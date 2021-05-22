Sedat’a dayanışma katkısıyla veda

BAYRAMDAN SONRAKİ İLK İŞ
Tercan, “Belediyeler bayramdan sonra ilk iş gereken önlemleri almalı. Geçen yıl turizmden umduğumuzu bulamadık. Turizm potansiyeli yüksek ve turizm ekonomisinden geçimini sağlayan ilçelerin belediyeleri sezona hazırlıksız yakalanmamalı. Buralarda yaşayan halkın refahı ve önemli katma değer sağlayan tesislerin beklentileri bu yönde” demiş, devam etmiş:
HAZIRLIK GÖRMÜYORUZ
“Turizmle geçinen ilçelerin belediyelerinin başka şansı, ihmal etme lüksü yok. Özellikle Çeşme, Foça, Kuşadası, Bodrum, Marmaris gibi turizm gözdesi beldelerin yerel yönetimlerinin bu hazırlık sürecinde daha etkin olmaları gerekir. Elbette hükümetin çizdiği sınırlar, belirlediği kurallar çerçevesinde turizm yapılacak, devletten de destek beklenecek. Ama bu; boş oturmak, sezonu verimli geçirmek adına hazırlık yapmamak anlamına gelmiyor. İlçelerin pandemi ile doğru orantılı turizm hazırlıklarını organize etmek gerekiyor. Tren kaçmadan. Maalesef bu yönde hazırlıklar yapıldığını görmüyoruz.
HALKA KARŞI SORUMLULUK
BİR ŞARKIYI ANIMSAMAK
Hayat bayram olsa
insanlar el ele tutuşsa
BAZI GÖZE ÇARPANLAR
Her yerde trafik yoğundu, toplu taşımada ek seferler bile koyuldu. “Özel sektörde milyonlarca işçi çalışıyor, kapanamadı” denildi. PTT’ler önünde sosyal yardım, bankalar önünde emekli ikramiyesi kuyrukları... İki gün pazarların kurulması... İnsanlar hemen her yerde, rahatlıkla ortalıkta. Bazı günler marketler dolup taşıyor. Komik kumar, eğlence baskınları...
DİKKAT, DİKKAT, YİNE DİKKAT
Tüm bunlara bakıp, “Tam kapanmayı beceremedik” denilebilir. Bazı uygulamalar eleştirilebilir. “Kimi erkendi, kiminde geç kalındı” denilebilir... Aman önce Bayram’da, sonra da her gün dikkat, dikkat, yine dikkat! Şimdi sırada, “Normalleşme” var. “Tam mı, yarım mı, kısmen mi” olur bilemem. Dilerim, “Vaka ve vefat rakamları öyle bir düzeye gelmiştir ki, normalleşme sürecine girmişizdir...” Ancak unutmayalım, normalleşmenin en aşırısını biz beceririz! Ve olması gerekene bakalım... Öncelikle başta yeme-içme yerleri olmak üzere, mümkün olduğunca çok esnafın işbaşı yapmasını dileyeceğiz. Tabii ki kural ve önlemlere uyarak...
BİZİ EN İYİ BİZ KORURUZ
Biz ne yapacağız? Öncelikle kendimizden ve yakın çevremizden sorumlu olacağız. “Normalleşiyoruz” diyerek her yere hücum etmeyeceğiz. Örneğin İzmir’de Kordon’u, Bostanlı, Göztepe, Güzelyalı sahilini miting alanlarına dönüştürmeyeceğiz. O maskeyi, zorunlu mesafeyi ve temizlik için musluğu asla unutmayacağız. Tam kapanamadık ama, bize “Normal...” denildiğinde işin suyunu çıkarabileceğimizi kendimize sürekli anımsatacağız. Etkililer, yetkililer birtakım kısıtlamaları kaldıracaktır, ama bu da, “Salgın belasından kurtulduk” anlamına gelmeyecek elbette. Kendimizin ve yakınlarımızın aşılarını izleyeceğiz. Hep dikkatli olacağız. Ve bana göre çok önemli: “Bize en büyük fayda kendimizden gelir... Kendimizi en iyi kendimiz koruruz.”
