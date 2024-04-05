Bakanlık 7 ay önce uyarmış Göz göre göre kriz ve kaos

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Tartışma, terör örgütü PKK’nın da PKK/DEM taraftarlarına “sokağa çıkın” talimatı sonrası sokak çatışmalarına dönüştü. Bir hukuk skandalı olan gelişme, CHP ile Kandil uzlaşması yapan PKK/DEM’in terör örgütü PKK ile birlikte nasıl büyük bir tehlike olduğunu bir kez daha hatırlattı.

HUKUK SKANDALI

Zeydan’a mazbata verilmemesi sürecini “hukuk skandalı” dememin elbet nedeni var. Şöyle anlatayım; Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ocak 2022 tarihli kararı ile Abdullah Zeydan’ı, “Terör örgütü propagandası yapma ve örgüte bilerek isteyerek yardım etme” suçundan cezalandırdı. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi 20 Aralık 2022 tarihinde 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “propaganda suçu” yönünden verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını onadı. Diğer suç yönünden verilen cezayı ise bozarak kararı halen yargılaması süren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yolladı.

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Zeydan’ın avukatları 21 Mart 2023 tarihli dilekçe ile kesinleşen ve infaz edilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili olarak yasaklanmış haklarının geri verilmesini talep etti.

SAVCI İTİRAZ ETMİŞ

Diyarbakır 5.Ağır Ceza Mahkemesi 4 Nisan 2023 günü ek kararı ile savcılığın mütalaasının tersine biçimde karar vererek Zeydan’ın yasaklanmış haklarının geri verilmesine hükmetti.

Bu karar üzerine Zeydan’ın avukatları 10 Nisan 2023 günlü dilekçe ile verilen kararın taraflara ve savcılığa tebliğini talep etti. Bunun üzerine ek karar 11 Nisan 2023 günü avukatlara e-tebliğ şeklinde ulaştırılırken, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’na herhangi bir tebliğde bulunulmadı. Ek karara ilişkin UYAP üzerinden yapılmış herhangi bir “görüldü” işlemi tespit edilmedi.

TEMYİZ EDİLMEDEN KESİNLEŞTİ

Görüldü işlemi yapılmayan söz konusu ek karar hakkında 25 Nisan 2023 tarihinde “Temyiz edilmeden kesinleşen” şerhi düzenlendi ve evrak Adalet İşleri Genel Müdürlüğü’nce kesinleştiği bildirilen ek karar uyarınca Zeydan’ın adli sicil arşiv kaydına “yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin tali karar” fişi olarak işlendi.

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Ancak 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesi uyarınca cezanın infazından itibaren 3 yıllık sürenin geçmemiş olması nedeniyle, usul ve yasaya aykırı olarak verildiği görülen ek karar hakkında yasal işlem yollarına başvurulması için Adli Sicil Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’na 10 Ağustos 2023 günü ve 29 Şubat 2024 günü iki ayrı müzekkere yazılarak gönderildi.

BAKANLIK UYARISI

Yani Adalet Bakanlığı seçimden tam 7 ay önce henüz Van Belediye Başkanı adaylığı söz konusu değilken Abdullah Zeydan hakkında yasaklanmış haklarının kullanılması kararının hatalı olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından 10 Ağustos 2023 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’na yollanan müzekkerede aynen şunlar yazıldı:

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“Abdullah Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 04.04.2023 tarihli, yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı incelenmiştir.

Her ne kadar mahkemenin 06.01.2022 tarihli ilamına istinaden oluşturulan kayıtla ilgili yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verilmiş ise de; 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesi uyarınca yasaklanmış hakların geri verilmesi için cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıllık sürenin geçmesi gerektiği, bahse konu hürriyeti bağlayıcı cezanın infaz tarihinin 20.12.2022 olduğu, kanunda öngörülen 3 yıllık sürenin geçmediği halde yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verildiği, dolayısıyla kanunun hükmüne muhalefet edildiği düşünce ve sonucuna varılmıştır. Bu nedenle; söz konusu kararla ilgili yasal gereğin takdir ve ifası ile sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda, gereğini rica ederim.”

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BAKANLIKTAN İKİNCİ YAZI

Adalet Bakanlığı’dan bu yazı gönderilmesine rağmen Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı 7 ay önce gönderilen müzekkere ile ilgili hiçbir işlem yapmadı. Bu arada seçim süreci başladı ve Zeydan, PKK/DEM’in Van Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi. Adaylığı ilan edilmiş olan Zeydan hakkında bakanlık 29 Şubat 2024 günü yani seçimden bir ay önce Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ikinci bir müzekkere yolladı. Bu yazıda, 10 Ağustos 2023 tarihli yazı ile ilgili işlem yapılmadığı ve akıbetinin ne olduğu soruldu. İşte bu müzekkere üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Mahkeme bu ikinci müzekkere üzerine Zeydan hakkında 04.04.2023 tarihinde verilen kararın hatalı olduğuna hükmetti. Seçimden sadece iki gün önce 4 Nisan 2023 tarihinde verdiği yasaklanmış hakların geri verilmesi kararını yanlış olduğunu 29 Mart 2024 yani seçimden iki gün önce karara bağladı. Bu karar aynı gün Adli Sicil Genel Müdürlüğü’ne bildirildi. Böylece yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair karar arşiv kaydından çıkarılarak, bu haklarını kullanamayacağına dair kararı işledi.

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BAKANLIK VE HSK GÖREVE

Seçim sonrası bu durumun Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilmesinden sonra da mazbatanın Van Belediye Başkanı seçilen Zeydan’a verilmeyeceği açıklandı. Ne olduysa bundan sonra oldu ve birçok ilde PKK/DEM taraftarları ayaklandı, terör örgütü PKK’da “sokağa çıkma” talimatı verdi. Tepkiler, YSK’nın mazbatayı Zeydan’a vermesiyle dindi. Ama yargı süreci devam edecek. Tabii bu süreç Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kurulu tarafından detaylı bir şekilde incelenmeli. Kaosa sebep olanın yargı personeli mi adliye personeli mi olduğu ortaya konmalı. Tüm bundan herkesin çıkarması gereken çok önemli bir sonuç var; Başta da yazdığım gibi CHP ile işbirliği yapan PKK/DEM’in ve PKK terör örgütünün yarattığı güvenlik riski. Türkiye’yi zor bir süreç bekliyor.