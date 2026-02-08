 Korkunç biri: Dilan Yeşilgöz

Paylaş
Dilan Yeşilgöz’ü bu başarıya ulaştıran dört temel özelliği:
- BİR: İsrail’e sonsuz / sınırsız destek vermek.
- İKİ: Filistin’i savunanlara göz açtırmamak.
- ÜÇ: Başörtüsünün kamuda yasaklanmasını savunmak.
- DÖRT: Göçmen karşıtlığı yapmak.
*
Bu dört temel özellik, Dilan Yeşilgöz’ün “Göçmenlik / Kürtlük / Alevilik” açısından değerlendirilecek biri olmadığını ortaya koyuyor.
Onu değerlendirmek için tek bir açıya ihtiyaç var: İnsanlık açısı.
*
İnsanlık açısından Dilan Yeşilgöz’ün durumu şu:
*
Amsterdam sokaklarında düzenlenen İsrail karşıtı bir gösteriye katılan sıradan bir Hollandalı...
Ondan çok daha insan, ondan çok daha Kürt, ondan çok daha Alevi, ondan çok daha bizden.
KAYBEDİLMESİ KAÇINILMAZ SAVAŞLAR
- Deprem bölgesinde yapılan on binlerce konuta karşı açılan her türlü savaş.
*
- Emekli maaşlarının yeterli olduğu anlatısı üzerinden girişilen her türlü savaş.
*
- Trump’ı ahlaki açıdan köşeye sıkıştırmayı amaçlayan her türlü savaş.
MUZ VE MAYMUN
Bir süre önce Türkiye’de tribünde bir siyah futbolcuya muz sallanmıştı.
*
Hatırlıyorum:
- Irkçılık diye nasıl da ayıplamıştık bu olayı.
- Muz göstermenin “maymun” iması taşıdığını kanıtlamaya çalışmıştık.
- Nasıl da günlerce tartışmıştık konuyu.
*
Şu işe bakın hele:
*
Sıradan bir tribün holiganı değil koca ABD Başkanı...
İma yollu değil yekten göstererek...
İki siyah insanı doğrudan maymun olarak tasvir eden bir paylaşım yapıyor.
*
Dünyanın çivisi gerçekten çıktı sanırım.
KOMPLOCULARIN GÜNLERİ GELDİ
Epstein günleri, komplocuların en sevdiği günler.
*
Epstein’in ölmediğini, İsrail’de elini kolunu sallayarak yaşadığını gösteren yapay zekâ fotoğrafı, şu sıralar komplocuların en sevdiği fotoğraf.
*
Epstein’in gerçekten öldüğüne inananların kafayı çıkaramayacakları günler bugünler.
YAKTIN BİZİ CHOMSKY
Epstein denilen sapıkla kurduğun kirli ilişki yüzünden...
- Egemenlere başkaldıranlara kuşkuyla bakar olduk.
- Filozoflara güvenemez olduk.
- Anarşist hareketlere sempati besleyemez olduk.
- İnsan hakları savunucularından uzak durur olduk.
- Dil biliminden bile nefret eder olduk.
Yaktın perişan eyledin bizi bre Chomsky.
BİR ARAYA GELMESİ ZOR İKİLİLER
- Tanju Özcan / Sezgin Tanrıkulu.
- Melih Gökçek / Bülent Arınç.
- Özgür Özel / Kemal Kılıçdaroğlu.
- Trump / Uykucu Joe.
ŞAİR NE DEMEK İSTİYOR
Keçiören’in CHP’li Belediye Başkanı, son paylaşımında şöyle yazmış:
*
“Dava insanlık davasıdır. ‘Nizam-ı alem, ilay-ı kelimetullah’ davamızdır. Vesselam.”
*
Şair, burada şunları demek istiyor:
- Ben CHP’den ayrılacağım.
- AK Parti’ye transfer olacağım.
- Aniden duyup da şok olmayın.
- Belki Mansur da benimle gelir.
- Neyse orasını karıştırmayın.
- By by Özgür Bey.
- By by sevgili örgütlerimiz.