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ÇOK ÖNEMLİ DÖRT ESER
18 Mayıs 2004’te Ege Üniversitesi Kitvak -Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, 7 Ekim 2011’de Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, 18 Aralık 2017’de Dokuz Eylül Üniversitesi Kitvak- Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’ni kazandırdılar. Son olarak da Kitvak-Bilge Uysal Hücre İşleme Merkezi, salgına karşın, 26 Şubat 2021’de Ege Üniversitesi’nde hizmete açıldı. Şöyle bir bakalım...
210 BİN GECELEME
Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, toplam 2 bin 700 metrekare alanda, 40 oda ve 102 yataklı. Çocuk oyun alanı ve kafeteryası da bulunan konukevinde, bugüne değin 150 bin geceleme gerçekleşti.
Kitvak-Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi de 4 bin 400 metrekarelik alana sahip 41 oda ve 82 yatak kapasiteli. Bir çocuk oyun odası, bir kütüphane ve bir kafeteryası var. Konukevi açıldığı günden bu yana 60 bin gecelemeye tanık oldu. Konukevleri, hastanelerde yatmadan tedavi olan, ancak barınacak yeri olmayan hastalara hizmet veriyor. Yatarak ya da yatmadan tedavi olan hastaların yakınları da, barınma yeri bulamazlarsa konukevlerinde kalabiliyor. Genelde oldukça uygun bir ücret belirleniyor.
BAZI GİDERLER VAKIF’TAN
AHMET’İN ADI DUYULUYOR
“Ahmet Alp 13 aydır sesini duyuramayan bir bebekken sizlerin sayesinde artık ismi duyuluyor. Lütfen onu tanıdıktan sonra ellerini bırakmayın. Lütfen her zaman dediğimiz gibi birlik olalım. Çevrenize Ahmet Alp’ten bahsetmeyi asla unutmayın. Ahmet Alp’in çıkaramadığı ses, konuşamadığı kelimeler olalım. Bugün belki de bizim için dönüm noktası olabilir. Çok kişinin az parasıyla başaracağız.”
BELEDİYE KATKIYA ÇAĞIRIYOR
Ahmet Alp bebeğin tedavi olabilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya katkı veren Çanakkale Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında raket ve billboardlara asılan afişlerle kentlileri umut olmaya çağırdı.
Ahmet Alp’e nefes olmak isteyenler için; IBAN: TR240006701000000093820879 Alıcı: Recep Güven – Yapı Kredi Açıklama: Ahmet Alp. Destek kampanyasıyla ilgili bilgi almak için (0543) 334 52 87 numaralı telefondan Ahmet Alp’in babası Recep Güven’e ulaşabilirsiniz.
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RAKAMLAR İÇ AÇICI DEĞİL
Rakamlara şöyle bir baktım. 20 Nisan’da 322 bin 128 test yapılmış, 61 bin 28 vaka, 346 vefat var. 24 Nisan’da 281 bin 183 test, 40 bin 596 vaka, 339 vefat. 25 Nisan; 260 bin 280 test, 38 bin 553 vaka, 347 vefat. Sonuç olarak test azalınca, vaka sayısı da azalıyor. Ama günlük can kaybı sayısı hep 300’ün oldukça üzerinde. Vahim olan da bu.
BÜYÜK GÖÇ VE ALIŞVERİŞ
Tam kapanma kararıyla beklenen ama yine de şaşırtan görüntüler oluştu. Şehirlerarası otobüs garajları bayramlar öncesinde görülen kalabalıklara, ek seferlere, bilet fiyatlarının katlanmasına tanık oldu. Havaalanları da eksik kalmadı. Başta Bodrum olmak üzere, tüm sahil beldelerinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Yazlıkları, gidecek yerleri olanlar kapanma süresini buralarda geçirmek için seferber oldu. Hemen her yerde, kapanma süresinde de açık olmasına karşın, marketler yine doldu taştı. Farklı olarak, kapanmada satışı yasak olduğu gerekçesiyle, alkollü içki kuyrukları da oluştu.
TAŞIYICI OLURLAR MI?
