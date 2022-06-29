FETÖ’cü askeri öğrencilerin tahliyesinde ‘scramble’ detayı

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İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, anayasal düzeni zorla değiştirme ve darbeye yardımdan cezalandırmıştı. FETÖ mensuplarının itirazı istinaf mahkemesi olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından da reddedilmişti. Her iki mahkemenin kararına karşın Yargıtay 3. Ceza Dairesi 66 kişinin tahliyesine karar verdi.

KİMİ HAPİSTE KİMİ TAHLİYE

15 Temmuz gecesi, darbeci subayların isim listesi yaparak seçtikleri 1., 2 .ve 3’üncü sınıftaki 116 kişiden 50’si darbeye katılmak dahil işledikleri suçlardan ceza alırken 66’sının tahliye edilmesi çelişkisi özellikle dikkat çekiyor.

Darbeye destek olarak getirilenlerden yarısının suçlu bulunup diğer yarısının tahliyesi, konunun üzerinde durmayı gerektiriyor.

Yargıtay kararında, askeri öğrencilerin darbeye yardımdan beraatları, “scramble” adı verilen acil içtima çağrısına bağlanıyor. Kararda aynen şunlar yazıyor:

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“Dosya kapsamına göre; örgütsel faaliyet kapsamında işlenen anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçuna ilişkin planlanan hazırlık ve icra organizasyonundan önceden haberdar oldukları kanıtlanamayan, gerçekleştirilen kalkışmadan çok kısa bir süre önce her yıl rutin olarak yapılan tatbiki eğitim kampına katılan, olay akşamı “yat içtiması” akabinde “scramble” olarak bilinen acil içtima çağrısı ile tam teçhizatlı olarak içtima alanına çağrılan, kendilerine eğitim üstleri tarafından eğitim faaliyeti yapılacağı bildirilerek yine üstleri tarafından otobüslere bindirilen, nereye gideceklerine dair bilgilendirme yapılmayan, yolda giderken de yine üstleri tarafından kendilerine otobüste uyuyabilecekleri söylenilen, telefonları kendilerine verilmeyen, yanlarında herhangi bir iletişim aracı bulunmayan, ilerleyen saatlerde trafiğin de yoğunlaşması ile bindikleri araçların etrafının vatandaşlar tarafından sarılması üzerine üstleri tarafından vatandaşlara Hava Harp Okulu’na götürüldükleri bildirilen, araçları çevreleyen vatandaşlar tarafından da Hava Harp Okulu’ndan bu bilginin teyidi üzerine kendilerine herhangi bir müdahalede bulunulmayan, oluşa göre; ne için götürüldüklerini o sırada öğrenen ve o saatten sonra geldikleri otobüs içerisinde bekleyen, kalkışmaya yönelik herhangi bir eylem ve faaliyette bulunmayan, askeri hiyerarşinin altında yer alan ve Harp Okulu 1., 2., 3. sınıf öğrencisi olan sanıklara atılı anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı, dolayısıyla beraatlerine karar verilmesi gerektiği” belirtiliyor.

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3 BİN MERMİ İLE YOLA ÇIKTILAR

Ellerinde şarjörleri dolu olan tüfekleri ile üzerlerinde 40, 80, 100 mermi bulunan, 3 sandıkta 3 bin mermiyi de yanlarına alan sözde masum askeri öğrencilerle ilgili kararda, faaliyetleri de şöyle anlatılıyor:

“Bindikleri otobüslere, içerisinde 3000 adet G3 mermisi bulunan üç mermi sandığının getirildiği ve bu G3 mermilerinin askeri öğrenci olan sanıklara dağıtıldığı, sanıkların darbe kalkışmasında belirlenen hedef noktaya gitmek üzere Yalova Meydan Komutanlığı’ndan saat 00:00 sıralarında çıkış yaptıkları, güzergâh üzerinde bulunan Osmangazi Köprüsü’nden geçiş yaptıkları, yol aldıkları sırada aynı gün saat 01:00 sıralarında Mehmetçik Vakfı’na ulaştıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin güvenlik önlemleri almaları, karayolunun ulaşıma kapatılması ve yine vatandaşların gişeler bölgesinde toplanmaları üzerine sanıkların araçlarla ilerleyemedikleri, rütbeli ve öğrenci asker olan sanıklardan bir kısmının kendilerine karşı koyan vatandaşlar ile polis memurlarını havaya ateş ederek yere yatırıp silahlarını alıp etkisiz hale getirdikleri, kullanımlarında olan otobüsün geçişi için müşteki ve mağdurlara ait araçları devirmek suretiyle karayolunu açtıkları ve yollarına devam ettikleri, ancak Sultanbeyli ilçesine geldiklerinde vatandaşlarca karayolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ilerleyemedikleri ve hedeflenen yere ulaşamadıkları” belirtiliyor.

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Ardından da darbeye direnen sivil vatandaşların yaralandıkları araçların hasar gördüğü belirtiliyor.

UZMAN GÖRÜŞÜ: YOK BÖYLE BİR EĞİTİM

Aslında bu iki alıntı olayı anlatıyor. Zaten itiraflar ve tanık ifadeleri de boşlukları dolduruyor. Öte yandan Hava Harp Okulu’nda eğitim veren, kitaplar yazan ve İstihbarat Başkanlığı da yapan emekli kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu ile konuştum. Hava Harp Okulu öğrencilerinin, yanlarına hakiki mermi alıp dolu tüfekle otobüslere binerek gittikleri hiçbir eğitim biçimi yokmuş. “Askerlik yapan herkes bilir, tüfekle eğitimde bile mermiler atışın hemen öncesinde sayılarak verilir” diyor. Otobüslere dolu silahla binilip gidilen, yaşları 18’den başlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca böyle bir eğitim ya da tatbikata katılmazmış.

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Zaten askeri öğrencilerden bazıları o silahları ve mermileri darbeye direnen sivil vatandaşlara ve polislere karşı havaya ateş ederek kullandı. Bunun suç olduğunu bilmemeleri mümkün mü? Neyse bu konular dosyanın gönderildiği İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden ele alınacak. Gerçek eninde sonunda ortaya çıkacak. Biz davanın takipçisi olacağız, şehitlerimiz, gazilerimiz ve ihanete uğrayan milletimiz adına.