FETÖ yargılamaları için ‘Engizisyon’ benzetmeli kamikaze mütalaa

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Darbe girişiminden sonra yargıda 4 bine yakın hâkim ve savcı ihraç edilmesine rağmen 2016’dan bu yana hâlâ varlığını koruyan kripto hâkim ve savcıların verdikleri kararlar gündemden düşmüyor. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Olay İzmir Adliyesi’nde gerçekleşti.

BYLOCKÇU FETÖ ÜYESİ

İzmir Başsavcılığı’nda terör suçlarına bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı İ.L.’nin tutuklu olan örgüt yöneticilerinden birinin tahliyesi için verdiği 14 Mart 2022 tarihli mütalaada yalnızca FETÖ üyesinin tahliyesini istemekle kalmıyor âdeta örgütün tüm suçlarını aklıyor.

Önce, savcı İ.L.’nin, hakkında skandal tahliye mütalaası yazdığı FETÖ üyesi Ahmet Yenisarı’nın kim olduğunu anlatayım...

12 Ocak 2022 günü gözaltına alınıp tutuklanan FETÖ üyesi Ahmet Yenisarı hakkında 31 Şubat 2022 tarihinde “FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak” suçundan iddianame düzenlendi.

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İddianameye göre Yenisarı’nın, FETÖ’nün KHK ile kapatılan Atılımcı Çalışanlar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Çiğli Talebelerini Okutma Koruma Sosyal ve Kültürel Yardım Derneği Tüm Çalışan Dernekleri Federasyonu isimli derneklerde gececi başkan, yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu başkanı şeklinde kayıtları bulunuyor.

Örgütün Çiğli’deki yöneticilerinden olan Yenisarı örgüt toplantılarının aktif katılımcısı. Bank Asya’da 1997’de açmış olduğu hesabında FETÖ elebaşının 31 Aralık 2013’te verdiği talimat ile artış gerçekleştiriyor.

2011-2013 yılları arasında FETÖ’nün Cihan Medya, Işık Sigorta ve Kimse Yok mu Derneği’ne 2015 yılında kart üzerinden işlem yapıyor.

FETÖ’nün kripto haberleşme sistemi Bylock’ta 409350 ID nolu kullanıcısı olduğu ortaya çıkıyor. Örgüt üyeleri arasında “Ahmet Başkan” olarak kodlanan Yenisarı hakkında verilen ifadeler var. FETÖ mensupları Yenisarı’nın Çiğli bölgesindeki yöneticilerden olduğunu söylüyor.

ENGİZİSYON, FUTBOL TARAFTARI, SİVRİSİNEK

yenisarı, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek 5 Nisan 2022 tarihindeki duruşmayı beklerken avukatı tahliye talebinde bulunuyor. Ağır Ceza Mahkeme savcısı İ.L., 14 Nisan 2022 tarihinde tahliye edilmesi yönünde Kuran’ı Kerim’deki bazı ayetleri de alet ederek şu skandal mütalaayı yazıyor:

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“Ceza sorumluluğunun şahsiliği beşeri ve evrensel en temel ilkesi olduğu gibi uygulanmadığı yerlerde; Kanun vardır ancak hukuk yoktur.

Engizisyon mahkemeleri güya kanunla işliyordu. Fakat devlete isyan eden veya muhalif grubun sadece isyan edenleri değil tüm taraftarları, akrabaları, çoluk ve çocuklarını hatta mezardan ölüleri çıkartıp cezalandırdığı için tarihe vahşet ve ilkellik olarak geçmiştir.

Bu, faraza GSY Kulüp Yönetimi İstanbul’da bir örgüt kurup isyana kalkıştı diye, İzmir’de maçlara gitmiş veya kombine bilet almış kişileri kadın, çoluk çocuk demeden örgüt üyesi diye sorumlu tutmaya benzer.

FETÖ’CÜLER 4-5 MİLYONMUŞ

Veya Afrika’da dişi sivrisinek türü sıtma mikrobu yayıyor diye; zarar verdiklerine dair hiçbir delil olmayan, diğer yerlerdeki çoğu masum ve insana faydalı, tüm sinekleri öldürmek gibi zalimane bir davranıştır.

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Hukuk devletinde kolektif ceza sorumluluğu kabul edilmez.

FETÖ elebaşının, TSK’daki bazı unsurlarını iğfal ve dünya hırs ve emellerine alet etmekle; 15 Temmuz 2016’da devlete karşı girişilen ve belki 4-5 bin kişinin irade ve teşebbüs ettiği ihtilali, arkadaş ve taraftar olsa bile 4-5 milyon kişiye, yani yetişkin nüfus olan 30-40 milyonun, yüzde 15’ini terörist ilan etmek ve devletin hasmı haline getirmenin Ceza Kanunu’nun 1. maddesindeki toplum barışını koruma amacına aykırı olduğu kanaatiyle; delil durumu ve sanığın menfur ihtilale teşebbüs suçunu bizzat işlediğini veya anılan suçu işleyenlere asli fail/doğrudan doğruya birlikte işleyen olarak veya azmettiren ya da suçun işlenmesi için yardım eden sıfatıyla hareket ve bu suretle de iştirak ettiğini kabule yeterli olmadığından, tutukluluğa itirazın kabulü ile mütalaa olunur.”

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Savcı bu mütalaa sonrası ağır ceza mahkemesinden alınıp adliyede genel soruşturma savcısı yapılmış ama hâlâ görevde olduğunu da belirtmem gerekiyor. Bakalım, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ne yapacak...

Bu arada FETÖ’cü sanık da 5 Nisan’daki duruşmada mahkeme tarafından tahliye edildi.