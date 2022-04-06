CHP ve İP’de kullanım tarihi sona erenler

Sosyal medyada görmüşsünüzdür; 24 Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti’nin milletvekili adayı olan, FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz kumpasında yargılanmış veya hapis yatmış kişilerden Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, emekli Tuğgeneral Ali Aydın, Albay Ali Türkşen ve Vedat Yenerer yan yana dizilmiş, önlerinde de İP Genel Başkanı Meral Akşener duruyor.
Akşener, gözleri kamerada, arkasındaki Ali Türkşen’e hafifçe eğilerek soruyor: “Ali, buraya FETÖ girebilir mi?”
Diğer üç kişi kameraya sert ve donuk şekilde bakarken Ali Türkşen, hafifçe Akşener’in omzuna doğru eğilerek, haşin bir şekilde “Sıkar abla...” cevabını veriyor.
DOLGU MALZEMESİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR
İşte o resimden geriye yalnızca Meral Akşener kaldı. Önce Ali Yörük, Akşener’in “HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisi” açıklamasına tepki gösterdi ve “Benim gibi Fetullahçı Terör Örgütü’nce mağdur edilen ve benimle aynı hassasiyetlerle İYİ Parti’ye katılan bazı arkadaşlarımızın FETÖ ile mücadeleleri ve mağduriyetleri, magazinsel siyasi söylemlerle dolgu malzemesi yapılmaya çalışılmıştır” diyerek 13 Temmuz 2018 günü istifa etti.
Söylediğinde haklıydı, FETÖ mağdurlarını dolgu malzemesi yapmaya çalışmışlardı.
Bunun, İP’nin 2017’deki kuruluş sürecinde Akşener’in FETÖ konusundaki ithamlara karşı kullandığı, savunma amaçlı bir taktik olduğu, bugünlerde kendisine danışmanlık yapanlar tarafından da açıkça söyleniyor. Hepsi de milletvekili listelerinde seçilemeyecek yerlere konuldukları için TBMM’ye giremeyen FETÖ mağdurları, kullanıldıklarını anladıklarında geç olmuştu.
FETÖ GİREMEZ DEDİK, GİRDİ
Ali Yörük’ten üç hafta sonra Fatih Eryılmaz da istifa etti. 28 Kasım 2018’de ise “Benim yüzümden İYİ Parti’ye oy verenler varsa haklarını helal etsinler” diyerek Ali Türkşen istifasını verdi. O videodaki dördüncü kişi Vedat Yenerer ise epey direndi ama o da “Bu partiye ‘Halası, dayısı, eniştesi FETÖ’cü olan giremez’ dedik, hepsi girdi. İYİ Parti’ye yönetici yapılanların arasındakilerin ailesinde ve sülalesinde FETÖ’cü olan çok” diyerek 18 Ocak 2022’de istifa ettiğini açıkladı.
PKK’NIN ŞUBESİ HDP DAHA ÖNEMLİ
2017’de kurulduğunda tek başına ayakta durmaya çalışan, ulusalcıları, milliyetçileri yanına toplayan Akşener’in, 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri gibi isimlerle yolları ayrıldı. Sonra da İP kurucuları İsmail Ok, Seyit Yücel, Ümit Özdağ ve Milletvekili İsmail Koncuk istifa ettiler. Her birinin istifa mektuplarını ve gerekçelerini toplasanız İP’nin nereden nereye savrulduğunu görmek mümkün olur. Nitekim, yerel seçimler ile birlikte Millet İttifakı olarak seçim hesaplarında PKK’nın siyasi ayağı HDP ile işbirliği daha ağır basmaya başladı. 2023 seçimlerindeki hedefleri için HDP ile yakın durmak, kullanılma tarihi çoktan sona eren ulusalcı ve milliyetçilerle beraber olmaktan daha önemli. CHP’de HDP’ye yakınlaşma konusunda itirazı olanlar da zaman içinde tasfiye edilmişti. İP de aynı iktidar hesabı adına parti içindeki ulusalcı ve milliyetçi kesimi zamana yayarak tasfiye etti.