Bu görüntüleri bazı bilim insanları, hiç de iç açıcı olmadığı şeklinde yorumlamadı. Kalabalıkların yurdun dört yanına dağıldığını, yasak sonunda geri geleceğini, virüsü götürüp getirmiş olabileceklerini savundu. Çare olarak da, “Sıkı önlem, denetim ve aşı” dedi özetle. Bir ara düşündüm, özellikle sahil beldelerine göç edenler, güzel havaların keyfini sürüp denize de girerlerse, haksızlık olmaz mı? (Kıskandım mı ne?)
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
“Cüruf atıkların ayıklanması ve sahanın temizlenmesi faaliyetlerine ilişkin gelinen son noktada söz konusu işletme sahipleri tarafından sahada yer alan atıkların temizlenmesi ile ilgili olarak bir çalışma yapılmadığını yerinde tespit ettik. Atıkların çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmesi nedeniyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çözüm için müdahale edilmesinin gerektiğini aktaracağız. Yıllardır süregelen bu sorunun çözümü için konunun takipçisi olacağız.”
İZMİR’İ TEHDİT EDİYOR
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da söz konusu alanda normal değerin 219 katı radyasyon yayan atıkların 14 yıldır temizlenmediğini ve tüm İzmir’i tehdit ettiğini savundu:
“İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen alanda radyoaktif atıklar ve dışarıdan getirilen bir madde var. Bu madde yasal olarak Türkiye’de bulunmuyor. Sadece nükleer santrallerde oluşabilen bu atıkların, ülkemizde kurulu bir nükleer santral bulunmadığı halde oraya nereden ve nasıl geldiğini kimse bilmiyor. Bu madde eski kurşun fabrikasının bahçesinde 2007’de bulundu. O yıldan beri de çözüm üretilmiyor. Toprağa gömülü bu maddeler, yağmurla oksitlenerek insan sağlığını tehdit ediyor. Burasının temizlenmesini istiyoruz.”
“Tüm dünya korona virüse karşı ayakta ve hayatta kalma mücadelesi veriyor. Başta sağlık camiası olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar canla başla güzel günlere kavuşmak için çaba sarf ediyor. Bu zorlu, özveri ve sabır isteyen süreci atlatmanın en önemli kriteri, her bireyin öncelikle kişisel önlemlerini alarak, sosyal ilişkilerini ve temasını en aza indirerek, sağlık çalışanlarına katkı sunmasıdır. Kısaca bu sürece yapabileceğimiz en büyük katkı hastalanmamaktır.
BU BİZE YAKIŞMADI
Çanakkale ülkemizde vaka sayısının 26 kat arttığı birinci il olmuştur. Çanakkale pek çok olumlu ve örnek göstergelerde birinci il olmaya alışkındır. Ama bu bize yakışmadı. Bu kötü gidişatı tersine çevirmek, yeniden iyi örnek olmak elimizde. Tüm hemşehrilerimden istirham ediyorum; maskenin ne denli koruyucu önlem olduğunu aklımızdan, maskemizi yüzümüzden çıkarmayalım.
NEFES ÇOK DEĞERLİ
Hayat güzel, bir nefes sıhhat gibisi yok. Ancak sağ ve sağlıklı olduğumuz sürece... Nefes almanın, ciğerlerimizi temiz havayla doldurmanın dünyada her şeye değer olduğunu anlamak için, solunum cihazlarına bağlanmayı beklemeyelim. Sağlık çalışanlarının yükü zaten çok ağır. Bir yıldır insanca yaşama hasret kaldılar, pek çoğu başkalarının hayatını kurtarmaya çalışırken şehit oldu. Onlara saygımızdan bunu başarmalıyız, bunu onlara borçluyuz.
HAYDİ ÇANAKKALE
ÇİÇEKLER ADRESE TESLİM
Başkan Serkan Acar, Aliağa’yı güzelleştirecek her projeyi mutlulukla hayata geçirdiklerini vurgulamış, “Şubat ayında başlattığımız Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi’yle iki ayda 20 bin zeytin fidanını vatandaşlarımızla buluşturduk. Şimdi de ‘Çiçek gibi Aliağa’ diyerek Aliağa’mızdaki tüm balkonları çiçeklerle buluşturuyoruz. Bu yıl baharın coşkusunu, balkonlarımızı renklendirerek katlayacağız. Talep eden her vatandaşımıza çiçeklerini adreslerine teslim edeceğiz” demiş ve dağıtım, Siteler Mahallesi’nden başlamış. Daha önce istek ileten bin 500 mahalle sakinine 3 bin çiçek, bin 500 saksı ve toprak ulaştırılmış.
