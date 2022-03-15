Kaynağında içilebilen su nasıl çamura dönüşüyor

BUGÜN bir sergiden söz edeceğim. Ders alınması/almamız gereken bir ibret öyküsünün fotoğraflarla dile getirilmesi... Fotoğraflar, deneyimli gazeteci, usta objektif Esat Erçetingöz’den... Gitti, gördü, görüntüledi, sergileyecek... Sergi içeriği ve daveti Esat Erçetingöz’den: “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve GEMA Vakfı ortak projesiyle fotoğraflarını çektiğim, ‘Temiz Gediz, Temiz Körfez’ sergisi 18 Mart saat 18.00’de Ahmed Adnan Saygun Kütür ve Sanat Merkezi’nde açılıyor.
İKİ BÖLÜM: ‘TEMİZ’ VE ‘KİRLİ’
GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ile Gediz Nehri’nin doğduğu Murat Dağı’ndan başlayarak, döküldüğü Gediz Deltası’na kadar süren beş günlük gezide çektiğim fotoğraflar, ‘Temiz Gediz’ ve ‘Kirli Gediz’ adlı iki bölümden oluşuyor. Sergimde kaynağında içilebilir durumda olan Gediz Nehri’nin Foça’daki deltaya gelene kadar, sanayi atıklarıyla nasıl kirlendiğinin üzücü öyküsünü bulacaksınız. Ayrıca yanlış su politikaları, biraz kuraklık ve kum ocakları tahribatı nedeniyle tamamen kuruyan Gölmarmara Gölü’nün hazin öyküsü de gözler önüne seriliyor. Sergimizin Gediz’in kirletilmesi konusunda büyük farkındalık yaratacağına inanıyor, dostlarımızı sergimize bekliyoruz.”
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SÖZ VAKIF BAŞKANINDA
Gölmarmara Gölü’nün
durumu da içler acısı
VE söz GEMA (Gediz Havzası Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma Vakfı) Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu’nun:
“Murat Dağı’ndaki kaynağında uzun süre içilebilir nitelikte akan Gediz Nehri, ne yazık ki sanayi ve yerleşim bölgelerine geldiğinde, atıklar yüzünden çamura dönüşüyor. Bu konudaki mücadelemiz tam 28 yıldır sürüyor. Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı, ‘Temiz Gediz, Temiz Körfez’ projesiyle büyük ivme kazandı.
KARIŞ KARIŞ GEZDİK
Bilinçli olan tüm kuruluşlar, çevre örgütleri ellerini taşın altına sokmaya başladı. GEMA Vakfı olarak biz de basın danışmanımız, gazeteci-fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz’le daha fazla farkındalık yaratmak amacıyla ve Sayın Soyer’in destekleriyle Gediz’i doğduğu Murat Dağı’ndan başlayarak, döküldüğü yer olan Foça Azmağı’na kadar karış karış gezerek görüntüledik. Sergide görecekleriniz ‘Temiz Gediz’ ve ‘Kirli Gediz’ başlıkları altında sunuluyor. Hele hele tamamen kuruyan Gölmarmara Gölü’nün hali içler acısı. Başkan Soyer’in, ‘Göle barajlardan su verelim’ fikri de maalesef nehir yataklarını tahrip eden kum ve maden ocakları yüzünden şimdilik gerçekleştirilemiyor.
ARAZİ YAĞMACILIĞI
Manisa Valiliği her ne kadar kum ocaklarını kapatıp yüklü miktarda para cezaları kesse, tamamen kuruyan Gölmarmara’da arazi yağmacılığı yapanlara karşı dronla takip başlatsa da çözüm için maalesef yeterli değil. GEMA Vakfı olarak göl çevresindeki Gölmarmara İlçesi, Kılcanlar, Hacıveliler, Yeni Köy, Kemerdamları, Pazarköy ve diğer köylerin göl arazisini işgal edip ekim yaptıklarını da öğrendik. Bu bilinçsiz kişiler ne yazık ki bindikleri dalı kesiyor. Biz kesinlikle bunlara da karşıyız, haklarında suç duyurusu yapıyoruz. Gölmarmara’da binlerce balık ve kuş ile beş çeşit endemik balık nesli yok oldu.
YAŞANAN DRAM GÖRÜLSÜN
GEMA Vakfı olarak Manisa Valiliği’ne dilekçe verdik. Kum ocakları ve maden ocaklarının ortaya çıkardığı tahribatın düzelterek Kum Çayı’nın ıslahını istedik, bu konuda ihale açılmasını sağladık. Şimdi 400 günlük ihale süresinin geriye çekilmesi için uğraşıyoruz. Umarım bu sergi Gediz Havzası’nda yaşanan dramı gözler önüne serer ve farkındalık yaratır.”
SON SÖZ: Ne dersiniz? Bu sergi kaçmaz, görülmeli değil mi?
