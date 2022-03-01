Kızların eğitimleri yarıda kalmasın

“Eğitimli kızlar umutlu yarınlar” bu koşuların hedefi ve parolasıydı... 6 Mart’ta Antalya’da Runtalya 2022 maratonu var. Her yıl bu koşuya katılan bir gönüllüden söz ederim. Bodrum sevdalısı, Murat Kaynar’dan. Yine onu dinleyelim:
“25 senedir yazları Gökçebel’deki Cennetköy’deyim, 2013’te profesyonel hayatı bıraktım. Mart 2013’de ilk defa, sonra da 2014 ve 2015’te Runtalya’da TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) için koştum. 2016, 2017 ve 2018’de ise Koruncuk Vakfı (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) için oradaydım. Rahmetli babam Halis Kaynar, Vehbi Koç ile Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) kurucularından olduğu için, mütevelli heyeti üyesi olarak 3 Mart 2019’da TEV kız öğrenci bursları için koştum.
MEMLEKETE GERİ ÖDEME
Koşularda eşim Süreyya Kaynar da eşlik etti. Koşucu değiliz. Eğitim ve de çevre koruması uğruna aldıklarını memleketimize geri ödemeye çalışan bir çiftiz. Nefesimiz yettiği kadar koşacağız veya benzeri girişimlerde bulunacağız, Runtalya 2019’da Süreyya ile rekorumuzu kırarak 178 bağışçımızdan TEV’e 162 bin 284 lira ve 30 kız üniversite öğrencisinin bir senelik bursunu sağlamıştık.”
UMUTLARI AYAKTA TUTTUK
Ve gönüllü Murat Kaynar’dan 6 Mart için, eğitime ilgi duyanlara, bağışçılara mektup var: “Eğitimleri Yarıda Kalmasın / Türk Eğitim Vakfı / Caroline Koç ortak projemizle RUNTALYA 2022’deyiz... Benim performansım ve senin desteğinle yıllardır onlarca kız öğrencinin eğitimine katkıda bulunduk, geleceğe dair umutlarımızı ayakta tuttuk.
İPİ SİZLERLE GÖĞÜSLEYECEĞİZ
Aynı heyecanla ‘ara vermeden 10’ncu kez’ hazırlıklarımı yapıyorum, 6 Mart’taki Runtalya 2022 maratonunda 35 kız öğrenciye burs hedefiyle yola çıkıyorum. Aylık 800 lira üzerinden 9 ay için toplam 7 bin 200 lira fon yaratarak bir kız öğrencimizin yıllık eğitim bursunu karşılayabiliyoruz. Destek olabileceğin ölçüde bağışını bekliyor, bu amaca ulaşırken ipi sizlerle göğüslemeyi arzu ediyorum.
CAROLINE KOÇ KATLAYACAK
Sayın Caroline Koç 2020’deki gibi, bu yıl da kampanyamda toplanacak miktar kadar kendisi de bağış sözü verdi. (Mustafa V. Koç Burs Fonu) kapsamında bağış miktarının iki katına çıkacak ve hedefimize ulaştığımızda 70 kız öğrencinin burstan faydalanacak olması heyecan verici!
KAMPANYA BAĞIŞ ADRESLERİ
Kampanyama ulaşabileceğin link: https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC79090
Bağışını bu linke tıklayarak kredi kartınla güvenle yapabilirsin.
Havale/EFT istersen aşağıdaki hesaba “CC79090” açıklaması ile de yapabilirsin:
Alıcı: Türk Eğitim Vakfı, Yapı Kredi Bankası hesabı
IBAN: TR51 0006 7010 0000 0045 0625 67”
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BİR GÜZEL ÇAĞRI
Gelinliğini bağışla
bir çift mutlu olsun
NARLIDERE Belediyesi’nin deneyimli nikah memuru Hadiye Sipal Önkür, güzel bir kampanya başlattı: Gelinlik, ‘her genç kızın rüyasıdır’ derler. Öyle de olmalı. Her genç kız, her genç adam mutlu, huzurlu ve keyifli evlilik yapmak, keyifli bir yuva kurmak ister. Ancak bu işleri yapmak için yeterli bütçe gerekir.
EVDEKİ HESAP GENELDE UYMAZ
Özellikle dar gelirli çiftlerin nikah günü aldıktan sonra, gelinlik ve damatlık arayışı bitmez. Hem güzel, hem de keseye uygun olacak. Vitrinleri dolaşır, model seçerler. Ama evdeki hesap genellikle çarşıya uymaz, boyunları bükük dönerler evlerine.
FORMÜL NİKAH MEMURUNDAN
Bu konuda sürekli yakınmalar, dert yanmalar gelince Hadiye Önkür, çözüm bulmuş ve duyurmuş: “Evlendiniz, mutlu bir yuva kurdunuz, gelinlik ve damatlık giydiniz. Damat, takım elbisesini özel günlerde kullanabilir. Ama gelinlik? Dolaba kaldırılır, arada bir bakılır, o günler hatırlanır, sonra unutulur gider. Gelinliğinizi bağışlayın, bir çifti mutlu edin, sizden bir hatıra olsun. Onlar da evlensin, bağışlasın, bir başka çift mutlu olsun.” Ve gelinlik yağmaya başlamış. Haydi siz de bir köşede unuttuğunuz gelinliği bağışlayın... Bir çifti mutlu edin... Narlıdere Belediyesi Nikah Memuru Hadiye Sipal Tel: (0532) 201 84 78.” (Sevgili dostum, komşum gazeteci Işık TEOMAN’dan)
Kızların eğitimleri yarıda kalmasın
“Eğitimli kızlar umutlu yarınlar” bu koşuların hedefi ve parolasıydı... 6 Mart’ta Antalya’da Runtalya 2022 maratonu var. Her yıl bu koşuya katılan bir gönüllüden söz ederim. Bodrum sevdalısı, Murat Kaynar’dan. Yine onu dinleyelim:
“25 senedir yazları Gökçebel’deki Cennetköy’deyim, 2013’te profesyonel hayatı bıraktım. Mart 2013’de ilk defa, sonra da 2014 ve 2015’te Runtalya’da TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) için koştum. 2016, 2017 ve 2018’de ise Koruncuk Vakfı (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) için oradaydım. Rahmetli babam Halis Kaynar, Vehbi Koç ile Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) kurucularından olduğu için, mütevelli heyeti üyesi olarak 3 Mart 2019’da TEV kız öğrenci bursları için koştum.