SORUNLARI KAFAMIZDAN ATALIM
Başkan Acar, dağıtım başlarken de duygularını paylaşmış: “Uzun zamandır bir pandemi süreci yaşıyoruz. Hepimizin canı sıkkın. Eşimiz, dostumuz koronavirüse yakalanıyor. Çok endişeliyiz. Sağlık sorunlarıyla mücadele ediyoruz. Bu çiçeklerle bir nebze olsun sorunları kafamızdan atalım. Çiçeğimizle evimizi, Aliağa’yı güzelleştirelim. Bizim de katkımız olsun. Milletimizin her anında yanlarında olma sorumluluğumuz var.”
“Yol hepsini kapsar, kucaklar, hepsi insana aittir. Doğu-Batı kardeştir./ İnsanlık kardeştir. Birbirinden öğrenir, birbiri için vardır./ İnsanlık Batı ile Doğu’nun kesiştiği noktada, yeni bir yolculuğa çıkacaktır./ Bu anlaşıldığında felsefe tamamen özüne dönecektir./ Şimdi merhaba sana Ey Hint, Ey Çin, Ey Doğu Felsefesi!/ İnsanın en parlak çağı, altın yılları/ Destanların, Tanrının şarkısının, Tanrısızlığın çaresiz çığlığı./ Mabetlerin altın şemsiyesi, insanlığın beş bin yıl öncesi, selam olsun sizlere./ Felsefenin kadim, bilge, hikmetli çocukları, selam olun hepinize.”
SATIR BAŞLARINI DERİN
MERCEKTEN SUNUYOR
Şimdi Karakarga Yayınları’ndan:
“Ünal Ersözlü, bu kitapta felsefenin bir düşünce sistemi olarak Doğu’dan yükselişine ışık tutuyor, Doğu felsefesinin satır başlarını önemli alıntılarla ve derin bir araştırma merceğinden geçirerek okuyucuya sunuyor. Hint felsefesinden Buda’ya, Konfüçyüs’ten Tao felsefesine, antik Mısır felsefesinden Zerdüşt felsefeye; Tasavvuf ve Doğu felsefesi arasındaki benzerliklere, sufi ile keşişin kesişen yollarına, ezeli hikmetten kadim felsefeye kadar, Doğu felsefesine dair her şey, 50 maddede bu kitapta toplandı.”
NASIL MI ÜRETEBİLİYOR
YARDIM GEREKENLE
GÖNÜLLÜ BULUŞMASI
‘Birlikte daha güçlüyüz!’ sloganıyla yola çıkan Karşıyaka Dayanışma Platformu projesi kapsamında, zordaki vatandaşlar; parasal destek, erzak, kırtasiye malzemesi, hasta yatağı, psikolojik destek, elektrik ve su fatura ödemesi, burs, bilgisayar ve tablet gibi pek çok farklı kalemde yardım isteyebiliyor. Başvurular gerekli kontroller yapıldıktan sonra; rumuzu, talep türü, yaşadığı mahalle, iş ve sosyo-ekonomik durumu ile birlikte internet sitesinde güncel olarak listeleniyor. Yardımda bulunmak isteyen gönüllü kişi veya kuruluşlar da yine aynı telefon ve site üzerinden dayanışmaya katılıp listeden dilediği isteği karşılıyor. Platform aracılığıyla gerek salgında zorda kalanlarla depremzedelere önemli yardımlar gerçekleştirildi.”
