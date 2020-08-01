O sesleri duyarsam korkarım, üzülürüm

İZMİR’de yaz günleri, hele sıcaklık 40 derecelere dayanmışsa bazı seslerden korkarım.
Yoksa sesleri severim... Kumru, martı, karga, kedi, köpek seslerine alışığız... Tabii ki insan sesleri tartışılamaz... Benim tırstığım havadan gelen motor sesleri... Uçak, helikopter motoru... Körfez’e doğru bir gelir, bir giderler... Uçakların özel donanımı var gibidir, helikopterlerde genelde bir küre asılıdır... Denize dalar çıkar, su doldururlar.
YEŞİL KARARIYORDUR
İlk duyduğumda sevimli gelmezler bana... Anlarım, bir yerlerde yeşil kömüre dönüşüyordur... Bu motor sesleri çıkaran araçları kullananlar telaştadır. Ve de duymadığım kara araçları vardır. Lafı dolandırmayayım, orman yangını habercisidir bu sesler... Nitekim yanılmadım... Önceki gün, bayram arifesinde Balçova’ydı adres... Teleferik deniliyordu... Geçen yılki Karabağlar yangını geldi aklıma. Hani 500 hektar mı, 5 bin mi diye tartışılan... Yanan yerde belediye meclisi toplanan, söndürme uçakları konu edilen...
HEMEN SÖNSÜN DİLEĞİ
Önce, “N’olur geçen yılki gibi olmasın, tez zamanda söndürülsün” dedim. Sosyal medyada gezindim, Aliağa ve Çanakkale Yenice’de de orman yangını vardı, ekipler söndürmek için canla başla çalışıyordu. Nereden nereye, yine sosyal medyada aynı gün bir temenni vardı: “Yanan ormanlık alanlara uzun süre imar izni verilmesin...” Bunlar aklımdan geçerken uçak, helikopter seslerindeydi kulağım... Oldukça uzun sürdü sanki... Bu satırları yazarken kesin zararı öğrenemedim. Ve dün gece yarısından sonra sosyal medyadan özetler:
GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYALIM
“İzmir’de şehir merkezine çok yakın bir bölgede; Balçova sırtlarında orman yangını çıktı. Yangına hem Orman Bölge Müdürlüğü hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova’daki yangının kısmen kontrol altına alındığını duyurdu... Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘Balçova sırtlarında başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bizim ekiplerimiz de müdahale ediyor. Dileğimiz ve çabamız yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi. Ne olur ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım.
TÜM EKİPLER SEFERBER
Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yangının İzmir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği Petkim mevkiinde saat 16.14’te meydana geldiği, 16.24’te ilk müdahalenin yapıldığını, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin idari ve yönetim helikopterinden koordine ettiği yangına komşu bölge müdürlüklerinden hava ve yer ekibi takviyesinin yapıldığı, 1 uçak, 9 helikopter, 48 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 45 söndürme işçisinin yangına sevk edildiği açıklandı.
İNSAN ELİ VARSA...
Balçova Barajı yakınındaki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de katıldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle, dağın zirvesindeki teleferik tesisleri kapatıldı ve alana sivil araçların girişi engelledi.”
Sonuç olarak yangınlar mutlaka söndürülmüştür, çıkış nedenleri de araştırılıp bulunmuştur. Her zaman söylerim ve dilemem... Ama yangınların çıkışında insan eli varsa, başka dilek de aklıma gelmez: “Elleri kırılsın...”
