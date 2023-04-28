Akşener’i de İnce’yi de linç eden, FETÖ’cüsü DHKP-C’lisi ile CHP’nin ‘Kılcaldamar Örgütlenmesi’

Haberin Devamı

17 Mart 2016 tarihli CHP MYK raporunun 149’uncu sayfasında bu yapılanma şöyle tarif edildi:

“Geçmiş dönemde uygulanmış Kılcaldamar Örgütlenme Modeli ve medya takip sistemi yeniden aktif hale getirildi, ayrıca medyada partimizle ilgili yazılı basında yer alan haberler yine bu sistem üzerinden taranarak yorumcu ve editörlere yönlendirmektedir.”

201’inci sayfasında da “...çeşitli mecralarda yapılanmalara gittik. Facebook ve Twitter gibi etkili sosyal ağlarda hesaplar oluşturduk...” denilmişti.

AKŞENER’E KÜFÜR BOMBARDIMANI

İşte o yapı büyüdü ve muhalif kesimleri yönlendiren 40 trol hesaplık bir linç aracına dönüştü.

Bu yapının kirli gücünü en son, 3 Mart günü Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz ederek 6’lı Masa’dan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e edilen ve insan onurunu hiç sayan küfürlerle gördük. Yapılanmanın detaylarını Yeni Şafak gazetesi yayınladı. Bugün de cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik linç kampanyalarını yürüten “Kılcaldamar Örgütlenme Sistemi” beş ayaktan oluşuyor.

Haberin Devamı

Ağ kendi içerisinde “CHP’li Fenomenler”, “Destek Veren Fenomenler”, “CHP Algı Timleri”, “Sokak Röportajcıları” ve ‘Sosyal Medya Habercileri” olarak ayrı birimlere ayrılıyor.

Hızlı hareket etmek için de Genel Merkez’de CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birimi’nce kurulan “kilcaldamar.chp.org.tr” uzantılı kapalı bir sistem kuruldu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Belirlenen bu başlıklar ile ilgili olarak hedef alınan kişi ve siyasilerin söylemleri araştırılıyor ve çarpıtılarak veya kırpılarak elverişli hale getirilen bu söylemler paralelinde argümanlar üretiliyor.

Üretilen argümanlar trol ağına dahil olan sosyal medya hesapları üzerinden dolaşıma sokuluyor ve söylemler gergin veya aşağılayıcı bir seviyeye taşınıp, sokak röportajlarıyla, caps ve aşağılama gibi yöntemlerle linç süreci başlatılıyor.

Yapılanmada takipçisi 100 bin ile 1.5 milyonu bulan hesaplar var. Bu hesaplardan bazıları gerçek, bazıları takma isimli. Bir bölümü CHP’li belediyelerin kadrolu çalışanı. Tıpkı FETÖ’cülerin yaptığı gibi ünlüler adına sahte hesaplar açılıyor.

Haberin Devamı

Hüsamettin Alkım Ünsal: Twitter’da İlber Ortaylı, Meltem Cumbul, Nil Karaibrahimgil, Müjdat Gezen, Cansu Dere, Bergüzar Korel gibi ünlüler adına onlarca sahte/taklit hesap açtı. CHP’li Buca Belediyesi’nde mühendis olarak çalışıyor.

Ozan Balık @ozan_blk07: CHP’li Antalya Döşemealtı Belediyesi’nde İletişim Danışmanı olarak çalışan Ozan Balık tarafından yönetiliyor.

Profesorfacia: Hesap Faruk Davarcı tarafından yönetiliyor. Onursal Adıgüzel ve CHP’nin trol başlarından Ozan Balık ile ilişkili. Provokatif içerikli birçok etiketi ilk başlatan hesap bu.

Kemal Özkiraz @avrasyaanket: Hesap manipülatif anketleri ile tanınan Avrasya Anket Araştırma şirketinin sahibi Kemal Özkiraz tarafından yönetiliyor. @kacsaatolduson, @mstselanik, @ankara_kusu gibi hesaplarla ilişkili.

Haberin Devamı

Gökhan Özbek @gokhanozbek: 23 Derece YouTube kanalında yayınlar yapıyor. Kemal Özkiraz’la birlikte hareket ediyor.

Bahadır Başer @sesler_yurttan: Antalya ve Ozan Balık ile yakın ilişkide.

Nilgün Tap @nursse_hemsire: İzmir’de hemşire olarak görev yapan Nilgün Tap tarafından kullanılıyor.