KİMİ YAKININI, SAĞLIĞINI
KİMİ DE İŞİNİ KAYBETTİ
Karşıyaka Dayanışma Platformu’nu anımsattıktan sonra gelelim benim ilgi nedenime. Yarım asırdan çok arkadaşlık geçmişimiz olan sevgili ve değerli dostum Okyanlı Tatlıcıoğlu’nun da işin içinde olduğunu öğrendim... Uzak kalamazdı zaten, biraz bilgi istedim:
DÖRT BAKANLIĞA SORU ÖNERGESİ
TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, dört bakanlığın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, konuyu Meclis gündemine taşımış. Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, “Söküm işlemini yapan işletmelerde asbestin öncelikle o bölgeye vereceği zarara ilişkin hangi ön çalışmalar yapıldı?” diye sormuş.
MİKTARDA CİDDİ FARKLAR VARDIR
CHP’li Bakan, söküm için Türkiye’ye getirilecek uçak gemisinin 600 ton asbest barındırdığı iddiasının doğruluğunu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sormuş: “Sökülmek üzere ülkemize getirilen gemilerin parçalanmadan önceki kontrollerinde saptanan asbest miktarı ile dış kaynaklardan alınan veriler arasında ciddi farklar olduğu belirtilmektedir. Söz konusu duruma ilişkin alınan tedbirler nelerdir?”
Hürriyet’e 23 yıl emek verdi. Çok önemli bir konuyu, otizmi, ilk ağızdan anlattı. Özetleyerek aktarıyorum:
“Karanlığı bekledim bu yazı için. Çünkü beş yıl gece sessizliği vardı evimizde. Çok bilimsel şeylerden değil, otizmle yeni tanışan her ailenin yaşadıklarından söz edeceğim. 2,5 yaşındaydı oğlumuz Efe. Konuşmuyordu. ‘Ha bugün, ha yarın’ dedik, olmadı. Biraz zaman kaybettik özel eğitim için. Ama Efe’yi bir anaokuluna yazdırmakla iyi bir şey yaptık. Şanslıydık. Çünkü hemen hiçbir anaokulu Efe gibi çocukları almıyordu.
İYİ OLMANIZ ŞART
Birisi otizmi, ‘Zifiri karanlık odada sadece bir eli ışıkta yukarı çekilmeyi, ışığa ulaşmayı beklemek’ diye anlatmıştı. Doğruymuş. Sosyal çevreniz, aileniz kalabalıksa durum biraz daha iyi. Çocuğunuzun iyi olabilmesi, tek başına ayakta durabilmesi için önce sizin iyi olmanız şart. Bu da çevrenizin desteği ile mümkün. Biz şanslıydık. Ailemiz, özellikle Hürriyet’teki arkadaşlarımız sonsuz destek oldu eşim Ebru ve bana. Bu sayede ve özel eğitimle 7 yaşında konuştu Efe...
HERKES UZAK DURUYOR
100 binde 10 ve altındaki olgu mavi (düşük risk), 11-35 arası sarı (orta risk), 36-100 arası turuncu (yüksek risk) 100 ve üstü kırmızı (çok yüksek risk). İlk harita fena değildi, maviler iç açıyordu. Sonra olan oldu. Yine denetimli normalleşme dedik, açıldık saçıldık. Beklenen de buydu. Özellikle yeme-içme işyerleri bunu bekliyordu.
58 İL ARTIK ÇOK RİSKLİ
Ve de gelinen nokta. 17 olan kırmızı il sayısı 58’e yükselmiş. Memleket kızarmış yani, çok yüksek riskli olmuş genelde. Elbette kısıtlamalar geldi ardından. Çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkmak yasaklandı. Ramazan ayında tüm yeme-içme yerleri yalnızca paket hizmeti verecek. Zaten şimdi de hizmet saat 19.00’a kadar. 58 ilde bu hizmet yalnızca haftada beş gün.
NE DERSİNİZ İÇİMİZ RAHAT MI?
Olur olmadık, gerekli gereksiz toplananlar... Kısıtlı, yasak olmasına karşın bir araya gelenler... Kapalı yerlerde toplanmanın, dip dibe olmanın, arada maske takmayı unutmanın riski ne denli artırdığını unutanlar... Bin türlü bahane ileri sürerek alt alta, üst üste buluşanlar... İçimiz rahat mı? Özellikle yeme-içme yerlerinden ekmek yiyenler sizlerin kulağını çok çınlatacak. Sosyal medyadan bir alıntı: “Memlekette mavi olarak göllerle denizler kaldı.” Memleketi kıpkırmızı yapmayı becerdik. Peki yüzümüz kızarıyor mu?
