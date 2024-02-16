FETÖ’nün son kalesi: Yargı

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Yargı içinde FETÖ temizliği tam olarak yapılmamışken diğer yandan bazı tartışmalı beraat ve takipsizlik kararları ile Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın verdiği kararlarla FETÖ iltisaklı kişiler görevlerine iade ediliyor. Darbe davaları dahil FETÖ konusundaki mücadelenin en zor yürüdüğü alan yargı olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak Danıştay 5.Ceza Dairesi’nin verdiği tartışmalı göreve iade kararları yanında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda iade için bekleyen dosyalar büyük bir tartışma doğurdu.

Anayasa Mahkemesi’nden FETÖ’cülere yönelik çıkan ihlal kararları yanında, Danıştay 5.Ceza Dairesi ve İDDK’dan, FETÖ iltisaklı hâkim ve savcıların göreve iadeleri her kesimin tepkisini çekiyor.

4 BİN 6 İHRAÇ

Konuyla ilgili olarak Danıştay’dan yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal sonrası 2017 yılında yapılan düzenleme ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca meslekten çıkartılan hâkim ve savcılara Danıştay’a başvuru hakkı getirildiği belirtildi.

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KHK ile ihraç edilen 4 bin 6 hâkim ve savcının mükerrer başvurularla 2017’den itibaren ihraç kararlarının iptali istemiyle ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da dava açılmaya başlandığı ve Danıştay Beşinci Dairesinde 5 bin 112 dosya bulunduğu bildirildi.

435 GÖREVE İADE

Bu kapsamda, Danıştay Beşinci Dairesince 3 bin 799’u davanın reddine, 435’i ise işlemin iptaline dair karar verildi. Bu kararlara karşı HSK tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusunda bulunuldu. 2019’dan bu yana Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna 4 bin 234 temyiz başvurusu yapıldı.

Temyiz başvurularının 3 bin 448’i Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlandı. Bu dosyaların 3 bin 428’inde Danıştay 5.Ceza Dairesi tarafından verilen davanın reddi yönündeki kararlar onandı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz süreci halen devam eden dosya sayısı ise 550. Söz konusu 550 dosyanın, 351’i davanın reddi yönünde, 185’i ise işlemin iptali yönünde verilen kararlara ilişkin.

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Detaylarda fazla boğmadan söyleyeyim; Danıştay 5. Ceza Dairesi’nin göreve başlaması yönünde karar verdiği 405 dosya konusunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun itirazı üzerine İDDK’dan çıkacak karar bekleniyor. Yani İDDK tarafından onanması durumunda bu kişilerde görevlerine iade edilecek.

CUMHURBAŞKANI’NDAN TEPKİ

HSK’nın itirazına rağmen göreve iade edilenler arasında, Bylock yazışmalarında adı geçen, örgüt toplantılarına katılan, ankesörle irtibat kuran, mahrem imamlarla ilişkisi olan yani FETÖ irtibat ve iltisakı olanların bulunması tehlikesinin büyüklüğünü gösteriyor.

Bu tehlike Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gündeminde; Mısır gezisi dönüşünde gazetecilerin “FETÖ’yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 450 hâkim ve savcı ihraç edilmişti. Danıştay 5. Dairesi bu 450 hâkim ve savcıyı göreve iade etti. Bu skandala HSK’nın bir itirazı vardı. Danıştay bu itirazı değerlendirmeye almadı. Bu skandal kamuoyunda da çok ciddi tepki gördü. Bu konuda düşüncelerinizi ve tavrınızı merak ediyoruz?” sorusuna şu karşılığı verdi:

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“FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ’nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye’ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay’ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK’yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay’da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız.”

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YARGIDA FETÖ TEMİZLİĞİ ŞART

HÂLÂ devletin içindeki FETÖ’cüler önemli bir tehlike oluştururken diğer yandan tam olarak FETÖ’den temizlenmemiş yargı eliyle ihraç edilmiş örgüt iltisaklı kişilerin görevlere iadesinin nasıl bir tehlike olduğunu anlatmaya gerek yok sanırım.

Kolluk kuvvetleri FETÖ yapılanmasıyla mücadele ediyor ama FETÖ’cüler sadece yurtiçinde değil etkiledikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile yeniden devlete girmenin yollarını arıyor. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları da buna katkı sağlıyor. FETÖ’nün son kalesi yargıda gerekli temizlik yapılmadan FETÖ ile mücadelede başarıdan söz etmek imkânsız.