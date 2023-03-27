Düşen helikopterde suçüstü yakalanan ABD’ye sorular

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Helikopterde ölenlerin PKK’lı teröristler olması, “PKK’ya helikopteri kim verdi, teröristleri kim eğitti?” sorularını gündeme getirdi. Birkaç gün sonra, “olağan şüpheli” ABD Uluslararası Koalisyon Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı, PKK/KCK’nın Suriye yapılanması PKK/YPG’nin sözde komutanı “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin isimli teröriste başsağlığı diledi.

Puzzle’ın parçaları birleşmişti; düşen Eurocopter AS350 tipi helikopter olsa da içindekiler Amerikan malı PKK’lı teröristlerdi.

KAZADA 9 TERÖRİST ÖLDÜ

Kısa süre sonra detaylar ortaya çıktı; PKK/KCK’nın uzun yıllardır barınma, eğitim, lojistik, aktarım üssü olarak kullandığı ve Türkiye’de eylem gerçekleştirmeyi planlayan sözde özel güç mensuplarını eğittiği Irak’ın Gare Alanı’nda düşen bir helikopterde ölen teröristlerin, PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde Anti Terör Timi mensupları olduğu ortaya çıktı. PYD/YPG, 17 Mart 2023’te yaptığı açıklamayla; sözde anti terör birimini taşıyan iki helikopterin Süleymaniye’ye geçtiği sırada kötü hava koşulları sebebiyle düştüğünü, olayda üst seviyedeki örgüt mensubu Şervan Kobani dahil dokuz YPG mensubunun öldüğünü kabul etti. Ölen teröristlerden Şervan Kobani Kod’un, YPG Siyasi Kanat Sorumlusu Mazlum Kobani Kod Ferhad Abdi Şahin’in öz yeğeni olduğu ortaya çıktı.

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ARANAN TERÖRİST HELİKOPTERDEYDİ

Ölen teröristlerden bir diğerinin ise Türk vatandaşı Didar Derik Kod Hamdiye Özbahçeci olduğu belirlendi. 2013 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan Hamdiye Özbahçeci, uzun yıllardır örgüt içinde özel birimler içerisinde faaliyet yürüttü. Didar Derik Kod terör örgütüne üye olmak suçundan Türkiye’de aranıyordu.

ABD BESLEMESİ TERÖRİSTLER

ABD’nin, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle 2014 yılında başlattığı PYD/YPG’ye destek sürecinde, on binlerce TIR askeri yardımının yanı sıra helikopter ve dron kullanım eğitimi gibi birçok yeteneği terör örgütüne kazandırdığı da biliniyor.

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Son olarak ABD üslerinde PYD/YPG’ye bağlı Anti Terör Birimi (YAT) ile Komandos Birimi denilen özel birliklerin oluşturulduğu ve düzenli maaşa bağlandığı da Türk güvenlik güçlerince elde edilen güncel bilgiler arasında.

TERÖRİST DESTEKÇİSİ ABD’YE SORULAR

Helikopter kazasıyla suçüstü yakalanan, DEAŞ ile mücadele koalisyonuna liderlik eden ABD’nin cevaplaması gereken, Türk kamuoyunun merak ettiği bazı sorular var:

1- ABD üslerinde eğitilen, ABD tarafından donatılan ve maaşları ödenen Anti Terör Birimi (YAT) içerisinde Türkiye’deki mahkemelerce PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle aranan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hamdiye Özbahçeci niye var?

2- Koalisyon tarafından pilotaj eğitimi verilen bu Anti Terör Birimi (YAT) mensupları Suriye’den Irak’ın kuzeyine geçerek Kandil’e yürüme mesafesindeki Süleymaniye’ye niye gidiyorlar?

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3- ABD üssünün de bulunduğu Süleymaniye Havaalanı’na bu teröristler helikopter ile nasıl bu kadar kolay uçuş gerçekleştirebiliyorlar?

ABD’nin müttefiki olan Türkiye’ye bu cevapları vermesi gerekirken, 18 Mart 2023 tarihinde ABD Birleşik Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü tarafından ölen teröristler için başsağlığı mesajı yayınlandı.

PKK/YPG VE TALABANİ İŞBİRLİĞİ

Irak’ın kuzeyinde Barzani’ye bağlı KDP Yönetimi, PKK/KCK ile mücadele ederken, Talabani’ye bağlı KYB Yönetimi ise PKK’lı teröristlerle işbirliği yapıyor. Bu nedenle, Bafel Talabani’nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin kontrolündeki Süleymaniye Havaalanı’nın, PKK/KCK tarafından lojistik merkez gibi nasıl kullanıldığı, üzerinde dikkatle durulması gereken diğer bir konu.

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Türkiye’nin Irak’ın uzeyi ve Suriye’de PKK/KCK/YPG’ye yönelik başarılı operasyonları sonucu çok sayıda üst düzey kadrosunu kaybeden PKK/KCK’nın, Suriye kuzeyindeki ABD desteğine benzer bir şekilde, Irak kuzeyinde de KYB desteğini aldığı anlaşılıyor.

SÜLEYMANİYE PKK ÜSSÜ OLDU

Süleymaniye’nin son yıllarda PKK/KCK’nın Irak kuzeyindeki en önemli üslenme ve barınma merkezi haline geldiği görülüyor. Zira Talabani yönetimindeki KYB’nin Türkiye karşıtı tutumunun bir sonucu olarak Süleymaniye’yi; barınma, lojistik, propaganda, yaralıların tedavi edilmesi, uluslararası piyasalardan teknolojik malzemelerin Suriye ve Irak’a aktarımı gibi stratejik ve önemli hususlarda PKK/KCK’nın kullanımına açtığı yönünde bilgiler var. KYB lideri Bafel Talabani PKK/YPG’ye verdiği desteği saklama ihtiyacı da duymuyor. 17 Mart 2023 tarihinde PKK/KCK-PYD/YPJ, YAT (Yekineyen Anti Terör) yamalı bir üniforma ile Süleymaniye Serçınar’da fotoğraf vermesi bunun en somut göstergesi.