DEAŞ’lı ‘Yalnız Kurt’ teröristlerin hedefi neydi, 10 saatte nasıl yakalandılar?

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6 Kasım 2022’de de İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı gerçekleştiren PKK/YPG’li teröristleri de benzer sürede yakalayan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ekibini kutlamak gerek.

Olayın ilk anından itibaren hem alanda hem de teknik imkânlarla organize biçimde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat, Terör, Asayiş, Narkotik Şube dahil tüm polis ekipleri, eşkal ve kimlik bilgileri bulunmayan iki teröristi saklandıkları yerde kıskıvrak yakalamayı başardı. Operasyonun detayları, Emniyet’in adeta iğneyle kuyu kazdığını gösteriyor. Önce şunu söylemek gerekiyor; Türkiye’ye yasal yollardan giriş yapan iki kişinin saldırısının DEAŞ’ın kullandığı teknik olan “Yalnız Kurt” eylemi olduğu saptandı.









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OTOMOBİL ÜZERİNDEN ÇÖZÜLDÜ

Olayın gerçekleşmesiyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Terör, İstihbarat, Asayiş ve Narkotik Şube dahil tüm birimleri harekete geçirerek, saldırının gerçekleştirildiği bölge ablukaya alındı, kamera kayıtları üzerinden çalışmaya başlandı.

Daha önce Emniyet’te eşkal ya da kimlikleri dahil haklarında hiçbir kayıt olmayan teröristleri ele veren ise 2022 yılında Türkiye’ye giriş yapan Polonya plakalı otomobil oldu. Emniyet ekipleri araç bilgilerini çıkardı. Aracı Türkiye’ye sokan kişiye ulaşıldıktan sonra, otomobilin kayıt dışı olarak birçok kez el değiştirdiği tespit edildi. Hatta aracın bir ara internetten de satışa konulduğu belirlendi. Otomobili devralan her isim tek tek tespit edildi. Alınan ifadelerin ardından, sonunda otomobilin son satıcısı üzerinden iki teröristin kimliklerine ulaşıldı. Adreslerinde bulunamayan bu kişilerle irtibatlı olan isimler tek tek tarandı ve sonunda ikametlerinden farklı bir adreste saklanan teröristler yapılan operasyonla 10 saatin sonunda gözaltına alındı.

SİLAH PARÇALARINI ARAZİYE ATTILAR

Saklandıkları yerde saç ve sakal tıraşı olup eşkallerini değiştirmeye çalışan teröristler, kısa sürede yakalanmanın şaşkınlığını yaşadı. Ancak eylemde kullandıkları kurusıkı silahlar ele geçirilemedi. Silahı parçalara ayırıp araziye attıklarını söylediler. Emniyet’te gözaltında konuşmayan teröristler olay yerine götürüldü. Kaçış güzergâhı üzerinde hem keşif yapıldı hem de araziye attıkları silah parçaları arandı. Tam 5 kilometrelik alan içinde yapılan aramada bir silaha ait tüm parçalar bulundu, balistik incelemesinde silahın eylemde kullanıldığı tespit edildi. Diğer silah hala kayıp.

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KARAKÖY, BEYOĞLU VE BALAT’TA KEŞİF



Teröristler eylem konusunda kimsenin kendilerine talimat vermediğini, kiliseye saldırı kararını kendi başlarına aldıklarını ve DEAŞ’ın hedefleri doğrultusunda saldırı düzenlediklerini anlattılar. Saldırganların 21 ve 24 Ocak günlerinde de Beyoğlu, Balat ve Karaköy’deki kiliseler çevresinde de keşif yaptıkları tespit edildi. İki terörist, çevrenin kalabalık, güvenlik önlemlerinin fazla, kaçış güzergâhlarının yoğun olması nedeniyle bu bölgelerde eylemden vazgeçtiklerini anlattılar. Merkezden uzak ve çevresi kalabalık olmayan Kemerburgaz yolu üzerinden otobana çıkarak kaçış imkânı fazla olduğu için Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ni seçtiklerin anlattılar.

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‘YALNIZ KURT’ EYLEMİ

Bir restoranda çalışan teröristlerin profili, eylemde kullandıkları kurusıkı silahlar ve saldırının biçimi ile verdikleri ifadeler DEAŞ’ın “Yalnız kurt” taktiğini gösteriyor. İfade veren Tacik terörist, eylem için kimseden talimat almadıklarını, Gazze’de yaşanan İsrail saldırısı sonrası kendi başlarına karar verdiklerini, zaten bu konuda DEAŞ liderinin “Hıristiyan ve Yahudilerin hedef alınmasını” emrettiğini söyledi. Teröristler saldırı sırasında vurdukları Türk vatandaşı, 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan’ın özel bir hedef olmadığını, eylemin sırasında gelişen bir olay olduğunu söylediler. Saldırı sırasında kilisede ayine katılanlar arasında Polonya Konsolosu da bulunuyordu.

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Olayla ilgili kafaları karıştıran bir başka soru, ayine katılan Polonya Konsolosu’nun takip edilerek özel olarak onun hedef seçilip seçilmediği idi. DEAŞ’lı teröristler Polonya Konsolosu’nun takip edilmediği hatta orada olduğunu da bilmediklerini söylediler.

Amaçlarının DEAŞ liderinin talimatı doğrultusunda kiliseyi hedef almak olduğunu anlatan teröristlerin ellerindeki silahı ayine katılanlara değil de kilise duvarlarına doğrultmasının cevabı ise, teröristlerin diğer büyük DEAŞ saldırılarında olduğu gibi Suriye ve Irak’ta çatışma alanlarında bulunmamış olması şeklinde veriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili 60 şüpheliyi gözaltına aldı, bunlardan 26’sı geri gönderme merkezine aktarıldı. 34’ü ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün adliyeye sevk edildi. Eylem anı ve sonrası aydınlatılan bu saldırının öncesine dair kapsamlı araştırma devam ediyor. Bu olayın en çok tartışılacak yönlerinden biri de bu olacaktır.