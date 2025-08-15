CHP Lideri’nin iftirası böyle çöktü... Kapki’nin üç ifadesine ne diyecek?

Haberin Devamı

Soruşturmayı önce gizli tanıklar üzerinden sonra açık tanıklık yapan isimler üzerinden itibarsızlaştırmaya giriştiler. Özgür Özel, İBB bürokratları, İmamoğlu’nun kasaları Ertan Yıldız, Ali Nuhoğlu, Adem Soytekin gibi isimlerin ve işadamlarının itirafçı olmasından sonra “Tehditle ifade alıyorlar” diyerek savcılara saldırdı.

Şimdi ise ‘İBB Borsası’ kurduklarını iddia ederek daha önce Mehmet Yıldırım şimdi de Mücahit Birinci isimli paragöz bir avukat üzerinden savcıları töhmet altında bırakarak, yolsuzluk ve rüşveti aklamaya çalışıyor. Kapki’nin milyon dolarlar vererek tuttuğu avukatları varken özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi’nde yöneticilik yapmış Mücahit Birinci ile görüşmek istemesi neyin peşinde olduğunu gösteriyordu. Adliye üzerinde etkisi olduğunu düşündüğü bir avukat aracılığı ile tahliye edilmek. Nitekim, Mücahit Birinci ya paragöz olduğu için kendi ayağıyla ya da Kapki’nin çağırması üzerine avukatlık vekaleti çıkartarak 31 Temmuz günü cezaevinde ziyarete gitmiş.

Haberin Devamı

Birinci ya para kazanma hırsından dolayı kendi girişimiyle ya da Kapki’nin kurduğu tuzak sonucu; 24 Mayıs, 18 Temmuz ve 7 Ağustos’ta üç etkin pişmanlık ifadesi verip tahliye olamayan Murat Kapki ile 31 Temmuz’da görüşmüş. 8 Ağustos tarihli tutukluluk incelemesinde Sulh Ceza Hâkimliği ifadesinde konudan bahsetmiş. 12 Ağustos’ta da Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş.

KAPKİ GAZETECİLERE PARA İDDİASINI YALANLADI

Kapki, Birinci’nin önüne koyduğu ifade metni ve 2 milyon dolar karşılığı tahliye edilebileceğini iddia eden bir dilekçeyi savcılığa göndermiş. El yazısıyla hazırladığı dilekçesinde benim de adımı geçirmiş, hakkında yalan yanlış şeyler yazdığımı iddia etmiş. Mücahit Birinci bunları yalanlasa da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Elbette ben de adım geçtiği için şikayetçi olacağım. Cezaevinde görüşme kayıtları varsa savcılık soruşturması sonucu gerçek daha net olarak ortaya çıkacaktır. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı dün Murat Kapki’nin ifadesini almış. Kapki, ifadesinde Birinci’nin kendisinden talep ettiği 2 milyon dolardan savcılara ya da gazetecilere para verileceğine dair bir söz söylemediğine yer vermiş.

Haberin Devamı

KAPKİ’NİN ÖNCEKİ ÜÇ İFADESİ

Gelelim Murat Kapki’nin hakkımda “Yalan yazıyor, konuşuyor” iddiasına... Murat Kapki ile ilgili yazdığım ve söylediğim her şey, 24 Mayıs, 18 Temmuz ve 7 Ağustos tarihli etkin pişmanlık ifadelerine dayanmaktadır. Murat Kapki’nin Mücahit Birinci hakkındaki iddialarına itibar edip “Sayın Kapki” diye hitap eden Özgür Özel, avukatları başka isimler olduğu 24 Mayıs, 17 Temmuz ve 7 Ağustos’ta verdiği ifadelerinde, Ekrem İmamoğlu, kasası olan ortağı Hüseyin Köksal, İmamoğlu’nun sağkolu Murat Ongun ve yolsuzluklarda ortağı olan firari Emrah Bağdatlı hakkında anlattıklarına ne diyecek merak ediyorum.