---------------------
BİR UYARI BİR SORU
O su yöntemi her yer
için uygulanamaz mı
SOSYAL medyada gördüm. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçeye su sağlayan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su miktarının azaldığına dikkat çekmiş. Oran vatandaşı suyu dikkatli kullanmaya çağırmış. Bu uyarıyı görünce geçenlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Çeşme Projesi’ne su sağlanmasıyla ilgili açıklaması geldi:
OZMOS ARITMAYLA
“Artık proje şekillenmeye başladı. Ana sıkıntı olarak soru işaretleri de giderilmeye başladı. Bugün su ile ilgili çalışmayı tamamlamış olduk. Bölgenin su ihtiyaçlarını bölgeden değil, bölgenin doğal kaynaklarını bölgeye bırakarak ozmos arıtma sistemiyle yapacağız. Maliyet hesaplamaları da çıktı, bakanlık tarafından yapılan çalışmalarda. Ege’de bu tarz çalışma yapan belediyelerinin verilerini de alarak bir çalışma yaptık ve bizim tahsis kredilerimizle çok rahat finanse edebileceğimiz bir çalışma. İşletme maliyeti olarak da Türkiye’deki ve yurt dışındaki diğer bölgelerdeki turizm rakipleriyle rekabet edebilecek ölçüde avantajlı fiyatlarla sorunu çözdük. Su ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı aslında.”
İZMİR’DE ÇALIŞMA VAR MI?
Bakan Ersoy’un açıklaması, bölgedeki kaynaklara dokunulmaması açısından iç rahatlatıcıydı. Bu açıklama medyada yer aldı. Ben de su edinme yöntemi konusundaki ne denli bilgisiz olduğumun farkına vardım. Çünkü ozmos arıtma sistemini herkes biliyordu herhalde, açıklama gereği duymadı. Ben yalnızca deniz suyundan yararlanılabileceğini tahmin ettim. Gerçi konumuz bu değil. Konumuz Oran’ın uyarısı. Sık sık Çeşme Projesi için Bakan Ersoy’la bir araya gelen Oran, ozmos arıtma sisteminin ilçede de uygulanıp uygulanmayacağını öğrenebilir. Ayrıca barajlardaki su giderek azalırken İZSU da İzmir için bu sistemden yararlanamaz mı? Böyle bir çalışma var mıdır?
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BİR YILDIZ KAYDI
Bir beyefendiyi yitirdik
İZMİR’de reklam dünyasının duayeni Mustafa Erdem yaşamını yitirdi. Erdem’e rahmet, yakınlarına sabır ve uzun yaşam diliyorum.
O sesleri duyarsam korkarım, üzülürüm
İZMİR’de yaz günleri, hele sıcaklık 40 derecelere dayanmışsa bazı seslerden korkarım.
Yoksa sesleri severim... Kumru, martı, karga, kedi, köpek seslerine alışığız... Tabii ki insan sesleri tartışılamaz... Benim tırstığım havadan gelen motor sesleri... Uçak, helikopter motoru... Körfez’e doğru bir gelir, bir giderler... Uçakların özel donanımı var gibidir, helikopterlerde genelde bir küre asılıdır... Denize dalar çıkar, su doldururlar.
YEŞİL KARARIYORDUR
İlk duyduğumda sevimli gelmezler bana... Anlarım, bir yerlerde yeşil kömüre dönüşüyordur... Bu motor sesleri çıkaran araçları kullananlar telaştadır. Ve de duymadığım kara araçları vardır. Lafı dolandırmayayım, orman yangını habercisidir bu sesler... Nitekim yanılmadım... Önceki gün, bayram arifesinde Balçova’ydı adres... Teleferik deniliyordu... Geçen yılki Karabağlar yangını geldi aklıma. Hani 500 hektar mı, 5 bin mi diye tartışılan... Yanan yerde belediye meclisi toplanan, söndürme uçakları konu edilen...
HEMEN SÖNSÜN DİLEĞİ
Önce, “N’olur geçen yılki gibi olmasın, tez zamanda söndürülsün” dedim. Sosyal medyada gezindim, Aliağa ve Çanakkale Yenice’de de orman yangını vardı, ekipler söndürmek için canla başla çalışıyordu. Nereden nereye, yine sosyal medyada aynı gün bir temenni vardı: “Yanan ormanlık alanlara uzun süre imar izni verilmesin...” Bunlar aklımdan geçerken uçak, helikopter seslerindeydi kulağım... Oldukça uzun sürdü sanki... Bu satırları yazarken kesin zararı öğrenemedim. Ve dün gece yarısından sonra sosyal medyadan özetler:
GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYALIM
“İzmir’de şehir merkezine çok yakın bir bölgede; Balçova sırtlarında orman yangını çıktı. Yangına hem Orman Bölge Müdürlüğü hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova’daki yangının kısmen kontrol altına alındığını duyurdu... Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘Balçova sırtlarında başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bizim ekiplerimiz de müdahale ediyor. Dileğimiz ve çabamız yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi. Ne olur ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım.