Her şeye karşın üzerimize düşeni yapmalı, en azından üç M’yi (maske, mesafe, musluk) unutmamalı, iyilikler dilemeliyiz...
Yönetim kurulu açıklamasında, yasağın üreticiyi ve ihracatçıyı zorda bırakacağını bildirildi, “Bünyesinde, Türkiye’nin her bölgesinden 10 binden fazla zeytin çiftçisi, butik üretici, zeytinyağı marka sahibi, sanayici, ihracatçı ve yan sanayiciyi barındıran Zeytindostu Derneği olarak, ihracat yasağına tepki gösteriyor ve alınan karardan acilen dönülmesini talep ediyoruz” denildi.
KUSURLU ÜRÜN İÇ PİYASAYA
Zeytinyağında fiyat artışını önlemek için iç piyasadaki KDV oranının yüzde 8’den 1’e düşürülmesi önerilen açıklamada, öngörülen tehlikede şöyle dile getirildi:
“Yaklaşık dört yıldır Afrin’den gelen Suriye zeytinyağı, ihracatçı firmalara 3 ayda ihraç şartıyla verilmektedir. Bu yağın kalitesi düşük olduğundan, ancak dökme olarak ihraç edilebilmektedir. Yıllık ortalama 20 bin ton Afrin yağı bu yolla ihraç edilmektedir. Yasak, bu yağı da kapsamaktadır. Bu kusurlu zeytinyağı dökme olarak ihraç edilemezse, el altından iç piyasaya verilme riski bulunmaktadır. Bu durumda hem tüketici, hem de fiyatlar olması gerekenin altına düşeceği için bizim üreticimiz mağdur olacaktır. Ayrıca, ihracatçı firmalar daha önceden stoklarına aldıkları Afrin yağını ihraç edemeyecekleri için ciddi mağduriyet yaşayacaktır.”
‘GIDA POLİSİ’ KURULABİLİR
Derneğin zeytinyağıyla ilgili ileri sürdüğü yanlışlar ve çözüm önerileri de özetle şöyle:
DÜNYANIN EN DEĞERLİ
DOĞAL KAYNAĞIDIR
“Sürdürülebilir yaşamın birinci şartı su kaynaklarının doğru kullanımı ile gıda güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu nedenle su ve tarım, tarih boyunca ülke ve kentlerin politikalarının hazırlanmasında birinci önemli faktör olmuştur. Özellikle yeraltı suları dünyanın en önemli doğal kaynaklarıdır. Hiçbir doğal kaynak, yeraltı suyundan daha değerli olamaz. Ancak ülkemiz yeraltı ve yerüstü sularını çok hoyratça kullanmaktadır. Gelişmiş ülkeler, özellikle yeraltı suları konusunda çok ciddi kanunlar çıkarmıştır. Gelişmiş ülkeler yeraltı sularını, dünyamızın zaman zaman girdiği çok sert kurak dönemlere saklamaktadır.
KURAKLIK HER ZAMAN
HER AN GELEBİLİR
Kuraklık her zaman ve her an gelebilir. İklimler sürekli ısınma ya da soğumada olmak durumundadır. Şunu unutmamak gerekir; Tarım, dünyada her zaman bir numaralı endüstridir ve insanlık var oldukça da bir numara olmaya devam edecektir. Ancak dünya nüfusunun her 45 yılda bir yüzde 100 artması, artık her kuraklığı daha sertleştirecektir.
KARNEMİZ ZAYIF
Anımsayalım... İller vakalara göre dört renge ayrılmıştı. 100 binde 10 ve altındaki vaka MAVİ (düşük risk), 11-35 arası SARI (orta risk), 36-100 arası TURUNCU (yüksek risk), 100 ve üstü KIRMIZI (çok yüksek risk). Bizim bölge idare eder gibiydi, ama şimdi karne zayıf. İlk rakamlar 27 Şubat - 5 Mart, ikinci rakamlar 13 - 19 Mart arasında 100 bindeki vaka oranını gösteriyor:
NEREDEN NEREYE
2018’DE AÇILACAK DENMİŞTİ
Böyle başladım hep Tire-Belevi yolunu yazarken. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği 20.5 kilometrelik o yol. Hiç bıkmadan gündeme getirdim zaman zaman. Tam bir yıl önce de bu yoldan söz etmiştim, özetleyeyim:
“Dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yolun temelini atmış, Tire’nin kurtuluş günü olan 4 Eylül 2018’de açılacağını bildirmişti.