MEMLEKETE GERİ ÖDEME
Koşularda eşim Süreyya Kaynar da eşlik etti. Koşucu değiliz. Eğitim ve de çevre koruması uğruna aldıklarını memleketimize geri ödemeye çalışan bir çiftiz. Nefesimiz yettiği kadar koşacağız veya benzeri girişimlerde bulunacağız, Runtalya 2019’da Süreyya ile rekorumuzu kırarak 178 bağışçımızdan TEV’e 162 bin 284 lira ve 30 kız üniversite öğrencisinin bir senelik bursunu sağlamıştık.”
UMUTLARI AYAKTA TUTTUK
Ve gönüllü Murat Kaynar’dan 6 Mart için, eğitime ilgi duyanlara, bağışçılara mektup var: “Eğitimleri Yarıda Kalmasın / Türk Eğitim Vakfı / Caroline Koç ortak projemizle RUNTALYA 2022’deyiz... Benim performansım ve senin desteğinle yıllardır onlarca kız öğrencinin eğitimine katkıda bulunduk, geleceğe dair umutlarımızı ayakta tuttuk.
İPİ SİZLERLE GÖĞÜSLEYECEĞİZ
Aynı heyecanla ‘ara vermeden 10’ncu kez’ hazırlıklarımı yapıyorum, 6 Mart’taki Runtalya 2022 maratonunda 35 kız öğrenciye burs hedefiyle yola çıkıyorum. Aylık 800 lira üzerinden 9 ay için toplam 7 bin 200 lira fon yaratarak bir kız öğrencimizin yıllık eğitim bursunu karşılayabiliyoruz. Destek olabileceğin ölçüde bağışını bekliyor, bu amaca ulaşırken ipi sizlerle göğüslemeyi arzu ediyorum.
CAROLINE KOÇ KATLAYACAK
Sayın Caroline Koç 2020’deki gibi, bu yıl da kampanyamda toplanacak miktar kadar kendisi de bağış sözü verdi. (Mustafa V. Koç Burs Fonu) kapsamında bağış miktarının iki katına çıkacak ve hedefimize ulaştığımızda 70 kız öğrencinin burstan faydalanacak olması heyecan verici!
KAMPANYA BAĞIŞ ADRESLERİ
Kampanyama ulaşabileceğin link: https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC79090
Bağışını bu linke tıklayarak kredi kartınla güvenle yapabilirsin.
Havale/EFT istersen aşağıdaki hesaba “CC79090” açıklaması ile de yapabilirsin:
Alıcı: Türk Eğitim Vakfı, Yapı Kredi Bankası hesabı
IBAN: TR51 0006 7010 0000 0045 0625 67”
-----------------------
BİR GÜZEL ÇAĞRI
Gelinliğini bağışla
bir çift mutlu olsun
NARLIDERE Belediyesi’nin deneyimli nikah memuru Hadiye Sipal Önkür, güzel bir kampanya başlattı: Gelinlik, ‘her genç kızın rüyasıdır’ derler. Öyle de olmalı. Her genç kız, her genç adam mutlu, huzurlu ve keyifli evlilik yapmak, keyifli bir yuva kurmak ister. Ancak bu işleri yapmak için yeterli bütçe gerekir.
EVDEKİ HESAP GENELDE UYMAZ
Özellikle dar gelirli çiftlerin nikah günü aldıktan sonra, gelinlik ve damatlık arayışı bitmez. Hem güzel, hem de keseye uygun olacak. Vitrinleri dolaşır, model seçerler. Ama evdeki hesap genellikle çarşıya uymaz, boyunları bükük dönerler evlerine.
FORMÜL NİKAH MEMURUNDAN
Bu konuda sürekli yakınmalar, dert yanmalar gelince Hadiye Önkür, çözüm bulmuş ve duyurmuş: “Evlendiniz, mutlu bir yuva kurdunuz, gelinlik ve damatlık giydiniz. Damat, takım elbisesini özel günlerde kullanabilir. Ama gelinlik? Dolaba kaldırılır, arada bir bakılır, o günler hatırlanır, sonra unutulur gider. Gelinliğinizi bağışlayın, bir çifti mutlu edin, sizden bir hatıra olsun. Onlar da evlensin, bağışlasın, bir başka çift mutlu olsun.” Ve gelinlik yağmaya başlamış. Haydi siz de bir köşede unuttuğunuz gelinliği bağışlayın... Bir çifti mutlu edin... Narlıdere Belediyesi Nikah Memuru Hadiye Sipal Tel: (0532) 201 84 78.” (Sevgili dostum, komşum gazeteci Işık TEOMAN’dan)