TÜM EKİPLER SEFERBER
Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yangının İzmir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği Petkim mevkiinde saat 16.14’te meydana geldiği, 16.24’te ilk müdahalenin yapıldığını, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin idari ve yönetim helikopterinden koordine ettiği yangına komşu bölge müdürlüklerinden hava ve yer ekibi takviyesinin yapıldığı, 1 uçak, 9 helikopter, 48 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 45 söndürme işçisinin yangına sevk edildiği açıklandı.
İNSAN ELİ VARSA...
Balçova Barajı yakınındaki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de katıldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle, dağın zirvesindeki teleferik tesisleri kapatıldı ve alana sivil araçların girişi engelledi.”
Sonuç olarak yangınlar mutlaka söndürülmüştür, çıkış nedenleri de araştırılıp bulunmuştur. Her zaman söylerim ve dilemem... Ama yangınların çıkışında insan eli varsa, başka dilek de aklıma gelmez: “Elleri kırılsın...”
---------------------
BİR UYARI BİR SORU
O su yöntemi her yer
için uygulanamaz mı
SOSYAL medyada gördüm. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçeye su sağlayan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su miktarının azaldığına dikkat çekmiş. Oran vatandaşı suyu dikkatli kullanmaya çağırmış. Bu uyarıyı görünce geçenlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Çeşme Projesi’ne su sağlanmasıyla ilgili açıklaması geldi:
OZMOS ARITMAYLA
“Artık proje şekillenmeye başladı. Ana sıkıntı olarak soru işaretleri de giderilmeye başladı. Bugün su ile ilgili çalışmayı tamamlamış olduk. Bölgenin su ihtiyaçlarını bölgeden değil, bölgenin doğal kaynaklarını bölgeye bırakarak ozmos arıtma sistemiyle yapacağız. Maliyet hesaplamaları da çıktı, bakanlık tarafından yapılan çalışmalarda. Ege’de bu tarz çalışma yapan belediyelerinin verilerini de alarak bir çalışma yaptık ve bizim tahsis kredilerimizle çok rahat finanse edebileceğimiz bir çalışma. İşletme maliyeti olarak da Türkiye’deki ve yurt dışındaki diğer bölgelerdeki turizm rakipleriyle rekabet edebilecek ölçüde avantajlı fiyatlarla sorunu çözdük. Su ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı aslında.”
İZMİR’DE ÇALIŞMA VAR MI?
Bakan Ersoy’un açıklaması, bölgedeki kaynaklara dokunulmaması açısından iç rahatlatıcıydı. Bu açıklama medyada yer aldı. Ben de su edinme yöntemi konusundaki ne denli bilgisiz olduğumun farkına vardım. Çünkü ozmos arıtma sistemini herkes biliyordu herhalde, açıklama gereği duymadı. Ben yalnızca deniz suyundan yararlanılabileceğini tahmin ettim. Gerçi konumuz bu değil. Konumuz Oran’ın uyarısı. Sık sık Çeşme Projesi için Bakan Ersoy’la bir araya gelen Oran, ozmos arıtma sisteminin ilçede de uygulanıp uygulanmayacağını öğrenebilir. Ayrıca barajlardaki su giderek azalırken İZSU da İzmir için bu sistemden yararlanamaz mı? Böyle bir çalışma var mıdır?
-----------------------
BİR YILDIZ KAYDI
Bir beyefendiyi yitirdik
İZMİR’de reklam dünyasının duayeni Mustafa Erdem yaşamını yitirdi. Erdem’e rahmet, yakınlarına sabır ve uzun yaşam diliyorum.