TARİH ERTELENDİ AMA
Ama Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazlar yolu aksattı. Ve Bakan Arslan, yeni yükleniciyle sözleşme imzalandığını, 6 Ekim 2017’de yer teslimi yapılıp çalışmaların başladığını, proje bedeli 73.5 milyon lira olan yolun 2019’un son çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıklamıştı. Ancak yol bir türlü tamamlanamadı.
SON OLMASINI DİLEMİŞTİM
MAVİLEŞELİM DEDİK
GİDEREK KIZARDIK
Bu aybaşında da uzun süre beklenen oldu. İller 100 bin kişide görünen vaka oranına göre renklere ayrıldı. En kritikler kırmızı, sonrası aşama aşama turuncu, sarı ve en iyi olan maviye boyandı. Yeme-içme yerleri önlem almak ve belirlenen kurallara, saat kısıtlamasına uymak koşuluyla açıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, illerin durumuna göre tamamen, ya da bir gün kaldırıldı. Tüm illerde amaç maviye boyanmak, yani en az vakaya ulaşmaktı. Sonra vurduk kendimizi dışarı. Akın ettik restoran, kafe gibi yerlere. Ve anında endişeler, uyarılar geldi. “Boş verin maviyi, harita giderek kızarıyor” denildi.
BU OLUMSUZ GİDİŞTEN
KENDİMİZ SORUMLUYUZ
Daha son gevşeme rakamları haritalara yansımadan, yeni sıkı önlemlerden söz edilmeye başlandı. Şimdi yine rakamlara, hangi ilin hani renge boyandığına bakılarak yeni önlem, kısıtlama, yasaklar konusunda karar verilecekmiş. Ben bu endişeli gidişte yeme-içme yerlerinin pek rolü olduğunu sanmıyorum. Bilinçli olanlar, her önlemi alıyor. Bu yüzden her kentin sahilinde, meydanında, caddelerinde, parklarında, piknik yerlerinde miting benzeri toplanmaları sorumlu tutmak gerek.
KENDİMİZİ EN İYİ
Sedat’a dayanışma katkısıyla veda
BUGÜN Sedat’ı anımsatacağım. Gazeteci Sedat Sözer’i. Hani geçen hafta veda etti bizlere, “Bayram acısı” oldu hepimize. Öncelikle yıllarca Hürriyet çatısı altında birlikte çalışmanın onurunu paylaşmak istiyorum. “Sedat Sözer” denilince, tereddütsüz ve itirazsız, “Efendi, iyi insan, yardımsever” tanımlamaları gelir akla. Karşıyaka Belediyesi’nde herhalde bir rekor kırmıştı, birçok başkanın basın danışmanlığını yürüterek. Hepimizin başı sağolsun. Eşine ve çocuklarına sabır diliyorum.
FARKLI BİR TERCİH
Ve de Sedat uğurlanırken, bir grup arkadaşı bir farklı yol izledi. Daha önce örneği yaşanmış olabilir, ben ilk kez duyduğum için aktarıyorum. Efendim, Zübeyde Hanım Grubu cenaze törenine çiçek göndermek yerine, Karşıyaka Destek Platformu’na bağışı tercih etti:
GEREK DUYANA DESTEK
“Kıymetli gazeteci arkadaşımız Sedat Sözer, özellikle Karşıyaka’da pek çoğumuza dokunmuştur. Unutulmayacak isimlere dahil olmuştur. Zamansız kaybettik onu. Zübeyde Hanım Platformu olarak cenaze merasimine çiçek göndermek yerine Karşıyaka Dayanışma Platformu’nda dosyası olan ihtiyaçlı bir aileye onun anısına destek olduk. Ruhuna değsin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Nurten Akyazılılar, Nevin Bilgen Kalender, Ceren Kalender, Mert Kalender, Aysel Arslan, Ebru Denlet, Feruz Bozaslan, Şirin Özgür Yörük, Mustafa Giray.”