Kaynağında içilebilen su nasıl çamura dönüşüyor
BUGÜN bir sergiden söz edeceğim. Ders alınması/almamız gereken bir ibret öyküsünün fotoğraflarla dile getirilmesi... Fotoğraflar, deneyimli gazeteci, usta objektif Esat Erçetingöz’den... Gitti, gördü, görüntüledi, sergileyecek... Sergi içeriği ve daveti Esat Erçetingöz’den: “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve GEMA Vakfı ortak projesiyle fotoğraflarını çektiğim, ‘Temiz Gediz, Temiz Körfez’ sergisi 18 Mart saat 18.00’de Ahmed Adnan Saygun Kütür ve Sanat Merkezi’nde açılıyor.
İKİ BÖLÜM: ‘TEMİZ’ VE ‘KİRLİ’
GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ile Gediz Nehri’nin doğduğu Murat Dağı’ndan başlayarak, döküldüğü Gediz Deltası’na kadar süren beş günlük gezide çektiğim fotoğraflar, ‘Temiz Gediz’ ve ‘Kirli Gediz’ adlı iki bölümden oluşuyor. Sergimde kaynağında içilebilir durumda olan Gediz Nehri’nin Foça’daki deltaya gelene kadar, sanayi atıklarıyla nasıl kirlendiğinin üzücü öyküsünü bulacaksınız. Ayrıca yanlış su politikaları, biraz kuraklık ve kum ocakları tahribatı nedeniyle tamamen kuruyan Gölmarmara Gölü’nün hazin öyküsü de gözler önüne seriliyor. Sergimizin Gediz’in kirletilmesi konusunda büyük farkındalık yaratacağına inanıyor, dostlarımızı sergimize bekliyoruz.”
-------------------
SÖZ VAKIF BAŞKANINDA
Gölmarmara Gölü’nün
durumu da içler acısı
VE söz GEMA (Gediz Havzası Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma Vakfı) Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu’nun:
“Murat Dağı’ndaki kaynağında uzun süre içilebilir nitelikte akan Gediz Nehri, ne yazık ki sanayi ve yerleşim bölgelerine geldiğinde, atıklar yüzünden çamura dönüşüyor. Bu konudaki mücadelemiz tam 28 yıldır sürüyor. Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı, ‘Temiz Gediz, Temiz Körfez’ projesiyle büyük ivme kazandı.
KARIŞ KARIŞ GEZDİK
Bilinçli olan tüm kuruluşlar, çevre örgütleri ellerini taşın altına sokmaya başladı. GEMA Vakfı olarak biz de basın danışmanımız, gazeteci-fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz’le daha fazla farkındalık yaratmak amacıyla ve Sayın Soyer’in destekleriyle Gediz’i doğduğu Murat Dağı’ndan başlayarak, döküldüğü yer olan Foça Azmağı’na kadar karış karış gezerek görüntüledik. Sergide görecekleriniz ‘Temiz Gediz’ ve ‘Kirli Gediz’ başlıkları altında sunuluyor. Hele hele tamamen kuruyan Gölmarmara Gölü’nün hali içler acısı. Başkan Soyer’in, ‘Göle barajlardan su verelim’ fikri de maalesef nehir yataklarını tahrip eden kum ve maden ocakları yüzünden şimdilik gerçekleştirilemiyor.
ARAZİ YAĞMACILIĞI
Manisa Valiliği her ne kadar kum ocaklarını kapatıp yüklü miktarda para cezaları kesse, tamamen kuruyan Gölmarmara’da arazi yağmacılığı yapanlara karşı dronla takip başlatsa da çözüm için maalesef yeterli değil. GEMA Vakfı olarak göl çevresindeki Gölmarmara İlçesi, Kılcanlar, Hacıveliler, Yeni Köy, Kemerdamları, Pazarköy ve diğer köylerin göl arazisini işgal edip ekim yaptıklarını da öğrendik. Bu bilinçsiz kişiler ne yazık ki bindikleri dalı kesiyor. Biz kesinlikle bunlara da karşıyız, haklarında suç duyurusu yapıyoruz. Gölmarmara’da binlerce balık ve kuş ile beş çeşit endemik balık nesli yok oldu.
YAŞANAN DRAM GÖRÜLSÜN
GEMA Vakfı olarak Manisa Valiliği’ne dilekçe verdik. Kum ocakları ve maden ocaklarının ortaya çıkardığı tahribatın düzelterek Kum Çayı’nın ıslahını istedik, bu konuda ihale açılmasını sağladık. Şimdi 400 günlük ihale süresinin geriye çekilmesi için uğraşıyoruz. Umarım bu sergi Gediz Havzası’nda yaşanan dramı gözler önüne serer ve farkındalık yaratır.”
SON SÖZ: Ne dersiniz? Bu sergi kaçmaz, görülmeli değil mi?