‘Abi’ dedikleri icazetli sapık çıktı

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En bilinen kavramlar ise “abilik” ve “ablalık” oldu.

Dışarıdan bakıldığında bu kavramlar, FETÖ içerisinde “örgüt yöneticilerini” tarif için kullanıldı.

“Abilik” FETÖ elebaşının üzerinde en çok durduğu konuydu. Örnek insan olmalarını, tam bir adanmışlık içinde itaat etmelerini, mankurtlaştırdıkları üyelerinin de tam bir itaat içinde olmasını isterdi. “Abiler” örgüt tabanında da örnek insan olarak görüldüler.

Ama son gelişmeler “Abi” dedikleri örgüt üyelerinin, FETÖ elebaşının icazetiyle gayrimeşru ilişkilere giren yöneticiler haline geldiğini gösterdi.

Bu kişiler örgüt tabanında sahip oldukları güvenle, hem parasal konularda hem de örgüt üyesi kadınlarla gayrimeşru ilişkilere girmeleriyle anılmaya başladı.

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Ortaya çıkan son bilgilere göre, “hizmete ayırdıkları vakit karşılığında”, “büyüğümüzün fetvası var” diyen örgüt üst yönetiminin FETÖ elebaşının verdiği ruhsatla, örgütteki kadınlarla gayrimeşru ilişkilere girdiklerini gösteriyor.

‘KONUŞMAYIN, ÖRGÜT ZARAR GÖRÜYOR’

Konuyla ilgili birkaç yazımdan sonra FETÖ’cülerin sosyal medyadaki yazışmaları, paylaşılan bilgiler ve görüntüler bunun FETÖ içinde yaygın hale geldiğini, örgüt tabanın üst yönetime karşı güveninin zayıfladığını gösteriyor. Öte yandan, “bu olayların dillenmesinin hizmete zarar vereceğini”, “tüm dünya ülkelerindeki mağdurların ümitlerinin bu hareket olduğunu, bu hareket adına bu tür durumlarda insanlığın iyiliği için susulması gerektiği”, “büyük abilerin gerekeni yapacağı” gibi telkinlerle tepkilerin engellenmesine çalışıyor.

Buna karşın örgüt içerisinde bu tür olaylara da şahit olan ve ses çıkartmaya, itiraz etmeye çalışan kişiler baskı görseler de tepki göstermeye devam ediyor.

Son günlerde özellikle örgüt içi gayrimeşru ilişkilere, tacizlere, maddi açıdan zor durumda olup ve bu tür ilişkilere zorlanan kadınların sosyal medya aracılığı ile seslerinin duyulması, daha önce geçmişinde bu tür olayları yaşamış ya da şahit olmuş birçok kişinin bildiklerini anlatmasına yol açıyor.

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KADIN DÜŞKÜNÜ ‘ABİLER’

İşte örgüt içinde konuşulanlara göre bu tür ilişkilere girenler:

TURGUT KARABULUT

Örgüt içerisinde bir dönem Moğolistan ülke imamlığı görevlerinde bulunan Karabulut, şu anda Avusturya imamı olarak görev yapıyor. Turgut Karabulut’un Moğolistan’da bulunduğu süre içerisinde Moğolistanlı genç bir kadın ile ilişki yaşadığı anlatılıyor. Bu durumu saklamaya çalışan Karabulut’un, Avusturya’ya geçtiği zaman bu kadını da Moğolistan’dan çıkartarak Avusturya’ya götürdüğü söyleniyor.

AHMET UYSAL

Türkiye’de Afyon ve Elazığ il imamlıkları yapan Ahmet Uysal’ın eşinin hasta olduğu dönemde, bir başka kadın ile ilişki yaşadığı konuşuluyor. Uysal’ın, olayın ortaya çıkması üzerine eşinin hastalığı nedeniyle ikinci bir evlilik yaptığı şeklinde savunma yaptığı dillendiriliyor.

