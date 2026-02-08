 Korkunç biri: Dilan Yeşilgöz

Haberin Devamı

Dilan Yeşilgöz’ü bu başarıya ulaştıran dört temel özelliği:

- BİR: İsrail’e sonsuz / sınırsız destek vermek.

- İKİ: Filistin’i savunanlara göz açtırmamak.

- ÜÇ: Başörtüsünün kamuda yasaklanmasını savunmak.

- DÖRT: Göçmen karşıtlığı yapmak.

*

Bu dört temel özellik, Dilan Yeşilgöz’ün “Göçmenlik / Kürtlük / Alevilik” açısından değerlendirilecek biri olmadığını ortaya koyuyor.

Onu değerlendirmek için tek bir açıya ihtiyaç var: İnsanlık açısı.

*

İnsanlık açısından Dilan Yeşilgöz’ün durumu şu:

*

Amsterdam sokaklarında düzenlenen İsrail karşıtı bir gösteriye katılan sıradan bir Hollandalı...

Ondan çok daha insan, ondan çok daha Kürt, ondan çok daha Alevi, ondan çok daha bizden.

KAYBEDİLMESİ KAÇINILMAZ SAVAŞLAR

- Deprem bölgesinde yapılan on binlerce konuta karşı açılan her türlü savaş.

*

- Emekli maaşlarının yeterli olduğu anlatısı üzerinden girişilen her türlü savaş.

*

- Trump’ı ahlaki açıdan köşeye sıkıştırmayı amaçlayan her türlü savaş.

MUZ VE MAYMUN

Bir süre önce Türkiye’de tribünde bir siyah futbolcuya muz sallanmıştı.

*

Hatırlıyorum:

- Irkçılık diye nasıl da ayıplamıştık bu olayı.

- Muz göstermenin “maymun” iması taşıdığını kanıtlamaya çalışmıştık.

- Nasıl da günlerce tartışmıştık konuyu.

*

Şu işe bakın hele:

*

Sıradan bir tribün holiganı değil koca ABD Başkanı...

İma yollu değil yekten göstererek...

İki siyah insanı doğrudan maymun olarak tasvir eden bir paylaşım yapıyor.

*

Dünyanın çivisi gerçekten çıktı sanırım.

KOMPLOCULARIN GÜNLERİ GELDİ

Epstein günleri, komplocuların en sevdiği günler.

*

Epstein’in ölmediğini, İsrail’de elini kolunu sallayarak yaşadığını gösteren yapay zekâ fotoğrafı, şu sıralar komplocuların en sevdiği fotoğraf.

*

Epstein’in gerçekten öldüğüne inananların kafayı çıkaramayacakları günler bugünler.

YAKTIN BİZİ CHOMSKY

Epstein denilen sapıkla kurduğun kirli ilişki yüzünden...

- Egemenlere başkaldıranlara kuşkuyla bakar olduk.

- Filozoflara güvenemez olduk.

- Anarşist hareketlere sempati besleyemez olduk.

- İnsan hakları savunucularından uzak durur olduk.

- Dil biliminden bile nefret eder olduk.

Yaktın perişan eyledin bizi bre Chomsky.

BİR ARAYA GELMESİ ZOR İKİLİLER

- Tanju Özcan / Sezgin Tanrıkulu.

- Melih Gökçek / Bülent Arınç.

- Özgür Özel / Kemal Kılıçdaroğlu.

- Trump / Uykucu Joe.

ŞAİR NE DEMEK İSTİYOR

Keçiören’in CHP’li Belediye Başkanı, son paylaşımında şöyle yazmış:

*

“Dava insanlık davasıdır. ‘Nizam-ı alem, ilay-ı kelimetullah’ davamızdır. Vesselam.”

*

Şair, burada şunları demek istiyor:

- Ben CHP’den ayrılacağım.

- AK Parti’ye transfer olacağım.

- Aniden duyup da şok olmayın.

- Belki Mansur da benimle gelir.

- Neyse orasını karıştırmayın.

- By by Özgür Bey.

- By by sevgili örgütlerimiz.