Buzdağının görünen kısmı: Kimin parası kimin cebinde belli değil

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Meğer CHP’liler yıllardır konuyu, paraları ve görüntüleri biliyorlarmış. Bu kişilerden birisi de CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından durumu kurtarmak için yapılan açıklamaya “Konuştukça batıyorlar” yorumunu yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “kasası” denilen Fatih Keleş’in bir avukatlık bürosuna getirip sayması dört saati bulan paranın nereden geldiği, nereye gittiğine dair muammayı ise İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın açtığı soruşturma çözecek.

İMAMOĞLU BİLİYOR MUYDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “...İstanbul CHP İl Başkanlığı’nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde...” şeklindeki sözleri ise olan bitenden haberdar olduğunu gösteriyor.

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İmamoğlu, balya balya sayma görüntüleri ortaya çıkan paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için yapılan bir işlem olduğunu söylüyor. Buna rağmen CHP’nin o dönemdeki avukatı Mustafa Kemal Çiçek, binanın yasal olarak CHP Genel Merkezi’nin parasıyla alındığı açıklaması yapıyor. Elbette bu iki farklı açıklama not alınması gereken bir ayrıntı. Çünkü bu ayrıntı soruşturma sonucunda gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak.

KANUNA AYKIRI

Para sayma görüntüleri gibi CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın yaptığı açıklama da ortalığı karıştırdı. Bir yoruma göre; Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı ve çok baş ağrıtacak olan açıklamada, tıpkı İmamoğlu gibi “Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir” denildi. Bu cümlenin devamında, “Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır” denilerek 9 Aralık 2019 tarihinde 15 milyon 510 bin TL’nin elden alındığına dair resmi hiçbir kıymeti olmayan imzalanmış A4 kâğıdı görüntüsü paylaşıldı. “Tesellüm Tutanağı” başlıklı kağıtta, “İstanbul Sarıyer Ayazağa Mah. 7752 ada 2 parselde C blokta bulunan 14 adet bağısız bölümün satışına ilişkin olarak nakden haricen 15.510.000 TL (onbeşmilyonbeşyüzonbinlira) teslim alınmıştır.09.12.2019” yazıyor.

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Altında da teslim eden olarak o dönem CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın, teslim alan olarak Ali Rıza Braka’nın imzası yer alıyor. Ayrıca en altta da “ofisimde teslim tesellüm yapılmıştır” notunun altında avukat Gökhan Taşkapan’ın imzası yer alıyor.

BALYALAR BAĞIŞ PARASIYMIŞ

CHP Genel Merkezi’nden görevli tek bir yetkilinin bulunmadığı o para sayma görüntülerinde eski il başkan danışmanı Can Poyraz da yer alırken, asıl üzerinde durulması gereken kişi ise Ekrem İmamoğlu’nun kasası denilen İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş. Keleş hakkında en çok bilgiyi eski yeni CHP’liler paylaşıyor; akıl almaz paralar, ihaleler, komisyonlar...Kimin parası kimin cebinde belli değil.

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Biz dönelim görüntülere ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın, İstanbul İl Başkanlık binası alımı ile ilgili olduğunu söylediği paraların kaynağı ile ilgili bölüme.

İl Başkanlığı paranın kaynağını şöyle izah ediyor: “Ayrıca il binasının satın alınması konusunda 2019 yılı yazında ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ isminde bağış kampanyası yapılmıştır. Söz konusu bağış kampanyasının reklam filmi açık kaynaklardan görülebilir. Görüntüler, 9 Aralık 2019 tarihinde mal sahibine kapora ödenmesine ilişkindir.”

Yani il binasının alımı için masada kule yapılan balya balya paraların kaynağı “Bir Tuğla da Sen Koy” isimli bağış kampanyasıymış. Görüntülerde TL yanında deste deste dövizlerin bulunduğu milyonlarca lira kim ya da kimler tarafından bağışlandı, makbuzları kesildi mi ve nereye harcandı? Hepsi geniş bir soruşturmayla ortaya çıkacaktır.

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BİNA CHP’NİN PARASIYLA ALINDI

O dönem CHP’de görev yapanlar, kampanyanın son derece başarısız olduğunu bu balyaların bağış parası olmadığını söylüyorlar. Bir de “Kampanya için açılan banka hesabı ortada dururken, bağışlar balya balya İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’e mi verilmiş?” diye soruyorlar.

Sadece CHP İl Başkanlığı’nın açıklamasındaki gariplik ve tutarsızlıklar değil, asıl bombayı 2019’da binanın alım sırasında işin tam göbeğinde bulunan CHP Genel Merkezi’nin avukatı olan Mustafa Kemal Çiçek patlattı. Çiçek, şu açıklamayı yaptı: “Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum! 30 milyon TL’nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım, Ocak 2020 de Hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir.”

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Kısaca,Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl yönetimi paraların il binası alımı için olduğunu söylüyorlar. CHP’nin avukatı, binanın CHP Genel Merkezi’nin parasıyla alındığını ve ödemenin de banka üzerinden yasal biçimde yapıldığını söylüyor. Yani ortada İmamoğlu, Fatih Keleş, CHP İl yönetiminin olduğu garip bir durum var. Savcılık soruşturması bu garipliği ortadan kaldıracaktır.

ŞANTAJI NEDEN ŞİKÂYET ETMEDİLER

CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklamasında, görüntülerin kayda alındığı yerin mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisi olduğu belirtilirken şu ifadelerle şantaj iddiasında bulunuldu: “Avukat, daha önce de bu görüntüleri bir suç unsuruymuş gibi bazı CHP İstanbul İl yöneticilerine göstererek şantaj yapmak istemiş ama karşılık alamamıştır.”

“Madem bir avukat size şantajda bulundu, yasadışı bir durum yoksa neden o tarihte suç duyurusunda bulunmadınız?” sorusu akla gelmiyor mu?