'HDP’Yİ DERT ETMEYİN, MÜHİM OLAN ERDOĞAN’IN GİTMESİ'
YALNIZ parti tavanında bu kesimler tasfiye edilirken tabanı da idare edecek açıklamalara devam edecekler. Biri ne kadar Atatürkçü, diğeri ne kadar milliyetçi olduğunu söyleyecek. Seçim için son viraja girerken son düzenlemeler de yapılıyor. 2019’da Grup Başkanvekilliği görevinden alınarak Başkanlık Divanı’na getirilen Yavuz Ağıralioğlu, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevinden alınarak Başkanlık Divanı’ndan çıkarıldı. Partinin kritik isimlerinden Koray Aydın da seçime doğru giderken partinin Teşkilat Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi İşler Başkanlığı’na getirildi.
Daha önce parti içindeki tasfiyelere seyirci kalan, ara sıra HDP’ye gösterdiği tepki ile bilinen Yavuz Ağıralioğlu konuyla ilgili ilginç bir açıklama yapmış, “Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. En rencide edici olan kısmı, benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener’in yol arkadaşı ve kurmayıyım.
DAHA ÖNCE GÖRMEDİ Mİ
Hiçbir gerekçe yok. Bu sadece şimdi olmuyor. Grup Başkanvekilliği’nden alındığımı da açıklandığı zaman öğrendim. Parti Sözcülüğü’nden alındığımı da televizyondan öğrendim. Bu hep böyle. Bunlar siyasi karardır. Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere üç dört gündür bakıyorum. FETÖ’cüler zil takıp oynuyor. PKK’lılar ve HDP’liler sevinmiş. İYİ Parti’yi ‘HDP’yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan’ın gitmesi’ zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor.”
Acaba Ağıralioğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yerel seçimlerde PKK’lıların, FETÖ’cülerin zil çalıp oynadığını görmedi mi? 2023 seçimlerinde tüm umutlarını Millet İttifakı’nın iktidarına bağlamadılar mı? İttifak ortakları, devletten atılan FETÖ’cülere umut dağıtırken, PKK’nın siyasi ayağı HDP’lileri koruyup kollarken de göremedi mi?
Tıpkı CHP’de olduğu gibi İP’de de, yönetimde ulusalcı ve milliyetçi bilinen ve PKK’nın siyasi ayağı HDP’yi kızdıracak kişiler istenmiyor, Ağıralioğlu’nun dediği gibi politikaları basit; “HDP’yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan’ın gitmesi”.
CHP ve İP’de kullanım tarihi sona erenler
Sosyal medyada görmüşsünüzdür; 24 Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti’nin milletvekili adayı olan, FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz kumpasında yargılanmış veya hapis yatmış kişilerden Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, emekli Tuğgeneral Ali Aydın, Albay Ali Türkşen ve Vedat Yenerer yan yana dizilmiş, önlerinde de İP Genel Başkanı Meral Akşener duruyor.
Akşener, gözleri kamerada, arkasındaki Ali Türkşen’e hafifçe eğilerek soruyor: “Ali, buraya FETÖ girebilir mi?”
Diğer üç kişi kameraya sert ve donuk şekilde bakarken Ali Türkşen, hafifçe Akşener’in omzuna doğru eğilerek, haşin bir şekilde “Sıkar abla...” cevabını veriyor.
DOLGU MALZEMESİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR
İşte o resimden geriye yalnızca Meral Akşener kaldı. Önce Ali Yörük, Akşener’in “HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisi” açıklamasına tepki gösterdi ve “Benim gibi Fetullahçı Terör Örgütü’nce mağdur edilen ve benimle aynı hassasiyetlerle İYİ Parti’ye katılan bazı arkadaşlarımızın FETÖ ile mücadeleleri ve mağduriyetleri, magazinsel siyasi söylemlerle dolgu malzemesi yapılmaya çalışılmıştır” diyerek 13 Temmuz 2018 günü istifa etti.
Söylediğinde haklıydı, FETÖ mağdurlarını dolgu malzemesi yapmaya çalışmışlardı.
Bunun, İP’nin 2017’deki kuruluş sürecinde Akşener’in FETÖ konusundaki ithamlara karşı kullandığı, savunma amaçlı bir taktik olduğu, bugünlerde kendisine danışmanlık yapanlar tarafından da açıkça söyleniyor. Hepsi de milletvekili listelerinde seçilemeyecek yerlere konuldukları için TBMM’ye giremeyen FETÖ mağdurları, kullanıldıklarını anladıklarında geç olmuştu.