Büyük olasılıkla Sedat da, gerek duyan birisine yapılacak yardıma aracı olmak ister, arkadaşlarının davranışını onaylardı. Ve laf biter... Huzurla uyusun, uğurlar olsun...
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BİR AÇIKLAMA
İzmir’in turizmi son
30 yılda ihmal edildi
GEÇEN yazımda, Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan’ın Ege Bölgesi’ndeki turizm ilçelerinin belediyelerini, sezon hazırlığına çağıran açıklamasına yer vermiştim. Tercan, turizm gözdesi ilçelerin yerel yönetimlerinin hazırlık sürecinde daha etkin olmaları gerektiğini savunarak, “İlçelerin pandemi ile doğru orantılı turizm hazırlıklarını organize etmek gerekiyor. Tren kaçmadan. Maalesef bu yönde hazırlıklar yapıldığını görmüyoruz” demişti. Ben açıklamayı, “Turizmciden turistik belediyelere ayar” diye yorumlamıştım.
PAY YÜZDE 4’E KADAR DÜŞTÜ
Tercan, bu yazıdan sonra kısa bir açıklama gönderdi: “Yazının içeriğine bakınca ayar havası var biraz, yorumunuzda haksız değilsiniz. Fakat müsaadenizle bir açıklama yapmak istiyorum. İzmir turizmi son 30 yılda ihmal edildi. Bu ihmal lafta değil, rakamlarla da sabit. İzmir’in 30 yıl önce Türk turizminden aldığı yüzde 10’luk pay, pandemi öncesi itibarıyla söylüyorum, yüzde 4’lere kadar düştü.
DÜŞÜŞE ŞAHİT OLDUM
Bu düşüşe turizmin içinde yaşayarak şahit oldum. 1990’da Çeşme’de Albano Hotel’i, 2004’te Sisus Hotel’i kurduk. Turizmin hep içindeydim. Ayrıca 2 dönem Çeşme, bir dönem de İzmir Büyükşehir belediye meclislerinde görev aldım. Belediyelerde turizmin adının anılmadığına üzülerek şahit oldum. Yani,‘kül yutmam.’
Kim ne derse desin, isteyenle de her an, her yerde canlı konuşmaya hazırım. Yıllarca yurt dışı turizm fuarlarında İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden kimse yoktu. Bizler tanıtım mücadelesi verdik. O sebeple yılların ihmalini bildiğim için serzenişim ayar gibi algılanabilir, doğrudur da.”
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BİR ÖNEMLİ UYARI
Bu çocuklar
kime emanet
HÜRRİYET Ege Yazı İşleri Müdürü Nejat Bekmen, iyi bir gözlemcidir, zaman zaman da izlenimlerini paylaşır. Ve söz Bekmen’in;
“Pandemi dönemini evde çalışarak geçiriyorum. İş bitimi sonrası da eşimle evimize yakın bölgede, kimseyle temas etmeden yürüyüş yapıyorum. Geçen gün güzergahım üzerinde bulunan Bostanlı Gondol Kafe’nin önündeki havuzda gözümüze çocuklar takıldı. Saat 18.00 dolaylarındaydı. Neşeli dört çocuk, keyifle havuza giriyordu. Bu arada kafe kapalıydı, çevrede herhangi bir görevli, daha doğrusu kimse yoktu.
TEHLİKE BÜYÜK
Çocukların nasıl bir tehlikede olduklarına aldırış etmeden havuza girmesi endişe vericiydi. Çünkü, birincisi havuz pis, ikincisi suyun altında elektrik aksamı geçiyor. Bu nedenle çocukların oraya girmesi beni tedirgin etti. Önümüz yaz, burada ve bunun gibi havuzlarda çok sıkı önlemler alınmalı, denetim uygulanmalı. Çocukların olası tehlikelerden uzak durmaları sağlanmalı. Yerel yönetimlere ve görevlilerine bu konuda çok iş düşüyor.”