KAPKİ: ONGUN BAĞDATLI’NIN ORTAĞI

Haberin Devamı

Kapki, 26 Haziran’daki ifadesinde şunları söylemişti: “Konser, etkinlik, milli bayramlarla ilgili organizasyonlar tarafında da Murat Ongun, Emrah Bağdatlı’nın üzerinden süreci yönetmektedir. Bu alanda da fiiliyatta sahibi olduğu şirketler bulunmaktadır. Emrah Bağdatlı’nın ortak olduğu tüm şirketler aslında Murat Ongun’undur. Hüseyin Köksal, bahsi geçen bu ihalelerden elde edilen kârın kendi hissesine düşen kısmının yüzde 60’ını Murat Ongun vasıtasıyla Ekrem İmamoğlu’na (SİSTEM’e) aktardı. Bu hususu Hüseyin Köksal bana bizzat anlattığından dolayı biliyorum. SİSTEM içerisinde biriken bu paraların Ekrem İmamoğlu’nun siyasi istikbalinin inşası, Olay TV’nin satın alınması, Taksim Gümüşsuyu’nda bulunan Tarih dergisinin bulunduğu binanın satın alınmasında kullanıldığını yine Hüseyin Köksal’ın bana anlatmasından dolayı biliyorum.



Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun çok samimilerdi. Hemen hemen her gün Hüseyin Köksal’ın Zorlu Raffles’da bulunan dairesinde önce gizli toplantı, akabinde de alem yaparlardı. Emrah Bağdatlı, İBB’de hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen piyasada Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’ndan aldığı güçle ‘İstanbul şehrinin anahtarı benim elimde’ şeklinde söylemlerle dolaşarak algı yaratmaktaydı.”

Haberin Devamı

KAPKİ: PARALAR İMAMOĞLU SİSTEMİNE



Kapki, 7 Ağustos 2025 tarihli ifadesinde de şunları anlattı: “Önceki ifademde bahsetmiş olduğum Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve beraberindekilerin tekne kiralayarak Yunanistan’a gittikleri hakkında bilgiler vermiştim. Bu ifademi somutlaştırmak adına benim aracılığımla kiralanan teknenin bilgilerini belirtmek istiyorum. Bu gezi, 14/06/2024 tarihinde Marmaris Limanı’ndan Ubi Bene isimli yelkenli tekne ile gerçekleşmiştir. Bu teknenin transitlog kayıtları Marmaris Liman Başkanlığı’ndan istenildiğinde, zaten bu tekne ile kimlerin seyahat ettiği net bir şekilde ortaya çıkacak olup benim ifademi somutlaştıracaktır. Bu teknede Soner Yalçın, Halide Didem Kurt, Zeynep Ayten, Gözdem Ongun, Uğur Ongun, Reyhan Lal Ongun, Nihat Koray Ongun, Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Ayşegül Köksal ve Ali Köksal’ın birlikte seyahat ettikleri ilgili kayıtlar istenildiğinde ortaya çıkacaktır.

Haberin Devamı

Ramazan bayramlarında Murat Ongun, Kültür A.Ş. kanalıyla ben ve benim gibi bazı şirketlerden market kartı almak için Kültür A.Ş. hesabına para göndermemizi veya market kartı göndermemizi istiyordu. Senede ben de BVA olarak 500 bin TL civarı parayı Kültür A.Ş. hesabına gönderiyordum. Daha önceki ifademde de bahsettiğim üzere Gönül Dursun isimli muhasebeci, Hüseyin Köksal’ın yine daha önceki ifadelerimde bahsettiğim gizli finans işlerini bilmektedir. Hüseyin Köksal’ın BVA şirketinden almış olduğu kâr paylarının EKREM İMAMOĞLU’NUN SİSTEMİ’ne nasıl aktarıldığını, bu paranın bankadan çekilmesi, başka hesaplara aktarılması hususlarını Gönül Dursun isimli şahıs net olarak bilmektedir.”

İBB soruşturmalarını itibarsızlaştırayım derken kendi kalesine öyle bir gol atan Özgür Özel, Mücahit Birinci’nin önüne koyduğu itirafları yalan olduğu için imzalamayan Murat Kapki’nin kendi iradesiyle verdiği üç ifadesini de doğrulamış oldu.