FETÖ GİREMEZ DEDİK, GİRDİ
Ali Yörük’ten üç hafta sonra Fatih Eryılmaz da istifa etti. 28 Kasım 2018’de ise “Benim yüzümden İYİ Parti’ye oy verenler varsa haklarını helal etsinler” diyerek Ali Türkşen istifasını verdi. O videodaki dördüncü kişi Vedat Yenerer ise epey direndi ama o da “Bu partiye ‘Halası, dayısı, eniştesi FETÖ’cü olan giremez’ dedik, hepsi girdi. İYİ Parti’ye yönetici yapılanların arasındakilerin ailesinde ve sülalesinde FETÖ’cü olan çok” diyerek 18 Ocak 2022’de istifa ettiğini açıkladı.
PKK’NIN ŞUBESİ HDP DAHA ÖNEMLİ
2017’de kurulduğunda tek başına ayakta durmaya çalışan, ulusalcıları, milliyetçileri yanına toplayan Akşener’in, 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri gibi isimlerle yolları ayrıldı. Sonra da İP kurucuları İsmail Ok, Seyit Yücel, Ümit Özdağ ve Milletvekili İsmail Koncuk istifa ettiler. Her birinin istifa mektuplarını ve gerekçelerini toplasanız İP’nin nereden nereye savrulduğunu görmek mümkün olur. Nitekim, yerel seçimler ile birlikte Millet İttifakı olarak seçim hesaplarında PKK’nın siyasi ayağı HDP ile işbirliği daha ağır basmaya başladı. 2023 seçimlerindeki hedefleri için HDP ile yakın durmak, kullanılma tarihi çoktan sona eren ulusalcı ve milliyetçilerle beraber olmaktan daha önemli. CHP’de HDP’ye yakınlaşma konusunda itirazı olanlar da zaman içinde tasfiye edilmişti. İP de aynı iktidar hesabı adına parti içindeki ulusalcı ve milliyetçi kesimi zamana yayarak tasfiye etti.
'HDP’Yİ DERT ETMEYİN, MÜHİM OLAN ERDOĞAN’IN GİTMESİ'
YALNIZ parti tavanında bu kesimler tasfiye edilirken tabanı da idare edecek açıklamalara devam edecekler. Biri ne kadar Atatürkçü, diğeri ne kadar milliyetçi olduğunu söyleyecek. Seçim için son viraja girerken son düzenlemeler de yapılıyor. 2019’da Grup Başkanvekilliği görevinden alınarak Başkanlık Divanı’na getirilen Yavuz Ağıralioğlu, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevinden alınarak Başkanlık Divanı’ndan çıkarıldı. Partinin kritik isimlerinden Koray Aydın da seçime doğru giderken partinin Teşkilat Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi İşler Başkanlığı’na getirildi.
Daha önce parti içindeki tasfiyelere seyirci kalan, ara sıra HDP’ye gösterdiği tepki ile bilinen Yavuz Ağıralioğlu konuyla ilgili ilginç bir açıklama yapmış, “Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. En rencide edici olan kısmı, benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener’in yol arkadaşı ve kurmayıyım.
DAHA ÖNCE GÖRMEDİ Mİ
Hiçbir gerekçe yok. Bu sadece şimdi olmuyor. Grup Başkanvekilliği’nden alındığımı da açıklandığı zaman öğrendim. Parti Sözcülüğü’nden alındığımı da televizyondan öğrendim. Bu hep böyle. Bunlar siyasi karardır. Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere üç dört gündür bakıyorum. FETÖ’cüler zil takıp oynuyor. PKK’lılar ve HDP’liler sevinmiş. İYİ Parti’yi ‘HDP’yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan’ın gitmesi’ zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor.”
Acaba Ağıralioğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yerel seçimlerde PKK’lıların, FETÖ’cülerin zil çalıp oynadığını görmedi mi? 2023 seçimlerinde tüm umutlarını Millet İttifakı’nın iktidarına bağlamadılar mı? İttifak ortakları, devletten atılan FETÖ’cülere umut dağıtırken, PKK’nın siyasi ayağı HDP’lileri koruyup kollarken de göremedi mi?
Tıpkı CHP’de olduğu gibi İP’de de, yönetimde ulusalcı ve milliyetçi bilinen ve PKK’nın siyasi ayağı HDP’yi kızdıracak kişiler istenmiyor, Ağıralioğlu’nun dediği gibi politikaları basit; “HDP’yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan’ın gitmesi”.