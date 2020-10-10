Kanada’nın altın arama iznini iptal edelim

KANADA, yerli üretim insansız hava araçlarında kullanılan askeri malzemenin Türkiye’ye satışını durdurdu. Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Kanada’nın tavrına yaptırımla yanıt verilmesini önerdi. İşte Gökhan’ın bu konudaki görüşüyle önerisi:
SÖZ BAŞKAN GÖKHAN’DA
“5 Ekim 2020 gecesi son dakika gelişmesi olarak gündeme düşen; ‘Kanada’nın Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiasıyla ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye’ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğuna’ ilişkin haber son derece düşündürücüdür.
ZORUNLU VE HAKLI KARAR
Akıl ve vicdan sahibi hiçbir insan, hiçbir hukuk devleti, sivillerin öldürülmesine destek veremez ve sessiz kalamaz. 27 Eylül günü Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıya karşı yurttaşlarını korumak için, Azerbaycan Meclisi’nin ‘savaş hali’ ilanı almakla zorunlu bir olduğu haklı bir karardır.
AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ
Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için haklı bir mücadele vermektedir. Ve ülkemiz de bu mücadelede dost Azerbaycan’ın yanındadır. Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, ‘Kanada, Dağlık Karabağ’da toplulukların bombardımanı ve sivil kayıplarla sonuçlanan, devam eden çatışmadan endişe duymaya devam ediyor. Durumun istikrara kavuşturulması için derhal önlem alınmasını istiyoruz’ diyor.
ÖNLEM YERİNE YAPTIRIMI SEÇTİ
Bu temenni çok yerinde, çok insani... Ama Kanada önlem olarak ülkemize yaptırım uygulama yolunu seçiyor. Kanada’nın insanlığa, barışa, yaşam hakkına, yaşam alanlarının korunması hakkına gösterdiği bu hassasiyet, Çanakkale’nin içme ve kullanma suyunun hemen yanıbaşındaki, Kanadalı bir şirket ve yerli ortağı tarafından ruhsatı alınan altın madenini ve bu alan için verdiğimiz mücadeleyi hatırlattı bana hemen.
SUYUMUZU KORUMAYA DEVAM
Çanakkale merkezinin tek içme ve kullanma suyu kaynağımız Atikhisar Barajı Havzası’nda bulunan Kirazlı bölgesinde, Kanadalı bir şirket tarafından yürütülen altın madeni arama ve işletme faaliyetleri sırasında 195 bin ağacın kesildiği, toprağın derisinin soyulduğu görüntüleriyle sarsıldık geçtiğimiz yıl. Sivil toplumla, duyarlı yurttaşlarla, ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ adı altında büyük mücadeleler verdik, büyük zaferler kazandık ve mücadele vermeye devam ediyoruz.
RUHSATI İPTAL EDİLSİN
En büyük kazanımımız bu haklı mücadeleyi, toplumun çok geniş kesimlerine yaymak, uluslararası boyuta taşıyabilmek oldu. Kanada’nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılı süreçte hamlesini ülkemize ambargo koyarak yapmasına karşılık, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin de Kanadalı altın firmalarının ruhsatlarını iptal ederek karşı hamle yapmasından büyük mutluluk duyacağımı belirtirim.”
BİR ETKİNLİK
Açık Stüdyo’dan
İzmir’de evrensel
kültürel işbirliği
“KOMÜNİTAS-İzmir Bağımsız Performans ve Kültür Çalışmaları İş Birliği Projesi”, uluslararası özellikle İzmir’de hayata geçiriliyor. Proje, Şafak Ersözlü’nün kurucusu olduğu Açık Stüdyo’nun koordinasyonunda gerçekleşecek.
DENEYİMLER IŞIĞINDA
Proje, başlangıç düzeyinde, kültür sanat yönetimi açısından, İzmir’i merkeze alan, disiplinlerarası ve uluslararası bir işbirliği zeminini örgütsel, hukuki ve finansal açıdan nasıl tanımlayabileceğini araştırıyor. Komünitas, bu araştırmayı sanatçılar, kültür sanat yönetimi ve sivil toplum profesyonelleri ile akademisyenlerden oluşan katılımcıların geçmiş ve güncel deneyimleri ışığında gerçekleştirecek.
KİMLER KATILIYOR
Komünitas projesi, Açık Stüdyo koordinasyonuyla; Ben J. Riepe / FREIRAUM, Fatih Gençkal, Hayy Açık Alan, Karantina İnisiyatifi, NomadMind-Göçebe Akıl Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği, Sevcan Sönmez, Tiyatro 4 iş birliğiyle; İyibirşey Reklam ve Prodüksiyon A.Ş. çözüm ortaklığında; K2 Güncel Sanat Merkezi ve PURESPACE inisiyatifinin üretimsel katkılarıyla; Kültür için Alan finansmanıyla hayata geçirilecek.
DİJİTAL ORTAMDAN
Salgın koşulları nedeniyle etkinlikler 17 Ekim- 29 Kasım arasında dijital ortamda gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında sunum, söyleşi ve forumlar düzenlenecek. Etkinliklerle eş zamanlı olarak çevrimiçi ortamda çalışan sanatçılar Deniz Güngören, İlyas Odman, Rafet Arslan, Sevcan Sönmez ve Su Güzey tarafından erişime açılacak.