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VEDAT OĞUZ

FETÖ içindeki kod adı Merak Ak olan Vedat Oğuz halen Almanya’da örgütsel faaliyetlerine devam ediyor. Oğuz’un, Almanya’da örgütün mütevellilerinden bir esnafın yanında çalışan bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

YUNUS OĞUZ

Vedat Oğuz’un kardeşi olan Yunus Oğuz, halen İsveç’te örgüt adına faaliyet yürütüyor. Türkiye’den kaçan bir örgüt mensubu kadınla gayrimeşru ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

TALİP BÜYÜK

Örgüt içerisinde Mustafa Özcan ve Mustafa Yeşil’e yakınlığı ile bilinen kişilerden olan Talip Büyük, bir dönem Kuzey Irak imamlığı yaptı. FETÖ’nün finansörlerinden firari işadamı Akın İpek’in yanında çalışan bir sekreter bayan ile gönül ilişkisi örgüt üyelerinin dilinde.

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ZÜBEYİR GÜMÜŞ

Örgüt içerisinde Burkina Faso imamlığı ve bölge imamlığı yapan Zübeyir Gümüş’ün, Burkina Faso’ya çalışmaya gelen Kazakistanlı bir kadını, sürekli iş ve maddi yardım gibi vaatlerle kandırarak ilişki yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

AHMET ÇİÇEK

Kod adı Tahsin Gül olan Ahmet Çiçek, Türkiye’den kaçan örgüt mensuplarını ve mütevellilerini, “paralarınızı değerlendireceğiz, iş kuracağız” gibi vaatlerle dolandıran “Atlanta skandalının” baş mimarı olarak biliniyor.

Atlanta skandalında birçok örgüt mütevellisinin dolandırıldığı hatta kurulan bu dolandırıcılık sistemi içerisinde dolandırılanlardan birisinin de firari FETÖ mensubu Hakan Şükür olduğu biliniyor.

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Yayınladığı videoda Hakan Şükür, “Onlar bu işe ticaret diyor, ben dolandırıcılık diyorum” diye bu durumu ifşa etmişti. Bu sistemin kurucularından olan Ahmet Çiçek daha önce hiç evlenmemesine rağmen kadın düşkünlüğü örgüt üyeleri tarafından biliniyor. Ülke imamı olarak görev aldığı her ülkede, o ülke vatandaşları bayanlar ile alemler yaptığı tüm örgüt üyeleri tarafından konuşuluyor.

SÜLEYMAN TİFTİK

Süleyman Tiftik, örgütün eğitim kurumlarından ve kapatılan Fatih Üniversitesi’nin Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Günümüzde ise örgütün Avrupa rehberlik ve mahrem sorumlusudur. Kenya’dan gelen bir örgüt mensubu kadınla gayrimeşru ilişki yaşamaya başladığı ortaya çıkarıldı.

ARAŞTIRMA NUMARASI

Peki bu skandalların ortaya çıkmasından sonra FETÖ yönetimi arasında neler konuşuluyor dersiniz?

Yine örgüt üyeleri, FETÖ elebaşının göstermelik bir araştırma istediğini söylüyorlar. İşin komiği, “kimin ikinci evliliği ya da gayrimeşru ilişkisi” varsa öğrenilmesi talimatı verdiği kişilerden ikisinin de yine gayrimeşru ilişkilerde adı geçen N.T. ve M.Ö. olduğu söyleniyor. Örgüt yönetimi, tabanda konuşulan bu konuların örgüte zayıflayan inancı tamamen bitireceğinden korkuyor.

Özellikle bu konuların medyada konuşulmasını engellemek için kampanyalar başlattığı belirtiliyor. Bir süredir, “Etkin Pişmanlık”tan yararlanan örgüt üyelerini “EP’ci” diye fişleyen ve isimlerini ifşa eden FETÖ’cülerin bu konuda konuşan örgüt üyelerinin de ortaya çıkarılması konusunda faaliyete başladığı söyleniyor.

Örgütün, soru çalma, FETÖ’nün kumpaslardaki rolü, örgüt imamlarının 15 Temmuz darbe girişimindeki rollerini anlatan örgüt üyelerini ifşa yoluyla, baskı, tehdit ve şiddet kullanarak susturduğu göz önüne alındığında, bu konularda konuşanlara da benzer şeyleri yapmasını beklemek lazım.