan bir iki kişi de bunların oyuncağı oluyor. Eminim FETÖ’cüler bile bunlara bakıp gülüyordur.

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FETÖ’CÜYE EVLADI GİBİ SARILDI

Elbette bu belgeselin bir de öncesi var; Yargıtay, yerel mahkeme ve istinaftan cezalandırılması yönünde karar çıkan HHO’ya kayıtlı 116 FETÖ’cünün 50’sinin cezasını onarken, 66’sının ise tahliye edilmesi yönünde karar verdi. Sonra da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde öğrencilerden biriyle evladına sarılır gibi poz verdi. Arkadan da FETÖ’cülerin “Mavi Otobüs” belgeseli geldi.

İHANET OTOBÜSÜNÜN YOLCULARI

Bugün dosya içeriğine girmeyeceğim, sadece FETÖ’nün “Mavi Otobüs” adını verdiği ihanet belgeselinde konuşan FETÖBÜS’ün bazı yolcularından söz edeceğim. Bu hainlerin kimler olduğunu, birileri kendilerini kimlerin kullandığını anlasın diye.

RIDVAN AYDIN

2013 yılı Deniz Harp Okulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksel Okulu, Kara Harp Okulu, 2009 yılı Polis Koleji sınavları ile ilgili soruşturmada şüpheli. Hava Harp Okulu öğrencilerinden itirafçı olan arkadaşları onu şöyle anlatıyor: “11. sınıfa başladığımda Bekir isimli arkadaşımın vasıtasıyla örgüte ait öğrenci evine yerleştirildim. Burada askeri okul sınavlarına hazırlandım. Sınavı kazandıktan sonra intibak eğitimine gideceğimiz dönemde Fatih isimli abi beni Rıdvan Aydın ile tanıştırdı, o da sınavı kazanmıştı. Bize grup olduğumuzu söyledi. Askeri okul döneminde bizimle ilgilenecek olan Yunus isimli şahısla tanıştırdılar ve ona zimmetlendik. Yunus bize intibak eğitiminden sonra geleceğimiz olan evi gösterdi. Harp okulu kapanana kadar üç yıl boyunca Rıdvan Aydın ile birlikte 2-3 haftada bir bu eve gittik. Evde Fetullah Gülen’in videoları, bamteli ve kitapları üzerinden sohbetler yapıyorduk. Okulda ‘Gerekirse namaz kılmayın’ diyerek bizi tembihliyorlardı. Bahsettiğim örgütsel sohbetler 15 Temmuz 2016’ya kadar devam etti. 15 Temmuz’dan 4 ay sonra Rıdvan Aydın ile bir araya geldiğimizde bana Yunus’un bizimle görüşmek istediğini söyledi ancak ben kabul etmedim, onun gidip gitmediğini bilmiyorum. 9 Eylül 2014 tarihinde Rıdvan Aydın ile ardışık arandığım tespiti doğrudur. Rıdvan benim grup arkadaşımdır. Aramayı yapan da muhtemelen bizimle ilgilenen örgüt üyesidir.”

İHSAN KURT

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2014 Deniz Astsubay Meslek yüksek Okulu, 2014 Kara Harp Okulu sınavlarında kuvvetli şüpheli. Etkin Pişmanlık hükümlerinden yararlanan “mahrem abisi” onu şöyle anlatıyor: “Benim örgütteki görevim askeri okul öğrencileriyle ilgilenmekti. Fatih kod adlı İhsan Kurt Hava Harp Okulu öğrencisiydi. Bu öğrenci ile 2015 yılından 2016 şubat ayına kadar görüştüm ve ilgilendim. Görüşmelerimizi Fatih ilçesi Pazartekke semtinde 1+1 apart evde gerçekleştirirdik. Komutanlardan ve okuldan bahsederdi, sohbet ederdik. Buluşmalarda bir sonraki buluşma tarihi planlanırdı, herhangi bir şekilde irtibat kurulmazdı. Eğer ulaşılamazsa ya da görüşme aksarsa benim açık hat numaram onda vardı, dışarıdan bir ankesörlü telefondan bana ulaşırdı.”

HALİT TUNÇ

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Jandarma Meslek Yüksek Okulu 2015 yılı sınavında kuvvetli şüpheli. Kontenjan sınırından dolayı Jandarma’ya giremedi. Daha sonra yine örgüt aracılığıyla Hava Harp Okulu’na yerleştirildi. İtirafçı bir mahrem abi Tunç ve diğer örgüt üyelerini şöyle atlatıyor: “Halit Tunç isimli şahıs Balçova Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi idi. Hatırladığım öğrenciler bunlardır. Bu çocuklar 2013 yılı içerisinde lise 10. sınıf öğrencisiydiler ve yukarıda beyan ettiğim gibi bu çocuklara çok sıkı bir şekilde eğitim verilmiyordu, sadece evlere ve cemaate alışmaları sağlanıyordu. Bu çocuklar lise 11. Sınıfa geçtiklerinde yukarıda bahsettiğim İzzet Süner isimli şahsın bölgesi olan Altıntaş bölgesinde Köstence Köprüsü civarında KÖŞK isimli eve yerleştirildiler ve örgüt talimatıyla askeri okul sınavlarına hazırlandılar.”

ADNAN YILDIZ

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2013 yılı Deniz Harp Okulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Kara Harp Okulu sınavlarında kuvvetli şüpheli durumunda. İtirafçı arkadaşlarının verdikleri ifadelere göre hafta sonlarını onlarla beraber örgüt evlerinde geçirdi ve örgütün sohbet toplantılarını kaçırmayan sıkı bir örgüt üyesi.

İhanet otobüsü; FETÖBÜS, bazıları kaçak yollardan kaçan firari FETÖ’cüleri yurtdışına götürdü. Yalanlarına oradan devam ediyorlar.