Deniz Çoban @hzlandrc: FETÖ tarafından yönetilen @kacsaatolduson isimli hesapla bir dönem birlikte hareket etti.

ATAKIZ @ATAISIK: Hesap CHP’li Nurcan Gergin tarafından kullanılıyor.

TC_KemalBildis: Kemal Bildiş’in yönettiği hesap CHP’nın gündem ve etiket çalışmalarında aktif rol alıyor.

CHP-İP-GP TROLLERİ

Twitter’da yüksek takipçili bazı hesaplar da CHP’nin trol ordusu ile birlikte hareket ediyor. Bu hesaplar arasında Gelecek Partisi, İYİ Parti ve FETÖ’yle irtibatlı kişiler var.

Haberin Devamı

TÜRKİYE GERÇEKLERİ @MstSelanik: 500 bine yakın takipçili hesap Mesut Aykın tarafından kullanılıyor. İYİ Parti’ye yakın, bir dönem terör örgütü DHKP-C içerisinde faaliyet yürüttü.

ANKARA KUŞU @ankara_kusu: Gelecek Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Oktay Yaşar tarafından yönetiliyor. Yaşar, “FETÖ propagandası yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınıp bırakılmıştı.

kacsaatolduson: Bir dönem FETÖ’nün mahrem imamı Hüseyin Yılmaz tarafından kullanıldı. Şimdiki yöneticiler ise CHP’li belediyelerle ticari ilişki içerisinde olan kişiler. Bu hesap düzenli provokasyonlarla biliniyor.

Trol ordusunun en aktif üyeleri hesaplarının sonunda ‘TİM’, ‘TM’ gibi ifadeler yazan hesaplar. “Atatürkçülük” kisvesine bürünüp AK Parti ve MHP’lilere hakaretler ediyor.

Haberin Devamı

SOKAKTAKİ ALGI OPERATÖRLERİ

Sokak röportajcıları, vatandaşları aşağılama üzerine kurulu içerikleri Kılcal Damar Yapılanması ve fenomenlerle ülke gündemine sokuyor. Örneğin Facebook, YouTube ve birçok sosyal medya ağında yer alan İlave TV bunlardan biri. Hesapların yöneticisi Arif Kocabıyık’ın CHP’li Antalya Konyaaltı Belediyesi’nden işe gitmeden maaş aldığı gündeme gelmişti.

Daha önce FETÖ’nün kapatılan yayın organı Cihan Medya’da çalışan Hasan Köksoy’un yönettiği “Kendine Muhabir” hesabı, Mehmet Güzel Koyuncu’nun “Sade Vatandaş” hesabı da bunlardan bazıları.

SIRADAN KULLANICILARI ALDATIYORLAR

CHP yöneticileri, trol ordusunun yalan ve manipülasyon haberlerinden hangisinin öne çıkarılacağını belirleyince devreye “Sosyal Medya Haberciliği” adı altında çalışan hesaplar giriyor. Bu hesaplar doğrudan CHP Genel Merkezi tarafından yönlendiriliyor.

Örneğin “Haber” isimli Twitter hesabı, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminde yer alan Mücahit Avcı’nın ekibi tarafından yönetiliyor.

Twitter ve Instagram’da haber paylaşan “Bee Haber” ve “ZAM Haber”ı yönetenler ise Kılıçdaroğlu Gönüllüleri oluşumunda yer alan Alican Ayvataş ve CHP Gençlik Kolları Dijital Strateji ve Propaganda Komisyonu Başkanı Utku Doğruyol.

“Pollz” hesabını yöneten CHP Maltepe Gençlik Kolları Üyesi ve İBB çalışanı Samet Burak Sarı.

Terör kaydı bulunan Muhammet Emre Topal ile Doğukan Kaya’nın yönettiği Darkwebhaber, CHP’nin trol ordusunun amiral gemilerinden biri.

Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan içerikler üreten PUSHOLDER’ı yöneten ise CHP’ye yakın Sercan Kılıç.

“Ajans_muhbir” hesabı, Zafer Partisi’ne yakın olmakla birlikte CHP ile paralel hareket ediyor. Hesabın yöneticisi Süha Çardaklı.

“Whisper haber” İYİ Parti’ye yakınlığıyla bilinen Resul Burak Yıldırım tarafından yönetiliyor. Yıldırım CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nde çalışıyor.

Bu yapı herkesin gözü önünde kirli faaliyetlerine devam ederken kendi sonlarını da hazırlıyorlar. Maalesef olan, bunların kurbanı olan sıradan kullanıcılara oluyor.