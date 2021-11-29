‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’

Yazılı sınavı çalıntı sorularla, mülakatı da aday numarası üzerinden kodlamayla geçerek askeri okullara yerleşen FETÖ’nün askeri öğrencileri konusunda, örgüt üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaratmaya çalıştığı “algı”ya karşı “olguları” yazmaya devam ediyorum.

FETÖ’cüler ve CHP içinde bu konuda çalışanların yaratmaya çalıştığı “askeri öğrenci masumdur” algısına karşı gerçekleri yazmam hepsini rahatsız ediyor biliyorum.

FETÖ’cüler, her dönem olduğu gibi şimdi de kullanacak bir siyasi aktör buldular.

O yüzden, CHP yönetimine nasıl bir ateşle oynadıklarını anlatmak, Atatürk’ün kurduğu partinin çatısı altında örgüt üyelerinin ailelerini ağırlamak dahil bu konudaki tüm girişimlerinin ülke açısından çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı konusunda onları uyarmak istiyorum.

CHP içinde bu konuyla uğraşanlardan bazılarının bildiğine eminim ama büyük çoğunluğu, askeri öğrenciler konusundaki gerçeklerden habersiz görünüyor.

Elimde Ankara, İstanbul ve İzmir savcılıklarının iddianamelerinde yer alan, 15 Temmuz darbe girişimi ile kapatılan ve bu tarihten önce askeri okullara yapılan kayıtlarla ilgili bilgiler var. Sırasıyla hepsini paylaşacağım ama önce, sizi 2013 yılına götürmek istiyorum.

2013 DHO ve DAMYO

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kriptoloji Anabilim dalı tarafından hazırlanan raporda da yer alan bilgilere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2013 yılı Deniz Harp Okulu (DHO) ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) Öğrenci Seçme Mülakat sınavına 18 bin 465 kişi başvurdu.

Yapılan incelemede, aday numarasının 2 ve 3’üncü hanelerinin toplamı 9,10,11 ve 12 olan toplam 5 bin 326 kişi belirlendi.