Bilgi için: www.komunitasizmir.com www.acikstudyo.com
Kanada’nın altın arama iznini iptal edelim
KANADA, yerli üretim insansız hava araçlarında kullanılan askeri malzemenin Türkiye’ye satışını durdurdu. Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Kanada’nın tavrına yaptırımla yanıt verilmesini önerdi. İşte Gökhan’ın bu konudaki görüşüyle önerisi:
SÖZ BAŞKAN GÖKHAN’DA
“5 Ekim 2020 gecesi son dakika gelişmesi olarak gündeme düşen; ‘Kanada’nın Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiasıyla ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye’ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğuna’ ilişkin haber son derece düşündürücüdür.
ZORUNLU VE HAKLI KARAR
Akıl ve vicdan sahibi hiçbir insan, hiçbir hukuk devleti, sivillerin öldürülmesine destek veremez ve sessiz kalamaz. 27 Eylül günü Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıya karşı yurttaşlarını korumak için, Azerbaycan Meclisi’nin ‘savaş hali’ ilanı almakla zorunlu bir olduğu haklı bir karardır.
AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ
Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için haklı bir mücadele vermektedir. Ve ülkemiz de bu mücadelede dost Azerbaycan’ın yanındadır. Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, ‘Kanada, Dağlık Karabağ’da toplulukların bombardımanı ve sivil kayıplarla sonuçlanan, devam eden çatışmadan endişe duymaya devam ediyor. Durumun istikrara kavuşturulması için derhal önlem alınmasını istiyoruz’ diyor.
ÖNLEM YERİNE YAPTIRIMI SEÇTİ
Bu temenni çok yerinde, çok insani... Ama Kanada önlem olarak ülkemize yaptırım uygulama yolunu seçiyor. Kanada’nın insanlığa, barışa, yaşam hakkına, yaşam alanlarının korunması hakkına gösterdiği bu hassasiyet, Çanakkale’nin içme ve kullanma suyunun hemen yanıbaşındaki, Kanadalı bir şirket ve yerli ortağı tarafından ruhsatı alınan altın madenini ve bu alan için verdiğimiz mücadeleyi hatırlattı bana hemen.
SUYUMUZU KORUMAYA DEVAM
Çanakkale merkezinin tek içme ve kullanma suyu kaynağımız Atikhisar Barajı Havzası’nda bulunan Kirazlı bölgesinde, Kanadalı bir şirket tarafından yürütülen altın madeni arama ve işletme faaliyetleri sırasında 195 bin ağacın kesildiği, toprağın derisinin soyulduğu görüntüleriyle sarsıldık geçtiğimiz yıl. Sivil toplumla, duyarlı yurttaşlarla, ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ adı altında büyük mücadeleler verdik, büyük zaferler kazandık ve mücadele vermeye devam ediyoruz.
RUHSATI İPTAL EDİLSİN
En büyük kazanımımız bu haklı mücadeleyi, toplumun çok geniş kesimlerine yaymak, uluslararası boyuta taşıyabilmek oldu. Kanada’nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılı süreçte hamlesini ülkemize ambargo koyarak yapmasına karşılık, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin de Kanadalı altın firmalarının ruhsatlarını iptal ederek karşı hamle yapmasından büyük mutluluk duyacağımı belirtirim.”
BİR ETKİNLİK
Açık Stüdyo’dan
İzmir’de evrensel
kültürel işbirliği
“KOMÜNİTAS-İzmir Bağımsız Performans ve Kültür Çalışmaları İş Birliği Projesi”, uluslararası özellikle İzmir’de hayata geçiriliyor. Proje, Şafak Ersözlü’nün kurucusu olduğu Açık Stüdyo’nun koordinasyonunda gerçekleşecek.
DENEYİMLER IŞIĞINDA
Proje, başlangıç düzeyinde, kültür sanat yönetimi açısından, İzmir’i merkeze alan, disiplinlerarası ve uluslararası bir işbirliği zeminini örgütsel, hukuki ve finansal açıdan nasıl tanımlayabileceğini araştırıyor. Komünitas, bu araştırmayı sanatçılar, kültür sanat yönetimi ve sivil toplum profesyonelleri ile akademisyenlerden oluşan katılımcıların geçmiş ve güncel deneyimleri ışığında gerçekleştirecek.
KİMLER KATILIYOR
Komünitas projesi, Açık Stüdyo koordinasyonuyla; Ben J. Riepe / FREIRAUM, Fatih Gençkal, Hayy Açık Alan, Karantina İnisiyatifi, NomadMind-Göçebe Akıl Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği, Sevcan Sönmez, Tiyatro 4 iş birliğiyle; İyibirşey Reklam ve Prodüksiyon A.Ş. çözüm ortaklığında; K2 Güncel Sanat Merkezi ve PURESPACE inisiyatifinin üretimsel katkılarıyla; Kültür için Alan finansmanıyla hayata geçirilecek.
DİJİTAL ORTAMDAN
Salgın koşulları nedeniyle etkinlikler 17 Ekim- 29 Kasım arasında dijital ortamda gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında sunum, söyleşi ve forumlar düzenlenecek. Etkinliklerle eş zamanlı olarak çevrimiçi ortamda çalışan sanatçılar Deniz Güngören, İlyas Odman, Rafet Arslan, Sevcan Sönmez ve Su Güzey tarafından erişime açılacak.
Bilgi için: www.komunitasizmir.com www.acikstudyo.com
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