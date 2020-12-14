Amerika’nın gayrinizami harp operasyonlarına hazır mısınız?

Dünyanın herhangi bir yerinde, “295’i halen aktif görevde olan ve ordu içine sızmış 304 terör örgütü üyesi gözaltına alındı” diye bir haber çıksa, o ülkede herkes bunu konuşur.

Hatta Amerika ve Avrupa’nın yer aldığı NATO üyesi bir ülkenin ordusunda bu yaşansa, dünyanın en önemli gündemi bu olurdu. Ama böyle büyük ve önemli bir olay Türkiye’de yaşayanlar için sıradan hale geldi. Hafta başında, İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir seferde yapılan en büyük FETÖ operasyonu gerçekleşti. Ama “Kimsenin umurunda olmadı” desem yeridir.

15 Temmuz darbe girişiminden beri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış olan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 20 binden fazla kişi ihraç edildi ama bırakın dünyayı, ülkemizde bile yeterince tartışılmıyor.

Hiçbir sonuca varmayacak “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışmaları kadar gündeme gelmiyor. Sebebi, siyasetçilerin gerçek anlamda FETÖ’cü temizliği olarak değil, konuyu siyasi rekabette bir araç görmesinden kaynaklanıyor.

EN BÜYÜK OPERASYON

Buna karşın, savcılıklar eliyle Emniyet, Jandarma ve MİT’in çalışmalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nde FETÖ temizliği etkili biçimde devam ediyor. Bu operasyonların en büyüğü hafta başında İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından gerçekleştirildi. 5’i Albay, 1’i yarbay, 1’i binbaşı, 10’u yüzbaşı, 221’i astsubay, 7’si uzman çavuş olmak üzere 295’i muvazzaf asker toplam 304 kişi gözaltına alındı. Aralarında bir de askerlerden sorumlu olan Hava Kuvvetleri’nde görevli sivil memur bulunuyor. İzmir Emniyeti ve Jandarması görevlilerince yürütülen ve 50 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların ifade işlemleri sürüyor.

İZMİR HAREKETLİ

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından, ilki 19 Kasım 2019’da yapılan ve 13 Ekim 2020 tarihine kadar gerçekleştirilen toplam 11 operasyonda bugüne kadar 946’sı muvazzaf olmak üzere toplam 1342 TSK mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.